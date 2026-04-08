Đội trưởng ĐT Việt Nam mất đồng hồ tiền tỷ sau trận thắng Malaysia

Mới đây, trên trang cá nhân, đội trưởng ĐT Việt Nam đăng tải bài viết chi tiết về một sự cố cá nhân sau trận thắng Malaysia hôm 31/3. Theo đó, chiếc đồng hồ hàng hiệu, món quà kỷ niệm do vợ tặng cách đây khoảng 2 năm đã bị mất trong quá trình di chuyển từ Ninh Bình về Hà Nội.

Duy Mạnh đăng thông tin tìm chiếc đồng hồ bị mất.

Cụ thể, Duy Mạnh cho biết vào tối 31/3, sau khi làm thủ tục trả phòng tại khách sạn nơi ĐT Việt Nam đóng quân tại Ninh Bình (Hà Nam cũ), anh đã cất chiếc đồng hồ màu xanh vào balo cá nhân. Khi xuống sảnh, anh nhờ một người quen đi cùng gia đình mang balo và vali ra xe 12 chỗ để di chuyển về Hà Nội.

Trong suốt hành trình, balo được đặt dưới hàng ghế cuối, cạnh người quen và một số thành viên gia đình, trong khi Duy Mạnh ngồi ở các hàng ghế phía trên. Tuy nhiên, do về đến nhà khá muộn, anh chỉ cất balo mà chưa kiểm tra kỹ. Đến sáng hôm sau (1/4), khi mang đồ lên đội và sắp xếp lại, trung vệ sinh năm 1996 mới phát hiện chiếc đồng hồ đã không còn trong balo.

Đáng chú ý, Duy Mạnh khẳng định toàn bộ thời gian balo được để tại nhà đều có camera giám sát và không phát hiện dấu hiệu bị tác động. Anh cũng đã làm việc với người quen đi cùng, nhưng người này khẳng định không liên quan đến sự việc.

Sau một tuần bình tĩnh rà soát và suy nghĩ, đội trưởng ĐT Việt Nam đã trình báo vụ việc lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội với hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng.

“Tôi xin phép đăng bài với mong muốn tìm lại chiếc đồng hồ. Nếu ai nhặt được hoặc có thông tin về chiếc Audemars Piguet màu xanh, số series TH1422M, xin liên hệ để tôi có thể chuộc lại. Đây là món quà kỷ niệm rất ý nghĩa đối với tôi”, Duy Mạnh chia sẻ.

Thủ quân ĐT Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn tới Công an tỉnh Ninh Bình và ban quản lý khách sạn Mường Thanh đã nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình xác minh vụ việc. Theo tìm hiểu, mẫu đồng hồ mà Duy Mạnh bị mất có giá thị trường gần 1,5 tỷ đồng. Không chỉ có giá trị vật chất lớn, đây còn là kỷ vật mang ý nghĩa đặc biệt đối với trung vệ của ĐT Việt Nam.

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, đông đảo người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp đã gửi lời động viên, đồng thời hy vọng Duy Mạnh sớm tìm lại được tài sản quan trọng này.