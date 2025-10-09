Tuấn Anh, Phương Vertu chờ phô diễn: Bóng đá 7 người trở lại "chảo lửa" C500

Cứ mỗi khi nhắc đến sân bóng C500, người yêu bóng đá phong trào Hà Nội lại nhớ đến những đêm cuồng nhiệt, tiếng hò reo như vỡ sân, và những bàn thắng đậm chất “phủi”. Từ ngày 12/10, “chảo lửa” này sẽ một lần nữa rực cháy khi Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thành Công 2025 chính thức khởi tranh vòng loại khu vực phía Bắc.

2 "quý ông đá bóng" Phương Vertu (bên trái) và Tuấn Anh (bên phải), kiểu nhẹ nhàng, đủng đỉnh, tinh tế sẽ góp mặt ở giải đấu sắp tới

🏟️ Trở lại với sân đấu được coi là "huyền thoại bóng đá phủi"

C500, thuộc khuôn viên Học viện An ninh Nhân dân, quận Hà Đông. Đây là “thánh địa” đã chứng kiến những bước ngoặt lịch sử của bóng đá 7 người Việt Nam. Nơi đây từng tổ chức các giải danh tiếng như Thăng Long, Cúp Hồ Gươm hay giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội (HPL), trở thành điểm hẹn quen thuộc của hàng nghìn khán giả mỗi cuối tuần.

Sân C500 cũng là bệ phóng cho hàng loạt ngôi sao bóng đá 7 người vang danh cả nước. Trong số đó, nổi bật nhất là “kèo trái ma thuật” Tuấn Anh Jr, tiền đạo Phương Vertu, Tuấn "Bệu"...

✨ Bóng đá 7 người đầy nghệ thuật trên mặt cỏ

Khác với bóng đá chuyên nghiệp vốn nặng về chiến thuật, bóng đá 7 người tại C500 mang đậm bản sắc nghệ thuật. Mỗi trận đấu là một “màn trình diễn” của kỹ thuật cá nhân, tốc độ và cảm xúc. Người ta đến sân không chỉ để cổ vũ mà còn để thưởng thức những pha xử lý tinh tế, những cú sút “cháy lưới” và cả không khí rạo rực như lễ hội.

Tuấn Anh Jr, chính là đại diện cho phong cách ấy, tinh tế, sáng tạo và truyền cảm hứng. Phương Vertu cũng cho thấy sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, và lão luyện trong từng pha xử lý. Ở giải đấu sắp tới, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức những pha chơi bóng của Tuấn Anh, bên cạnh đó là sự trở lại của "quý ông đá bóng" Phương Vertu trong màu áo DTS.

🚀 Từ biểu tượng C500 đến bước ngoặt chuyên nghiệp

Năm 2019, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) khởi động hệ thống giải bóng đá 7 người cấp quốc gia, đánh dấu giai đoạn chuyên nghiệp hóa. C500 trở thành trung tâm của phong trào, là nơi khởi nguồn những trận cầu rực lửa và bệ phóng cho hàng loạt đội bóng tên tuổi.

Đến năm 2020, giải đấu được chuyển sang sân nhà thi đấu Hoàng Mai để đáp ứng quy mô ngày càng lớn. Tuy vậy, trong ký ức người hâm mộ, C500 vẫn là biểu tượng bất diệt, nơi khởi đầu của những ngôi sao bóng đá 7 người.

Buổi lễ công bố giải đấu diễn ra vào sáng 9/10 tại Hà Nội

⚔️ Cuộc đua 44 đội bóng tại Cúp bóng đá 7 người quốc gia

Mùa giải Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 quy tụ hơn 44 đội bóng mạnh từ ba miền Bắc – Trung – Nam, cùng tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây không chỉ là cuộc đua của những “ông lớn” trong làng bóng đá 7 người mà còn là cơ hội để các tài năng mới phô diễn bản lĩnh trên sân khấu lớn.

Với người hâm mộ, điều được mong chờ nhất chính là sự trở lại của bầu không khí “C500 ngày xưa”, nơi những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng đậm chất kỹ thuật và tiếng reo vang của hàng ngàn con tim yêu phủi.

🏆 Thông tin về Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025

Thời gian tổ chức

Vòng loại

Miền Bắc: 12/10 ➝ 23/11 tại sân bóng C500 – Học viện An ninh Nhân dân, Hà Đông, Hà Nội.

Miền Trung: 19/10 ➝ 16/11 tại sân vận động Đầm Sen, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Miền Nam: 11/10 ➝ 15/11 tại sân Gia Định – Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa, thể thao TP.HCM.

Vòng chung kết toàn quốc: 29/11 ➝ 7/12.

Quy mô giải đấu

Tổng số đội tham dự: 44 đội

Miền Bắc: 20 đội (Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Ninh Bình)

Miền Nam: 16 đội (TP.HCM, các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên)

Miền Trung: 8 đội (Đà Nẵng và các tỉnh lân cận).

Số đội vào vòng chung kết: 8 đội bóng có thành tích tốt nhất từ 3 khu vực.

Cơ cấu giải thưởng

Vòng loại miền Bắc & Nam: Vô địch: 50 triệu đồng, Á quân: 30 triệu đồng, Hạng ba: 20 triệu đồng

Vòng loại miền Trung: Vô địch: 20 triệu đồng, Á quân: 10 triệu đồng, Hạng ba: 5 triệu đồng

Vòng chung kết toàn quốc: Vô địch: 100 triệu đồng, Á quân: 50 triệu đồng, Hạng ba: 30 triệu đồng