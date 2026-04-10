Thể Công - Viettel vs Đông Á Thanh Hóa
Paris FC vs Monaco
Augsburg vs Hoffenheim
Roma vs Pisa
West Ham United vs Wolverhampton Wanderers
Real Madrid vs Girona
Sông Lam Nghệ An vs SHB Đà Nẵng
Hải Phòng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Thép Xanh Nam Định vs Hoàng Anh Gia Lai
Arsenal vs AFC Bournemouth
Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen
RB Leipzig vs Borussia M'gladbach
Heidenheim vs Union Berlin
Brentford vs Everton
Burnley vs Brighton & Hove Albion
Milan vs Udinese
Liverpool vs Fulham
Barcelona vs Espanyol
St. Pauli vs Bayern Munich
Atalanta vs Juventus
Sevilla vs Atlético de Madrid
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Toulouse vs Lille
Chelsea vs Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
Đội Antony loạn vì mỹ nhân: Ngôi sao bị cấm thi đấu vì cặp kè con gái sếp lớn

Nội bộ Real Betis "nháo nhào" trước tin đồn một ngôi sao hẹn hò với con gái huyền thoại câu lạc bộ.

  

Vắng mặt liên tiếp, dấy lên nhiều đồn đoán

Theo nguồn tin từ A Bola, nội bộ câu lạc bộ Real Betis đang "dậy sóng" khi đội bóng này đã loại tiền vệ Nelson Deossa khỏi danh sách đăng kí thi đấu suốt 4 trận gần nhất tại La Liga.

Sự vắng mặt bí ẩn của cầu thủ người Mexico làm dấy lên nhiều nghi vấn xoay quanh vấn đề ngoài chuyên môn. Đáng chú ý, A Bola nhấn mạnh "tin đồn về một mối quan hệ tình cảm” có thể tác động tới vụ lùm xùm này. Cụ thể hơn, Deossa được cho là cặp kè Daniela Sanchez – con gái huyền thoại đội bóng, Joaquin.

Nelson Deossa bị Betis "cấm cửa" vì hẹn hò người đẹp&nbsp;Daniela Sanchez

Nelson Deossa bị Betis "cấm cửa" vì hẹn hò người đẹp Daniela Sanchez

Trong sự nghiệp thi đấu, Joaquin ra sân tổng cộng 528 trận cho Betis, ghi 66 bàn và giành 2 danh hiệu Copa del Rey. Sau khi giải nghệ năm 2023 ở tuổi 41, cựu tiền vệ này đảm nhận vai trò Giám đốc Betis. 

Daniela là một trong hai người con gái của Joaquin với vợ Susana Saborido. Chính mối quan hệ nhạy cảm giữa cô nàng cùng Deossa  trở thành nguyên nhân khiến câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông.

Sự nghiệp đi xuống của ngôi sao

Lần gần nhất Deossa thi đấu cho Betis là khi anh vào sân từ ghế dự bị trong trận thua Panathinaikos tại UEFA Europa League hôm 12/3. Bên cạnh tin đồn cặp kè con gái "sếp lớn", một số người hâm mộ còn cho biết đã nhìn thấy anh xuất hiện tại các hộp đêm ở Seville sau những trận thua của đội bóng. Hiện phía Real Betis chưa đưa ra phản hồi chính thức về các thông tin này.

Deossa mới gia nhập Real Betis vào kỳ chuyển nhượng hè 2025 từ CLB Monterrey (Mexico) với mức phí khoảng 11 triệu bảng. Mùa này, anh ra sân 25 trận nhưng chưa ghi được bàn thắng nào.

Tại giải FIFA Club World Cup, Deossa từng gây ấn tượng khi thi đấu đủ 4 trận và góp phần giúp Monterrey đánh bại Dortmund ở vòng 1/8. Trước đó, anh từng khoác áo Pachuca, nơi anh có 50 lần ra sân và giành danh hiệu CONCACAF Champions Cup. 

Daniela Sanchez là con gái của Joaquin, huyền thoại kiêm Giám đốc của Betis

Daniela Sanchez là con gái của Joaquin, huyền thoại kiêm Giám đốc của Betis

Người trong cuộc lên tiếng

Trước những đồn đoán, Deossa đã lên tiếng trên mạng xã hội bằng thông điệp đầy ẩn ý: “Dù họ nói tốt hay xấu, cứ để họ nói về chúng ta. Đó cũng là một dạng danh tiếng. Họ đang nói về đủ thứ rồi.”

Trong khi đó, Daniela cũng đăng tải thông điệp kèm hình ảnh trên bãi biển: “Mọi người không biết phải làm gì với cuộc sống của chính họ, nhưng với cuộc sống của bạn thì họ lại tỏ ra hiểu rất rõ”.

-10/04/2026 08:44 AM (GMT+7)
