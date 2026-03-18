Barcelona vs Newcastle United
LĐBĐ Malaysia để ngỏ khả năng tiếp tục kháng cáo bản án nhập tịch 'lậu'

Sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) vừa có phản ứng ngay sau khi nhận án phạt liên quan tới vụ 7 cầu thủ nhập tịch gian dối. Nhiều khả năng cơ quan này vẫn sẽ tiếp tục kháng cáo.

Hevel (13) có mặt trong cả 2 trận gặp Nepal và Việt Nam

Như đã biết, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa ban hành án kỷ luật cho đội tuyển Malaysia do dùng cầu thủ sai tư cách ở các trận gặp Nepal và Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. Với việc sử dụng Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, thay vì thắng 2-0 và 4-0, Malaysia bị xử thua cả 2 trận với cùng tỷ số 0-3.

FAM lập tức phản ứng với thông điệp: “FAM sẽ gửi đơn bằng văn bản để xin lý do của quyết định từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét các bước tiếp theo cần thực hiện”.

Các quan chức Liên đoàn bóng đá Malaysia không nói cụ thể động thái tiếp theo là gì, nhưng theo truyền thông Đông Nam Á thì hoàn toàn có khả năng họ tiếp tục kháng cáo. “Phương án kháng cáo đang được FAM cân nhắc kỹ lưỡng nhằm gỡ gạc quyền lợi và hình ảnh”, tờ Bharian viết.

Cho đến trước khi FAM đưa ra quyết định có kháng cáo hay không, tình hình bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đã đảo chiều. Với phán quyết của AFC, Malaysia từ chỗ thắng Nepal và Việt Nam thành bị xử thua 0-3. Họ mất tới 6 điểm và chính thức hết cơ hội giành vé dự vòng chung kết. Bởi trước là trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam có 15 điểm với 5 trận toàn thắng trong khi Malaysia kém tới 6 điểm.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có lần thứ 3 liên tiếp dự Cúp châu Á trong khi Malaysia không thể có vòng chung kết thứ 2 liên tiếp. Trong lịch sử, đội tuyển này mới chỉ 4 lần vượt qua được vòng loại.

-17/03/2026 21:54 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch
Xem thêm
Tin liên quan
Malaysia bị FIFA phạt vì gian lận nhập tịch Xem thêm
