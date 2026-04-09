Xuất hiện nghi vấn Saudi Pro League "dọn đường" để Ronaldo vô địch

Người mở màn cho mọi thứ vẫn là Ivan Toney. Tiền đạo người Anh tiếp tục duy trì chuỗi phong độ ấn tượng khi ghi bàn trong hiệp một, nối dài mạch ghi bàn đều đặn. Thế nhưng sau giờ nghỉ, Al Fayha tìm được bàn gỡ, còn Al Ahli dù tạo ra không ít cơ hội lại bất lực trong việc định đoạt trận đấu. Một kịch bản quen thuộc, nhưng lần này đi kèm với cảm giác ức chế rõ rệt.

Ivan Toney ám chỉ Saudi Pro League "dọn đường"...

... để Ronaldo vô địch lần đầu tiên

Sự bức xúc của Toney không đến từ việc bỏ lỡ cơ hội, mà từ những tình huống anh cho rằng đội mình bị đối xử thiếu công bằng. Trong vòng cấm, tiền đạo này có ít nhất một pha bị tác động rõ ràng khi tranh chấp bóng bổng nhưng không nhận được tiếng còi. Một tình huống khác, cú dứt điểm của Al Ahli chạm tay trung vệ Chris Smalling bên phía Al Fayha cũng trôi qua mà không có án phạt. Đỉnh điểm là pha bóng ở những phút bù giờ, khi bóng tiếp tục chạm tay cầu thủ đối phương nhưng VAR và trọng tài vẫn im lặng.

​

Sau trận, Toney không chọn cách nói giảm nói tránh. Anh đăng tải các video tình huống lên mạng xã hội, kèm theo những lời lẽ thẳng thắn. “Thật khó tin khi những tình huống như vậy lại bị bỏ qua. Đến cuối trận họ còn thừa nhận đó là penalty, nhưng như thế thì còn ý nghĩa gì?”, tiền đạo này bức xúc.

​

Không dừng lại ở việc chỉ trích chuyên môn điều hành, Toney còn úp mở về những yếu tố ngoài sân cỏ. Anh tiết lộ rằng trọng tài thậm chí khuyên các cầu thủ Al Ahli nên dồn sự tập trung sang một giải đấu khác, bởi cuộc đua vô địch dường như đã có định hướng sẵn.

​

Sự phản ứng lan nhanh trong nội bộ đội bóng. Galeno, một trụ cột khác của Al Ahli, viết đầy mỉa mai: “Cứ trao cúp luôn đi, đó là điều họ muốn. Họ muốn loại chúng tôi khỏi cuộc đua để trao danh hiệu cho người mà ai cũng biết”. Cái tên được nhắc đến, dù không trực tiếp, vẫn quá rõ ràng - Cristiano Ronaldo.

​

Giám đốc thể thao Ruiz Pedro cũng không giữ được bình tĩnh. Ông cho rằng những người điều hành giải đấu đang làm mọi cách để chiều lòng một ngôi sao và đội bóng của anh ta, ám chỉ Al Nassr. Theo ông, cách vận hành như vậy không chỉ gây bất lợi cho các đội khác mà còn làm tổn hại hình ảnh của cả giải đấu.

​

Về mặt kết quả, trận hòa này khiến Al Ahli tự đẩy mình vào thế khó. Thay vì rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Al Nassr xuống còn 2 điểm, họ giờ kém tới 4 điểm và đã thi đấu nhiều hơn một trận. Trong một cuộc đua vốn đã sít sao, từng cú sẩy chân đều trở nên đắt giá, và lần này Al Ahli cảm thấy mình không chỉ thua vì chuyên môn.

​

Dẫu vậy, cá nhân Toney vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Anh đã ghi bàn trong 6 trận liên tiếp, nâng tổng số pha lập công lên 27 sau 27 trận - hiệu suất gần như hoàn hảo. Tiền đạo người Anh hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, tạo khoảng cách mong manh với nhóm bám đuổi và nhiều hơn Cristiano Ronaldo 4 bàn.

​