Doanh nhân Phần Lan tính mua lại MU, "Quỷ đỏ" mơ hóa rồng

⚽ “Tôi vẫn còn yêu Man Utd và chưa từ bỏ”

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Manchester Evening News, tỷ phú Thomas Zilliacus tiết lộ ông đã bắt đầu lên bản kế hoạch mới cho thương vụ Man Utd, với mong muốn tìm ra những đối tác cùng chí hướng.

Tỷ phú Thomas Zilliacus vẫn muốn mua lại Man Utd

“Tuần trước tôi đã ngồi xuống và vẽ ra mọi khả năng đầu tư vào Manchester United. Mục tiêu của tôi không phải là danh tiếng, mà là đưa CLB này trở lại vị trí số một thế giới – nơi mà nó xứng đáng thuộc về", ông Thomas Zilliacus khẳng định.

Zilliacus từng là một trong số các ứng viên nộp hồ sơ mua lại Man Utd vào năm 2023, khi nhà Glazer mở cửa cho việc bán toàn bộ hoặc một phần CLB. Tuy nhiên, đề nghị của ông đến muộn hơn so với tập đoàn Ineos của Sir Jim Ratcliffe, người hiện nắm gần 30% cổ phần và quyền kiểm soát mảng bóng đá.

💰 Chỉ trích nhà Glazer: “Họ coi Man Utd là con bò sữa”

Doanh nhân Phần Lan không ngần ngại chĩa mũi nhọn vào gia đình Glazer, cho rằng họ chỉ xem Man Utd như công cụ kiếm tiền, thay vì đặt lợi ích của CLB lên hàng đầu.

Giới chủ MU chịu nhiều chỉ trích

“Glazer là ví dụ điển hình của những người không thật sự quan tâm đến CLB. Họ chỉ đang rút lợi nhuận và bỏ mặc đội bóng suy yếu. Man Utd xứng đáng được dẫn dắt bởi những người yêu bóng đá, không phải những nhà tài phiệt" - tỷ phú Thomas Zilliacus khẳng định.

Ông Thomas Zilliacus nói thêm, nếu có quyền ảnh hưởng, ông sẽ triển khai mô hình đồng sở hữu cùng người hâm mộ, đặc biệt là nhóm fan quốc tế. Cộng đồng này dù không thể đến sân Old Trafford nhưng có thể đóng góp đáng kể vào doanh thu của CLB thông qua các nền tảng số.

🤝 Kêu gọi liên minh vì "Quỷ đỏ”

Zilliacus cho biết ông sẵn sàng bắt tay với bất kỳ nhà đầu tư nào, bao gồm cả Ratcliffe hay Sheikh Jassim – tỷ phú Qatar từng rút khỏi cuộc đua năm ngoái: “Tôi không cần danh tiếng. Tôi chỉ muốn được cùng các bên có tâm huyết vực dậy CLB mà tôi yêu từ khi 12 tuổi. Trái tim tôi đau khi thấy Man Utd sa sút như hiện nay".

Ông nhắc lại rằng trong giai đoạn đấu giá 2023, các bên đã “điên cuồng” nâng giá, khiến thương vụ trở thành cuộc chiến làm giàu cho Glazer hơn là vì lợi ích của CLB.

“Tôi từng nói – thay vì cạnh tranh, tại sao không hợp lực để cùng nắm quyền kiểm soát? Tiền đó nên dùng để phát triển CLB, không phải bỏ vào túi Glazer" - tỷ phú Thomas Zilliacus nhận định.

MU đang ở rất xa so với đẳng cấp của mình

🌍 Thị trường mới nổi: UAE và Saudi Arabia nhập cuộc

Sự trở lại của Zilliacus diễn ra trong bối cảnh truyền thông Anh lan truyền tin đồn về một đề nghị mua lại từ UAE, trong khi ông Turki Al-Sheikh của Saudi Arabia tiết lộ rằng đang có “đàm phán nâng cao” giữa các doanh nhân Trung Đông với ban lãnh đạo Man Utd.

Giữa hàng loạt đồn đoán, tuyên bố của Zilliacus như một làn sóng mới trong cuộc chiến quyền lực quanh Old Trafford – nơi người hâm mộ đã mòn mỏi chờ đợi một sự thay đổi thực sự suốt hơn một thập kỷ.

🏆 Hy vọng mới cho người hâm mộ “Quỷ đỏ”

Dù chưa rõ liệu kế hoạch của ông có thể trở thành hiện thực, thông điệp của Zilliacus vẫn thổi vào nội bộ Man Utd một niềm tin về sự phục hồi của đội bóng vĩ đại này.

“Man Utd đang ở rất xa nơi mà họ xứng đáng thuộc về. Nhưng nếu có những người đủ tâm và tầm, CLB này hoàn toàn có thể trở lại đỉnh cao", doanh nhân Thomas Zilliacus chia sẻ một cách tâm huyết.

Khi tình hình tài chính vẫn bị bóp nghẹt dưới tay nhà Glazer, lời hứa hẹn của Zilliacus – dù chưa chắc thành hiện thực – vẫn là tia sáng hiếm hoi cho những ai tin rằng Old Trafford sẽ một ngày được trả về đúng nghĩa: một mái nhà của bóng đá, không phải của lợi nhuận.