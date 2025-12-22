Sôi động giải bóng đá SJC Cup 2025: 10 đội bóng tranh ngôi vô địch

Khai màn mùa giải giàu ý nghĩa

Ngày 21/12/2025, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (SJC), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức công bố khởi tranh giải bóng đá SJC Open Cup 2025. Sự kiện đánh dấu sự trở lại của một sân chơi thể thao quen thuộc, giàu bản sắc dành cho cộng đồng báo chí, truyền thông, đồng thời mở ra mùa giải được kỳ vọng sôi động và hấp dẫn.

Buổi lễ bốc thăm chia bảng diễn ra vào 21/12

Theo kế hoạch, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 28/12/2025 đến 31/01/2026, quy tụ 10 đội bóng đến từ các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ sở đào tạo chuyên ngành. Năm nay, giải đấu hướng tới tinh thần giao lưu, gắn kết giữa những người làm nghề, giảng viên và sinh viên trong cùng lĩnh vực.

Mùa giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông. Từ tiền thân là giải Tứ Hùng Cup ra đời năm 2011, giải đấu trải qua hành trình 14 năm phát triển liên tục, trở thành điểm hẹn thể thao quen thuộc với nhiều đội bóng.

Cuộc đua hấp dẫn của 10 đội bóng

Từ năm 2024, giải đấu chính thức mở rộng quy mô và mang tên gọi SJC Open Cup. Qua nhiều mùa tổ chức, giải luôn duy trì số lượng từ 8 đến 12 đội tham dự, dần khẳng định uy tín, chất lượng chuyên môn và sức lan tỏa.

10 đội bóng sẽ tranh tài từ 28/12

Ở sự kiện năm nay, cuộc cạnh tranh hứa hẹn diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của nhiều đơn vị có phong trào thể thao mạnh như Theanh28 Entertainment, Báo Xây dựng, Trang thông tin điện tử tổng hợp 24h, Công ty Truyền thông Media 21.

Bên cạnh đó là các đội bóng sinh viên đến từ Khoa Truyền thông đa phương tiện (ĐH Thăng Long), Khoa Truyền thông (ĐH Đại Nam) và Viện Đào tạo Báo chí & Truyền thông (ĐH KHXH&NV), tạo nên sự giao thoa giữa kinh nghiệm thực tiễn và sức trẻ học đường.

10 đội bóng chia thành 2 bảng (mỗi bảng 5 đội), thi đấu vòng tròn tính điểm để tìm ra 4 đội bóng xuất sắc nhất của 2 bảng giành vé vào bán kết.

Đội bóng trang thông tin điện tử tổng hợp 24h (áo xanh) có lần thứ hai dự giải...

...ở lần đầu tiên tham dự (2024) họ giành giải 3