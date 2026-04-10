Đội Antony loạn vì mỹ nhân: Ngôi sao bị cấm thi đấu vì cặp kè con gái sếp lớn

Vắng mặt liên tiếp, dấy lên nhiều đồn đoán

Theo nguồn tin từ A Bola, nội bộ câu lạc bộ Real Betis đang "dậy sóng" khi đội bóng này đã loại tiền vệ Nelson Deossa khỏi danh sách đăng kí thi đấu suốt 4 trận gần nhất tại La Liga.

Sự vắng mặt bí ẩn của cầu thủ người Mexico làm dấy lên nhiều nghi vấn xoay quanh vấn đề ngoài chuyên môn. Đáng chú ý, A Bola nhấn mạnh "tin đồn về một mối quan hệ tình cảm” có thể tác động tới vụ lùm xùm này. Cụ thể hơn, Deossa được cho là cặp kè Daniela Sanchez – con gái huyền thoại đội bóng, Joaquin.

Trong sự nghiệp thi đấu, Joaquin ra sân tổng cộng 528 trận cho Betis, ghi 66 bàn và giành 2 danh hiệu Copa del Rey. Sau khi giải nghệ năm 2023 ở tuổi 41, cựu tiền vệ này đảm nhận vai trò Giám đốc Betis.

Daniela là một trong hai người con gái của Joaquin với vợ Susana Saborido. Chính mối quan hệ nhạy cảm giữa cô nàng cùng Deossa trở thành nguyên nhân khiến câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông.

Sự nghiệp đi xuống của ngôi sao

Lần gần nhất Deossa thi đấu cho Betis là khi anh vào sân từ ghế dự bị trong trận thua Panathinaikos tại UEFA Europa League hôm 12/3. Bên cạnh tin đồn cặp kè con gái "sếp lớn", một số người hâm mộ còn cho biết đã nhìn thấy anh xuất hiện tại các hộp đêm ở Seville sau những trận thua của đội bóng. Hiện phía Real Betis chưa đưa ra phản hồi chính thức về các thông tin này.

Deossa mới gia nhập Real Betis vào kỳ chuyển nhượng hè 2025 từ CLB Monterrey (Mexico) với mức phí khoảng 11 triệu bảng. Mùa này, anh ra sân 25 trận nhưng chưa ghi được bàn thắng nào.

Tại giải FIFA Club World Cup, Deossa từng gây ấn tượng khi thi đấu đủ 4 trận và góp phần giúp Monterrey đánh bại Dortmund ở vòng 1/8. Trước đó, anh từng khoác áo Pachuca, nơi anh có 50 lần ra sân và giành danh hiệu CONCACAF Champions Cup.

Người trong cuộc lên tiếng

Trước những đồn đoán, Deossa đã lên tiếng trên mạng xã hội bằng thông điệp đầy ẩn ý: “Dù họ nói tốt hay xấu, cứ để họ nói về chúng ta. Đó cũng là một dạng danh tiếng. Họ đang nói về đủ thứ rồi.”

Trong khi đó, Daniela cũng đăng tải thông điệp kèm hình ảnh trên bãi biển: “Mọi người không biết phải làm gì với cuộc sống của chính họ, nhưng với cuộc sống của bạn thì họ lại tỏ ra hiểu rất rõ”.