Duy Mạnh mất đồng hồ tiền tỷ: Quà đặc biệt từ vợ, cộng đồng mạng nháo nhào hiến kế

Đồng hồ tiền tỷ và câu chuyện phía sau

Những ngày qua, câu chuyện Đỗ Duy Mạnh đăng bài tìm chiếc đồng hồ hiệu Audemars Piguet bị thất lạc đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Theo chia sẻ, chiếc đồng hồ màu xanh được anh cất trong balo khi rời khách sạn tại Ninh Bình sau khi cùng ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia, nhưng về đến Hà Nội thì phát hiện biến mất.

Bài viết tìm đồng hồ tiền tỷ của Duy Mạnh.

Không chỉ là một món đồ xa xỉ, chiếc đồng hồ này còn mang giá trị tinh thần đặc biệt. Đây là món quà mà cô vợ Nguyễn Quỳnh Anh dày công chuẩn bị. Thời điểm tháng 8/2022, Quỳnh Anh từng chia sẻ việc bay hơn 2.000km trong thời gian ngắn để mua bằng được món quà cho chồng.

Theo nhiều nguồn, giá trị chiếc đồng hồ vào thời điểm đó lên tới khoảng 54.200 CHF (hơn 1,3 tỷ đồng, theo tỷ giá năm 2022). Vì vậy, việc thất lạc không chỉ là thiệt hại lớn về tài chính mà còn khiến trung vệ tuyển Việt Nam tiếc nuối bởi ý nghĩa kỷ niệm.

Cộng đồng mạng hiến kế, "soi" từng chi tiết, thậm chí… đoán tình huống mất

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, dân mạng lập tức “vào cuộc” với hàng nghìn bình luận, chia sẻ và phân tích đủ mọi khả năng có thể xảy ra. Nhiều người tỏ ra bất ngờ khi một món đồ giá trị lớn lại có thể thất lạc trong hoàn cảnh như vậy.

Một tài khoản bình luận: “Đồng hồ tiền tỷ mà để trong balo ghế cuối xe thì cũng hơi rủi ro, hy vọng anh sớm tìm lại được". Bên cạnh đó, không ít ý kiến đi sâu vào phân tích hành trình di chuyển của Đỗ Duy Mạnh. Một số người cho rằng khả năng mất trên xe là cao nhất: “Khả năng cao là rơi hoặc bị lấy trong lúc di chuyển, nên rà soát lại xe và những người lên xuống xe thời điểm đó".

Một bộ phận khác lại hiến kế khá chi tiết, thậm chí mang tính nghiệp vụ: “Nên kiểm tra kỹ lại từng ngăn balo, nhiều khi đồ kẹt vào ngóc ngách. Ngoài ra có thể nhờ bên khách sạn và nhà xe hỗ trợ thêm camera dọc đường. Nếu có số serial thì mang đi kiểm tra tại các cửa hàng đồng hồ lớn, phòng trường hợp bị mang đi bán lại".

Không chỉ dừng ở việc góp ý, nhiều người còn chủ động chia sẻ bài viết với hy vọng tăng độ lan tỏa. Một bình luận nhận được nhiều lượt tương tác viết: “Mọi người chia sẻ giúp anh, mong người nhặt được liên hệ trả lại. Món này không chỉ giá trị mà còn là kỷ niệm".

Câu chuyện không chỉ gây chú ý với người hâm mộ mà còn lan rộng trong giới cầu thủ. Nhiều đồng nghiệp của Đỗ Duy Mạnh đã chia sẻ lại bài viết để hỗ trợ tìm kiếm. Đáng chú ý, “anh đồng hao” Nguyễn Văn Quyết cũng nhanh chóng đăng lại thông tin. Động thái này nhận được sự hưởng ứng lớn từ cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Không chỉ là tài sản, mà là kỷ niệm

Với trung vệ Đỗ Duy Mạnh, chiếc đồng hồ kể trên không đơn thuần là món đồ đắt tiền. Đó là món quà chứa đựng tình cảm và công sức của cô vợ tiểu thư Nguyễn Quỳnh Anh, người đã không ngại di chuyển quãng đường dài để chuẩn bị bất ngờ.

Chính vì vậy, trung vệ sinh năm 1996 bày tỏ mong muốn “chuộc lại” chiếc đồng hồ nếu có người nhặt được. Điều này càng khiến người hâm mộ cảm nhận rõ giá trị tinh thần lớn hơn cả vật chất của món đồ. Hiện tại, vụ việc đã được trình báo cơ quan chức năng. Trong khi đó, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin, hy vọng Đỗ Duy Mạnh có thể sớm tìm lại kỷ vật đặc biệt của mình.