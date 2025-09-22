Trực tiếp trao giải Quả bóng vàng: Hồi hộp chờ Yamal hay Dembele được xướng tên

Diễn biến Diễn biến chính Sẽ ra sao nếu hai cầu thủ bằng điểm nhau? Trong lịch sử chưa bao giờ có trường hợp hai cầu thủ có bằng số điểm khi bình chọn “Quả bóng vàng”. Tuy nhiên, ban tổ chức vẫn có quy định về vấn đề này. Theo điều 8 trong Quy định của giải thưởng “Quả bóng vàng”, nếu hai cầu thủ có cùng số điểm thì người có nhiều phiếu bầu ở vị trí số 1 hơn sẽ là người giành chiến thắng. Nên nhớ rằng, mỗi nhà báo sẽ chọn 5 cầu thủ mà họ cho là xuất sắc nhất, theo thứ tự từ 1 đến 5: 1 điểm cho cầu thủ đứng thứ 5, 2 điểm cho cầu thủ đứng thứ 4, 3 điểm cho cầu thủ đứng thứ 3, 4 điểm cho cầu thủ đứng thứ 2, 5 điểm cho cầu thủ đứng thứ 1. Ousmane Dembele vẫn tham dự Do thời tiết xấu, trận đấu giữa PSG và Marseille bị lùi lại đúng thời điểm diễn ra Gala trao giải “Quả bóng vàng”. Bởi vậy, đa phần các cầu thủ của đội bóng thành Paris sẽ không thể tham dự. Tuy nhiên, Ousmane Dembele và Desire Doue là ngoại lệ. Hai cầu thủ này được HLV Luis Enrique gạch tên khỏi danh sách thi đấu với lý do “chấn thương” để có thể tham dự lễ trao giải.

Lamine Yamal đem cả gia đình tới dự “Quả bóng vàng”

Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Lamine Yamal tham dự lễ trao giải “Quả bóng vàng” cùng với đội ngũ lên tới 20 người bao gồm bố, mẹ, em trai, bà và rất nhiều họ hàng khác. Hiện tại chưa rõ bạn gái Nickki Nicole của Yamal có tham dự hay không. Theo El Chiringuito TV, Yamal không hề biết bản thân có đoạt giải hay không nhưng vẫn muốn đưa gia đình theo để cổ vũ tinh thần.

Thời gian, địa điểm tổ chức

Sự kiện "Quả bóng vàng" được tổ chức hàng năm bởi France Football kể từ năm 1956. Đây là giải thưởng danh giá nhất mà một cầu thủ bóng đá có thể nhận được để công nhận những thành tựu xuất sắc và tài năng vượt trội. Lễ trao giải QBV 2025 sẽ diễn ra tại Nhà hát Theatre du Chatelet ở Paris (Pháp) vào thứ Hai, ngày 22/9.

Thời gian bắt đầu là 21h (CET), tức 1 giờ sáng ngày 23/9/2025 theo giờ Việt Nam. Huyền thoại bóng đá Hà Lan Ruud Gullit cùng với nhà báo Anh Kate Scott sẽ đảm nhận vị trí dẫn chương trình trong sự kiện năm nay.

Những giải thưởng sẽ được trao?

Ngoài Quả bóng vàng nam và nữ, lễ trao giải còn có nhiều hạng mục vinh danh khác: Kopa Trophy – Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Yashin Trophy – Thủ môn xuất sắc nhất, Gerd Mueller Trophy – Vua phá lưới, Johan Cruyff Trophy – Huấn luyện viên xuất sắc nhất, CLB nam và nữ của năm và Socrates Award, giải Cống hiến.

Thể thức bình chọn

Như thường lệ, 30 cầu thủ đã được rút gọn vào danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025. Dù giải thưởng mở cho cầu thủ trên toàn thế giới, tất cả đề cử năm nay đều đang thi đấu tại 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu: Premier League, La Liga, Ligue 1, Serie A và Bundesliga.

Người chiến thắng Quả Bóng Vàng được quyết định bởi 100 nhà báo đến từ 100 quốc gia thành viên hàng đầu của FIFA. Mỗi nhà báo chọn ra 10 cầu thủ hàng đầu từ danh sách rút gọn 30 người.

Mỗi vị trí được gán một giá trị điểm: Hạng 1: 15 điểm, hạng 2: 12 điểm, hạng 3: 10 điểm, hạng 4: 8 điểm, hạng 5: 7 điểm, hạng 6: 5 điểm, hạng 7: 4 điểm, hạng 8: 3 điểm, hạng 9: 2 điểm, hạng 10: 1 điểm. Khi các phiếu bầu được tổng hợp, cầu thủ có tổng số điểm cao nhất sẽ được vinh danh là người chiến thắng Quả Bóng Vàng của năm đó.

Bình chọn cho Quả Bóng Vàng Nữ tuân theo hệ thống cơ bản tương tự như giải nam, với danh sách rút gọn được chọn trước và một hội đồng nhà báo. Điểm khác biệt chính là quy mô: chỉ có 50 nhà báo từ các quốc gia xếp hạng cao được mời tham gia bỏ phiếu, so với 100 nhà báo cho giải nam.

Thống kê Lamine Yamal Ousmane Dembélé Số trận 60 54 Bàn thắng 19 35 Kiến tạo 25 13 Tổng G/A 44 48 Danh hiệu đạt được La Liga, Cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, UEFA Champions League

Thống kê của Yamal và Dembele ở mùa giải 2024/25

Ai là ứng viên sáng giá cho danh hiệu "Quả bóng vàng"

Năm nay, 2 ứng viên sáng giá cho danh hiệu "Quả bóng vàng" của nam là Ousmane Dembele và Lamine Yamal của Barcelona. Cả hai đã có mùa giải rất tuyệt vời và ai giành chiến thắng trong cuộc đua này cũng xứng đáng.

+ Ousmane Dembele: Có mùa giải bùng nổ với 35 bàn thắng, 13 kiến tạo, giúp PSG giành trọn bộ 5 danh hiệu lớn (Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu). Khả năng định đoạt trận đấu biến anh thành ứng viên nặng ký số 1.

+ Lamine Yamal: Tài năng 18 tuổi ghi 19 bàn, 25 kiến tạo mang về cú ăn ba quốc nội (La Liga, Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha) cho CLB Barcelona và về nhì tại Nations League cùng tuyển Tây Ban Nha. Sự chín chắn vượt tuổi giúp Yamal trở thành đối trọng xứng tầm với Dembele.