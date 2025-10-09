Tuấn Anh, Phương Vertu chờ phô diễn: Bóng đá 7 người trở lại "chảo lửa" C500

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

Tuấn Anh, Phương Vertu chờ phô diễn: Bóng đá 7 người trở lại "chảo lửa" C500

Sự kiện: Bóng đá 7 người Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sân bóng C500, biểu tượng của bóng đá "phủi" Hà Nội chuẩn bị rực cháy trở lại khi Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 khởi tranh, hứa hẹn những đêm cuồng nhiệt và cảm xúc vỡ òa.

Cứ mỗi khi nhắc đến sân bóng C500, người yêu bóng đá phong trào Hà Nội lại nhớ đến những đêm cuồng nhiệt, tiếng hò reo như vỡ sân, và những bàn thắng đậm chất “phủi”. Từ ngày 12/10, “chảo lửa” này sẽ một lần nữa rực cháy khi Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thành Công 2025 chính thức khởi tranh vòng loại khu vực phía Bắc.

2 "quý ông đá bóng" Phương Vertu (bên trái) và Tuấn Anh (bên phải), kiểu nhẹ nhàng, đủng đỉnh, tinh tế sẽ góp mặt ở giải đấu sắp tới

2 "quý ông đá bóng" Phương Vertu (bên trái) và Tuấn Anh (bên phải), kiểu nhẹ nhàng, đủng đỉnh, tinh tế sẽ góp mặt ở giải đấu sắp tới

🏟️ Trở lại với sân đấu được coi là "huyền thoại bóng đá phủi" 

C500, thuộc khuôn viên Học viện An ninh Nhân dân, quận Hà Đông. Đây là “thánh địa” đã chứng kiến những bước ngoặt lịch sử của bóng đá 7 người Việt Nam. Nơi đây từng tổ chức các giải danh tiếng như Thăng Long, Cúp Hồ Gươm hay giải bóng đá Ngoại hạng Hà Nội (HPL), trở thành điểm hẹn quen thuộc của hàng nghìn khán giả mỗi cuối tuần.

Sân C500 cũng là bệ phóng cho hàng loạt ngôi sao bóng đá 7 người vang danh cả nước. Trong số đó, nổi bật nhất là “kèo trái ma thuật” Tuấn Anh Jr, tiền đạo Phương Vertu, Tuấn "Bệu"...

Bóng đá 7 người đầy nghệ thuật trên mặt cỏ

Khác với bóng đá chuyên nghiệp vốn nặng về chiến thuật, bóng đá 7 người tại C500 mang đậm bản sắc nghệ thuật. Mỗi trận đấu là một “màn trình diễn” của kỹ thuật cá nhân, tốc độ và cảm xúc. Người ta đến sân không chỉ để cổ vũ mà còn để thưởng thức những pha xử lý tinh tế, những cú sút “cháy lưới” và cả không khí rạo rực như lễ hội.

Tuấn Anh Jr, chính là đại diện cho phong cách ấy, tinh tế, sáng tạo và truyền cảm hứng. Phương Vertu cũng cho thấy sự nhẹ nhàng, uyển chuyển, và lão luyện trong từng pha xử lý. Ở giải đấu sắp tới, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức những pha chơi bóng của Tuấn Anh, bên cạnh đó là sự trở lại của "quý ông đá bóng" Phương Vertu trong màu áo DTS.

🚀 Từ biểu tượng C500 đến bước ngoặt chuyên nghiệp

Năm 2019, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) khởi động hệ thống giải bóng đá 7 người cấp quốc gia, đánh dấu giai đoạn chuyên nghiệp hóa. C500 trở thành trung tâm của phong trào, là nơi khởi nguồn những trận cầu rực lửa và bệ phóng cho hàng loạt đội bóng tên tuổi.

Đến năm 2020, giải đấu được chuyển sang sân nhà thi đấu Hoàng Mai để đáp ứng quy mô ngày càng lớn. Tuy vậy, trong ký ức người hâm mộ, C500 vẫn là biểu tượng bất diệt, nơi khởi đầu của những ngôi sao bóng đá 7 người.

Buổi lễ công bố giải đấu diễn ra vào sáng 9/10 tại Hà Nội

Buổi lễ công bố giải đấu diễn ra vào sáng 9/10 tại Hà Nội

⚔️ Cuộc đua 44 đội bóng tại Cúp bóng đá 7 người quốc gia

Mùa giải Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 quy tụ hơn 44 đội bóng mạnh từ ba miền Bắc – Trung – Nam, cùng tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây không chỉ là cuộc đua của những “ông lớn” trong làng bóng đá 7 người mà còn là cơ hội để các tài năng mới phô diễn bản lĩnh trên sân khấu lớn.

Với người hâm mộ, điều được mong chờ nhất chính là sự trở lại của bầu không khí “C500 ngày xưa”, nơi những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng đậm chất kỹ thuật và tiếng reo vang của hàng ngàn con tim yêu phủi.

🏆 Thông tin về Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025

Thời gian tổ chức

Vòng loại

Miền Bắc: 12/10 ➝ 23/11 tại sân bóng C500 – Học viện An ninh Nhân dân, Hà Đông, Hà Nội.

Miền Trung: 19/10 ➝ 16/11 tại sân vận động Đầm Sen, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Miền Nam: 11/10 ➝ 15/11 tại sân Gia Định – Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa, thể thao TP.HCM.

Vòng chung kết toàn quốc: 29/11 ➝ 7/12.

Quy mô giải đấu

Tổng số đội tham dự: 44 đội

Miền Bắc: 20 đội (Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Ninh Bình)

Miền Nam: 16 đội (TP.HCM, các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên)

Miền Trung: 8 đội (Đà Nẵng và các tỉnh lân cận).

Số đội vào vòng chung kết: 8 đội bóng có thành tích tốt nhất từ 3 khu vực.

Cơ cấu giải thưởng

Vòng loại miền Bắc & Nam: Vô địch: 50 triệu đồng, Á quân: 30 triệu đồng, Hạng ba: 20 triệu đồng

Vòng loại miền Trung: Vô địch: 20 triệu đồng, Á quân: 10 triệu đồng, Hạng ba: 5 triệu đồng

Vòng chung kết toàn quốc: Vô địch: 100 triệu đồng, Á quân: 50 triệu đồng, Hạng ba: 30 triệu đồng

8

Việt Nam - Nepal 09.10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Nepal
Gửi dự đoán
Trước 19:30 ngày 09/10
Thể lệ
HLV Kim Sang Sik "truyền lửa" giải bóng đá 7 người, ĐT Việt Nam quyết đấu Nepal
HLV Kim Sang Sik "truyền lửa" giải bóng đá 7 người, ĐT Việt Nam quyết đấu Nepal

Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh sôi động tại Hà Nội, quy tụ nhiều đội mạnh toàn quốc. Sự hiện diện của HLV Kim...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2025 13:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá 7 người Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN