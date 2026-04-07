Hậu trường ít biết của HLV Mai Đức Chung: Tự bỏ tiền túi, xin tài trợ lo từng bữa ăn cho học trò

HLV Mai Đức Chung cười tươi khi nhắc tới học trò, tình yêu dành cho học trò. (Ảnh: NVCC)

HLV Mai Đức Chung: Tự bỏ tiền túi, xin tài trợ lo từng bữa ăn cho học trò

Ở tuổi ngoài 70, sau khi tạm rời băng ghế huấn luyện, ông Chung cho biết nhịp sống đã thay đổi đáng kể. Không còn những ngày căng thẳng với chiến thuật, con người hay thành tích, ông trở về với vai trò của một người chồng, người ông trong gia đình.

“Tôi ăn và ngủ rất yên. Không còn giật mình giữa đêm vì suy nghĩ công việc”, ông nói. Những công việc giản dị như đi chợ, nhặt rau, rửa bát trở thành niềm vui thường nhật. Sau nhiều năm sống trong áp lực, khoảng thời gian này với ông là sự “giải thoát” đúng nghĩa.

Nhưng phía sau sự bình yên ấy là cả một hành trình dài gắn bó với bóng đá, đặc biệt là bóng đá nữ, nơi ông không chỉ là huấn luyện viên mà còn là người cha, người anh của các cầu thủ. Khi được hỏi về món ăn yêu thích sau mỗi chuyến đi xa, ông không nhắc đến cao lương mỹ vị, mà chỉ là bát phở Hà Nội, bát canh cua hay món măng do vợ nấu. Những điều giản dị ấy phần nào phản ánh con người ông: mộc mạc, chân thành và giàu tình cảm.

Nhắc đến sự nghiệp, HLV Mai Đức Chung không giấu được niềm tự hào khi hồi tưởng hành trình đưa ĐT nữ Việt Nam góp mặt tại World Cup 2023. Đó không chỉ là cột mốc lịch sử của bóng đá nữ mà còn là giấc mơ cả đời của ông. “Tôi tự hào vì là người Việt Nam, tự hào vì được dẫn dắt đội tuyển thi đấu với những đội mạnh nhất thế giới”, ông chia sẻ. Khoảnh khắc quốc ca vang lên trên sân đấu quốc tế, giữa sự chứng kiến của hàng vạn khán giả, vẫn khiến ông xúc động mỗi khi nhớ lại.

Trong mắt HLV Mai Đức Chung, đội tuyển nữ không chỉ là một tập thể thi đấu mà là một gia đình. (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, đằng sau vinh quang là vô vàn khó khăn, đặc biệt với bóng đá nữ. Ông thẳng thắn nhìn nhận sự thiệt thòi của các cầu thủ nữ so với nam, không chỉ ở điều kiện tập luyện mà còn ở sự quan tâm của xã hội và nhà tài trợ.

Chính điều đó đã khiến ông quyết định gắn bó lâu dài với bóng đá nữ, dù từng có cơ hội phát triển ở bóng đá nam. “Tôi chạnh lòng khi thấy các em tập luyện vất vả mà không được quan tâm đúng mức”, ông nói.

Trong mắt ông, ĐT nữ Việt Nam không chỉ là một tập thể thi đấu mà là một gia đình. Ở đó, ông quan tâm đến từng hoàn cảnh, từng cảm xúc của cầu thủ. Có những câu chuyện khiến người nghe không khỏi nghẹn lòng: cầu thủ mất người thân nhưng vẫn nén đau thi đấu, hay những cô gái trẻ phải chật vật với cuộc sống khó khăn.

Ông kể, có lần một cầu thủ xin về chịu tang mẹ, ông không chỉ cho phép mà còn hỗ trợ tiền để em lo hương khói. Những hành động ấy không nằm trong giáo án huấn luyện, nhưng lại là nền tảng tạo nên sự gắn kết bền chặt trong đội.

