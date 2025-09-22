Đêm nay trao giải Quả bóng vàng: Yamal đấu Dembele, huyền thoại Ronaldinho xướng tên

🎭 Địa điểm tổ chức mang tính biểu tượng

Sự kiện được tổ chức tại Nhà hát Theatre du Chatelet, nằm ở Quảng trường Chatelet, Paris (Pháp). Đây là một trong những địa danh biểu tượng của thủ đô Paris, từng chứng kiến nhiều sự kiện văn hóa – thể thao mang tầm vóc quốc tế.

Dembele (bên trái) và Yamal là những ứng viên hàng đầu cho giải thưởng cao quý

Người hâm mộ toàn cầu có thể theo dõi trực tiếp Gala trên trang chủ của UEFA – đơn vị đồng tổ chức cùng tạp chí France Football.

France Football là đơn vị khởi xướng và duy trì giải thưởng từ năm 1956. Kể từ năm ngoái, UEFA và tập đoàn Amaury (chủ sở hữu France Football và L’Équipe) đã trở thành đồng tổ chức, góp phần nâng tầm Gala trở thành sự kiện thể thao – văn hóa lớn bậc nhất hành tinh.

⭐ Quả bóng vàng 2025 có gì đặc biệt?

Được tổ chức lần thứ 69, Gala Quả bóng vàng năm nay chứng kiến sự mở rộng mạnh mẽ về hệ thống vinh danh. Ngoài Quả bóng vàng nam & nữ, cuộc đua còn có nhiều hạng mục khác cho cả hai giới:

+ Cúp Kopa (Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất)

+ Cúp Yashin (Thủ môn hay nhất)

+ Cúp Gerd Muller (Vua phá lưới CLB/ĐTQG)

+ Cúp Johan Cruyff (HLV xuất sắc nhất CLB/ĐTQG)

+ CLB của năm (Nam & nữ)

+ Giải Socrates (tôn vinh các hành động xã hội, nhân văn).

Đây là bước tiến quan trọng nhằm khẳng định giá trị nhân văn và sự công bằng trong bóng đá hiện đại.

Huyền thoại Ronaldinho (bên phải) sẽ là người trao giải thưởng cao quý

🔥 Điểm nhấn: Ronaldinho xuất hiện trên bục trao giải

Theo tạp chí France Football, sự xuất hiện của huyền thoại Ronaldinho được xem là “nước cờ chiến lược”. Ngôi sao Brazil từng khoác áo cả PSG và Barcelona, hai CLB gắn liền với hai ứng viên sáng giá nhất năm 2025: Ousmane Dembele và Lamine Yamal.

Điều này càng làm tăng thêm sức nóng và sự tò mò, khi Ronaldinho sẽ là nhân vật trao danh hiệu danh giá bậc nhất.

⚔️ Cuộc đua song mã: Dembele và Yamal

+ Ousmane Dembele: Có mùa giải bùng nổ với 35 bàn thắng, 16 kiến tạo sau 53 trận, giúp PSG giành trọn bộ 5 danh hiệu lớn (Champions League, Ligue 1, Cúp Quốc gia, Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu). Khả năng định đoạt trận đấu biến anh thành ứng viên nặng ký số 1.

+ Lamine Yamal: Tài năng 18 tuổi ghi 18 bàn, 25 kiến tạo sau 55 trận, mang về cú ăn ba quốc nội (La Liga, Copa del Rey, Siêu cúp Tây Ban Nha) cho CLB Barcelona và về nhì tại Nations League cùng tuyển Tây Ban Nha. Sự chín chắn vượt tuổi giúp Yamal trở thành đối trọng xứng tầm với Dembele.

Dembele nhỉnh hơn nhờ chức vô địch Champions League cùng PSG

⏳ Đếm ngược khoảnh khắc vinh quang

Gala Quả bóng vàng 2025 hứa hẹn là đêm bùng nổ cảm xúc, nơi một trong hai ngôi sao – Dembele hoặc Yamal – sẽ khắc tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới. Và như truyền thống, chỉ đến giây phút cuối cùng, mọi bí mật mới được công bố.