Tiến Linh, Văn Quyết so tài "nảy lửa" với đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam

⚽ Tiến Linh, Văn Quyết so tài kịch tính với tuyển bóng đá 7 người quốc gia

Chiều 3/8/2025, tại sân Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thông Hoàng Mai (Hà Nội), trận giao hữu bóng đá 7 người (tên gọi Showmatch) giữa VPL Dream Team và đội Việt Nam All Stars đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Văn Quyết (áo đỏ) không xuất phát trong đội hình chính, nhưng lập tức tạo tầm ảnh hưởng khi vào sân thi đấu cho Việt Nam All Stars

Đây là lần đầu tiên các ngôi sao hàng đầu (thuộc đội Việt Nam All Stars) như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Quyết, Đỗ Duy Mạnh, Huy Hùng... cùng các cựu tuyển thủ so tài với những tài năng nổi bật nhất (đội tuyển bóng đá 7 người: VPL Dream Team) từ VPL-S6 gồm Tuấn Anh, Claudecir Jr, Xuân Sáng... hội tụ trong sự kiện mang thông điệp “Bóng đá vì cộng đồng” do VietFootball tổ chức. Sự kiện nhằm thắt chặt tình đoàn kết trong làng bóng đá, lan tỏa cảm hứng thể thao và gắn kết cộng đồng.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn dưới cái nắng gay gắt Hà Nội với nhiều pha đôi công ấn tượng. Tiền đạo Claudecir Jr, vua phá lưới V.League 2017 mở tỷ số cho VPL Dream Team bằng cú dứt điểm chính xác. Sau đó, Đậu Đức Tú nhanh chóng giúp đội tuyển sân 7 người Việt Nam dẫn trước 2-0.

Tuy nhiên, đội Việt Nam All Stars không hề chịu lép vế. Hoàng Đình Tùng lập cú đúp, cùng với bàn thắng của Huy Hùng giúp họ lật ngược thế trận với tỷ số 3-2. Ở phút cuối, Nguyễn Tuấn Anh JR gỡ hòa 3-3, giữ lại kết quả hòa kịch tính cho đội tuyển bóng đá 7 người quốc gia sau 70 phút thi đấu mãn nhãn.

Tiến Linh (áo đỏ) thi đấu nỗ lực trong những phút có mặt trên sân

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chỉ thi đấu hiệp một nhưng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm với các pha xử lý sắc nét trước khung thành đối phương. Trong khi đó, Nguyễn Văn Quyết dù vào sân muộn hơn nhưng ngay lập tức tạo tầm ảnh hưởng cho lối chơi của Việt Nam All Stars với những pha đi bóng mềm mại, kỹ thuật vượt trội cùng tư duy chiến thuật sắc bén.

Không khí trận đấu tại Hoàng Mai đầy sôi động, khi khán giả đã được xem và tận hưởng cầu thủ hai đội phô diễn kỹ thuật điêu luyện nhất.

🔥 Màn so tài để chuẩn bị cho giải bóng đá quốc tế 7 người sắp tới

Không chỉ là một trận đấu giao lưu thể thao, sự kiện còn mang nhiều ý nghĩa xã hội khi các cầu thủ cùng chung tay quyên góp cho chương trình “Cặp lá yêu thương”, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội đến trường.

Claudecir Jr (áo xanh) là người mở tỷ số cho đội tuyển sân 7 người

Tiến Linh và các đồng đội thể hiện sự xúc động khi lần đầu tham dự sân chơi bóng đá 7 người, đồng thời hy vọng phong trào này sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa ở Việt Nam.

Trận Showmatch cũng đánh dấu sự kết thúc của đợt tập trung đầu tiên của đội tuyển bóng đá 7 người Việt Nam (từ ngày 1 đến 3/8 tại Hà Nội). Đợt tập trung tiếp theo sẽ diễn ra tại TP.HCM từ ngày 8 đến 17/8. Trong thời gian này, tuyển bóng đá 7 người Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá 7 người quốc tế 2025 trên sân Gia Định, cùng ba khách mời đến từ Philippines, Malaysia và Thái Lan.