Ông cũng từng tự xoay xở để gây quỹ cho đội, từ việc vận động tài trợ đến tổ chức các trận giao hữu. Số tiền không lớn nhưng đủ để duy trì những hoạt động nhỏ như tổ chức sinh nhật cho cầu thủ, mua những món quà giản dị. “Chỉ là vài bông hoa, chai dầu gội, nhưng đó là tình cảm”, ông chia sẻ. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại giúp các cầu thủ cảm nhận được sự quan tâm và gắn bó với tập thể.

Khi nói về quyết định rời đội tuyển, ông thừa nhận đó là lựa chọn đầy trăn trở. Dù thể lực không còn như trước, nhưng tình cảm dành cho học trò vẫn nguyên vẹn. “Nhiều lúc tỉnh dậy lại nhớ các em, thương các cháu”, ông nói. Điều khiến ông lo lắng không phải là chuyên môn, mà là sự đoàn kết và tình cảm trong đội khi không còn mình dẫn dắt.

Trong buổi chia tay, nhiều cầu thủ đã bật khóc. Có người gọi điện, bày tỏ sự lo lắng khi không còn ông. Nhưng ông luôn động viên rằng mỗi huấn luyện viên có cách làm riêng, và tin tưởng người kế nhiệm sẽ tiếp tục phát triển đội tuyển. Với ông, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần đoàn kết và tình yêu màu cờ sắc áo.

Ở chặng đường sắp tới, HLV Mai Đức Chung kỳ vọng lớp cầu thủ trẻ, đặc biệt là lứa U20, sẽ kế thừa và phát triển thành tích của đàn chị.

Nhìn lại các thế hệ cầu thủ, HLV Mai Đức Chung dành sự trân trọng đặc biệt cho lứa đầu tiên năm 1997, những người đặt nền móng cho bóng đá nữ Việt Nam. Dù điều kiện thiếu thốn, họ vẫn thi đấu bằng tất cả đam mê và khát khao. Các thế hệ sau có điều kiện tốt hơn, tiếp cận nhiều kiến thức hiện đại hơn, nhưng tinh thần cống hiến vẫn là yếu tố xuyên suốt.

Ở chặng đường sắp tới, HLV Mai Đức Chung kỳ vọng lớp cầu thủ trẻ, đặc biệt là lứa U20, sẽ kế thừa và phát triển thành tích của đàn chị. Nhưng hơn hết, ông nhấn mạnh: “Không được mất đoàn kết”. Với ông, đó là chìa khóa cho mọi thành công.

Bên cạnh sự nghiệp, câu chuyện về gia đình cũng mang đến nhiều cảm xúc. Người vợ đã âm thầm đồng hành cùng HLV Mai Đức Chung suốt hơn nửa thế kỷ, từ những ngày đầu đến khi ông trở thành biểu tượng của bóng đá Việt Nam. Mỗi sáng, bà đều pha cho ông một ấm trà, một thói quen giản dị nhưng đầy yêu thương. “Tôi không nói ra, nhưng luôn mong bà ấy khỏe mạnh để còn chăm sóc tôi”, ông xúc động.

HLV Mai Đức Chung chia sẻ, những chuyến du đấu triền miên khiến ông ít có cơ hội đưa vợ đi chơi.

HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận mình có phần thiệt thòi với gia đình, khi dành phần lớn thời gian cho công việc. Những chuyến du đấu triền miên khiến ông ít có cơ hội đưa vợ đi chơi. “Nhiều lúc cũng thấy áy náy”, ông nói. Nhưng người vợ luôn thấu hiểu và chia sẻ, trở thành hậu phương vững chắc để ông yên tâm cống hiến.

HLV Mai Đức Chung và MC Nguyên Khang. (Ảnh: NVCC)

Cuộc trò chuyện khép lại không chỉ bằng những thà nh tích hay con số, mà bằng hình ảnh một người thầy tận tâm, một người đàn ông giản dị và giàu tình cảm. Hành trình của ông Mai Đức Chung là minh chứng rằng trong thể thao, bên cạnh tài năng và chiến thuật, chính cái tâm mới là điều tạo nên những giá trị bền vững.