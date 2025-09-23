Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Dembele thắng áp đảo Yamal, đoạt Quả bóng vàng với bao nhiêu điểm?

Sự kiện: Quả bóng vàng Lamine Yamal Ousmane Dembele
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ousmane Dembele đã đánh bại Lamine Yamal trong cuộc đua "Quả bóng vàng 2025" với bao nhiêu điểm giành được?

  

Dembele thắng Yamal với bao nhiêu điểm ?

Sau nhiều ngày chờ đợi, chủ nhân của danh hiệu "Quả bóng vàng 2025" đã chính thức lộ diện. Ousmane Dembele, tiền đạo đang chơi cho PSG xuất sắc vượt qua Lamine Yamal của Tây Ban Nha để trở thành chủ nhân tiếp theo của danh hiệu cao quý này.

Dembele thắng áp đảo Yamal, đoạt Quả bóng vàng với bao nhiêu điểm? - 1

Dembele đã thắng áp đảo Yamal trong cuộc bình chọn "Quả bóng vàng"?

Câu hỏi được đặt ra là tiền đạo người Pháp đã giành được bao nhiêu điểm trong cuộc bình chọn do France Football tổ chức? Theo một số nguồn tin không chính thức, Ousmane Dembele nhận được số điểm 850 và có chiến thắng áp đảo so với Lamine Yamal. Tài năng trẻ người Tây Ban Nha chỉ có được 430 điểm, tức là chỉ gần bằng một nửa so với Dembele. 

Tuy nhiên chưa có nguồn chính thống nào kiểm chứng cho thông tin này. Tổng biên tập tạp chí France Football, Vincent Garcia, giữ kín về chi tiết cuộc bình chọn và chỉ công bố trong ấn phẩm đặc biệt của tờ báo này được ra vào ngày 27/9 tới. Mặc dù vậy, Vincent Garcia thừa nhận Dembele giành chiến thắng tuyệt đối.

"Thực tế không có cuộc đua nào ở đây cả. Đó là những gì tôi có thể tiết lộ cho các bạn. Ousmane đã giành chiến thắng với cách biệt cực lớn. Cậu ấy áp đảo hoàn toàn phần còn lại khi nhận được sự ủng hộ của đa phần các nhà báo. Dembele giành chiến thắng ở mọi châu lục, từ châu Phi, châu Âu, Nam Mỹ hay Bắc Mỹ. Đó là chiến thắng rất rõ ràng của Dembele". 

Ai là người có chiến thắng áp đảo nhất tại Gala "Quả bóng vàng"?

Với sự úp mở của tổng biên tập France Football, giới mộ điệu đang rất mong chờ ấn phẩm đặc biệt ngày 27/9 ra mắt. Đa phần đều tò mò liệu Dembélé đã vượt qua được kỷ lục của Cristiano Ronaldo thiết lập vào năm 2016.

Siêu sao người Bồ Đào Nha giành được tới 745 điểm, hơn người về thứ hai là Lionel Messi (316 điểm) tới 429 điểm. Năm 2022, Karim Benzema cũng giành chiến thắng áp đảo trước Sadio Mané với khoảng cách lên tới 356 điểm (549 điểm và 193 điểm).

Một câu hỏi được đặt ra là cuộc đua giành danh hiệu "Quả bóng vàng" nào kịch tính nhất? Câu trả lời là năm 2019 khi Lionel Messi vượt qua Virgil van Dijk với khoảng cách chỉ là 7 điểm. Siêu sao người Argentina giành được 686 điểm trong khi trung vệ của Liverpool có được 679 điểm. Năm 2024, Rodri cũng chỉ hơn Vinícius 41 điểm trong cuộc đua này.

8

Ateltico Madrid - Real Madrid 27.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Ateltico Madrid
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 21:15 ngày 27/09
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/09/2025 07:41 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Quả bóng vàng
Xem thêm
Tin liên quan
Quả bóng vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN