Sporting CP vs Bodø / Glimt 18/03/26 - Trực tiếp
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Manchester City vs Real Madrid
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Barcelona vs Newcastle United
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Liverpool vs Galatasaray
Bayern Munich vs Atalanta
Midtjylland vs Nottingham Forest
Porto vs Stuttgart
Roma vs Bologna
Aston Villa vs Lille
Real Betis vs Panathinaikos
AFC Bournemouth vs Manchester United
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Fulham vs Burnley
Everton vs Chelsea
Leeds United vs Brentford
Newcastle United vs Sunderland
Aston Villa vs West Ham United
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Tứ kết Cúp Quốc gia 2025-2026: Chờ đợi những bất ngờ!

Sự kiện: Cúp quốc gia Việt Nam

(NLĐO) - Cúp Quốc gia Chứng khoán LPBank 2025-2026 đã đi tới giai đoạn tăng tốc để lựa chọn ra 4 cái tên tiêu biểu nhất bước vào vòng bán kết.

Với sự góp mặt của những "ông lớn" V-League như Nam Định, Thể Công, Ninh bình, Công an TP HCM…, lẫn các "hiện tượng" Giải Hạng Nhất Đồng Nai, Bắc Ninh, vòng tứ kết hứa hẹn những cuộc đối đầu đầy kịch tính và dễ có kết quả bất ngờ.

Khởi đầu rực lửa tại Chi Lăng

Trận đấu sớm nhất vòng tứ kết sẽ diễn ra vào 18 giờ ngày 18-3 (FPT Play) trên sân Chi Lăng, giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và CLB Thép Xanh Nam Định. Hai đội bóng giàu thành tích, có bề dày lịch sử này đều đang chật vật ở nhóm đua trụ hạng V-League 2025-2026.

Dù gặp nhiều khó khăn ở sân chơi hàng đầu Việt Nam, đội bóng sông Hàn vẫn cho thấy quyết tâm cao độ tại đấu trường Cúp Quốc gia sau khi vượt qua nhiều đối thủ mạnh để lọt vào tứ kết.

Đà Nẵng và Ninh Bình đang trong giai đoạn "khó thở" ở V-League mùa này

Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của thầy trò ông Lê Đức Tuấn là nhà đương kim vô địch V-League. Sau khởi đầu không suôn sẻ, Nam Định đang dần tìm lại bản sắc dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt từ giai đoạn lượt về của mùa giải, hiện có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp.

Trong bối cảnh nhiều trụ cột dần lấy lại phong độ sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, đội bóng thành Nam được dự đoán sẽ lấn lướt chủ nhà Đà Nẵng ở vòng tứ kết Cúp quốc gia để giành vé đi tiếp.

"Chiếu dưới" liệu có làm nên chuyện?

Lúc 19 giờ 15 ngày 20-3, tâm điểm chú ý dồn về sân Thống Nhất, nơi chủ nhà Công an TP HCM tiếp đón Trường Tươi Đồng Nai - "đại gia" ở sân chơi Hạng nhất. Theo điều lệ giải đấu Cúp Quốc gia, do đối đầu với đại diện hạng dưới, đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức chỉ được phép sử dụng 1 cầu thủ ngoại binh. Đây chính là hy vọng cho Đồng Nai tạo bất ngờ trước đội bóng mạnh của V-League.

CA TP HCM có nhiều cơ hội lọt vào bán kết Cúp Quốc gia mùa này

Đồng Nai đang dẫn đầu Giải Hạng Nhất quốc gia và sở hữu dàn nội binh chất lượng cao, từng khoác áo tuyển quốc gia, giàu kinh nghiệm thực chiến ở V-League. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Đồng Nai từng loại cả Becamex TPHCM lẫn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở Cúp Quốc gia mùa này.

Thể hiện vị thế ứng viên vô địch

Hai trận đấu muộn vòng tứ kết Cúp Quốc gia cùng diễn ra vào ngày 21-3. Ninh Bình FC sẽ tiếp đón PVF-CAND trên sân nhà lúc 18 giờ, trong khi Thể Công Viettel chạm trán Bắc Ninh trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15.

Ở thời điểm hiện tại, Ninh Bình và Thể Công đều được đánh giá cao hơn đối thủ nhờ sở hữu lực lượng hùng hậu, nổi bật tại V-League. Ninh Bình và PVF-CAND đều đang trong giai đoạn khủng hoảng khi vừa phải thay "tướng" để cứu vãn tình hình.

Tuy nhiên, Ninh Bình FC thuộc nhóm đua tranh vô địch V-League, còn PVF-CAND đang ở đáy bảng xếp hạng và có nguy cơ lớn rớt xuống Hạng Nhất từ mùa sau.

Đồng Nai có tiếp tục tạo bất ngờ trước đội bóng V-League?

Chạm trán đối thủ yếu hơn ngay trên sân nhà ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia, đoàn quân HLV Trần Tiến Đại có cơ hội thử nghiệm, rà soát lực lượng, cải thiện phong độ, giành chiến thắng để giải tỏa áp lực sau 5 trận liên tiếp không thắng tại V-League.

Trong khi đó, Thể Công đang xếp thứ 2 V-League, sẽ có dịp phô trương sức mạnh khi chạm trán "tân binh" Giải Hạng nhất - Bắc Ninh FC. Đội bóng của thầy Park Hang-seo đang có phong độ khá tốt, nhưng trước một Thể Công Viettel sở hữu dàn tuyển thủ quốc gia dày dạn kinh nghiệm, cơ hội lọt vào tốp 4 đang nghiêng hẳn về phía đội bóng áo lính.

Video bóng đá Nam Định - Long An: Xuân Son mừng hụt, bước ngoặt thay người (Cúp quốc gia)

(Vòng 1/8) Dàn sao Nam Định dồn ép nghẹt thở và khiến khung thành đội hạng Nhất rung chuyển trong suốt trận đấu.

-17/03/2026 12:43 PM (GMT+7)
