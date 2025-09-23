Dembele thắng áp đảo Yamal, đoạt Quả bóng vàng với bao nhiêu điểm?

Dembele thắng Yamal với bao nhiêu điểm ?

Sau nhiều ngày chờ đợi, chủ nhân của danh hiệu "Quả bóng vàng 2025" đã chính thức lộ diện. Ousmane Dembele, tiền đạo đang chơi cho PSG xuất sắc vượt qua Lamine Yamal của Tây Ban Nha để trở thành chủ nhân tiếp theo của danh hiệu cao quý này.

Dembele đã thắng áp đảo Yamal trong cuộc bình chọn "Quả bóng vàng"?

Câu hỏi được đặt ra là tiền đạo người Pháp đã giành được bao nhiêu điểm trong cuộc bình chọn do France Football tổ chức? Theo một số nguồn tin không chính thức, Ousmane Dembele nhận được số điểm 850 và có chiến thắng áp đảo so với Lamine Yamal. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha chỉ có được 430 điểm, tức là chỉ gần bằng một nửa so với Dembele.

Tuy nhiên chưa có nguồn chính thống nào kiểm chứng cho thông tin này. Tổng biên tập tạp chí France Football, Vincent Garcia, giữ kín về chi tiết cuộc bình chọn và chỉ công bố trong ấn phẩm đặc biệt của tờ báo này được ra vào ngày 27/9 tới. Mặc dù vậy, Vincent Garcia thừa nhận Dembele giành chiến thắng tuyệt đối.

"Thực tế không có cuộc đua nào ở đây cả. Đó là những gì tôi có thể tiết lộ cho các bạn. Ousmane đã giành chiến thắng với cách biệt cực lớn. Cậu ấy áp đảo hoàn toàn phần còn lại khi nhận được sự ủng hộ của đa phần các nhà báo. Dembele giành chiến thắng ở mọi châu lục, từ châu Phi, châu Âu, Nam Mỹ hay Bắc Mỹ. Đó là chiến thắng rất rõ ràng của Dembele".

Ai là người có chiến thắng áp đảo nhất tại Gala "Quả bóng vàng"?

Với sự úp mở của tổng biên tập France Football, giới mộ điệu đang rất mong chờ ấn phẩm đặc biệt ngày 27/9 ra mắt. Đa phần đều tò mò liệu Dembélé đã vượt qua được kỷ lục của Cristiano Ronaldo thiết lập vào năm 2016.

Siêu sao người Bồ Đào Nha giành được tới 745 điểm, hơn người về thứ hai là Lionel Messi (316 điểm) tới 429 điểm. Năm 2022, Karim Benzema cũng giành chiến thắng áp đảo trước Sadio Mané với khoảng cách lên tới 356 điểm (549 điểm và 193 điểm).

Một câu hỏi được đặt ra là cuộc đua giành danh hiệu "Quả bóng vàng" nào kịch tính nhất? Câu trả lời là năm 2019 khi Lionel Messi vượt qua Virgil van Dijk với khoảng cách chỉ là 7 điểm. Siêu sao người Argentina giành được 686 điểm trong khi trung vệ của Liverpool có được 679 điểm. Năm 2024, Rodri cũng chỉ hơn Vinícius 41 điểm trong cuộc đua này.