Arsenal đọ tài Chelsea: 3 tiền vệ 100 triệu bảng "xắt ra miếng", đại chiến đáng chờ đợi

Arsenal - Chelsea: Derby không khoan nhượng
Arsenal và Chelsea vừa thắng những trận rất tưng bừng với sự bừng sáng của các tiền vệ có giá ít nhất 100 triệu bảng, và hai đội sẽ gặp nhau cuối tuần này.

   

Trong chỉ 2 ngày, thành London đã chứng kiến 2 chiến thắng làm nức lòng fan của hai đội. Chelsea vùi dập Barcelona 3-0, đội nhì bảng Premier League lại tỏ ra quá vượt trội so với đội nhì bảng La Liga ở mọi mặt. Nhưng rồi Arsenal cũng không chịu thua kém, đánh bại Bayern Munich đã thắng như chẻ tre từ đầu mùa với tỷ số 3-1 để độc chiếm ngôi đầu bảng Cúp C1.

Sức mạnh và tốc độ của Rice khiến nhiều cầu thủ Bayern không thể đương nổi

Sức mạnh và tốc độ của Rice khiến nhiều cầu thủ Bayern không thể đương nổi

Điểm chung: 2 đội thắng cuộc đều sở hữu những tiền vệ giá ít nhất 100 triệu bảng. Họ đều đổ bộ vào London trong năm 2023 và không ngoa khi nói rằng thời thế của CLB đã thay đổi theo chiều hướng đi lên từ khi họ gia nhập.

Đã có rất nhiều sự hoài nghi về những “bom tấn” này khi các vụ chuyển nhượng được công bố. Declan Rice và Moises Caicedo đều tỏa sáng ở những West Ham hay Brighton nên không ai thực sự nghĩ họ đáng giá nhiều đến vậy, còn Enzo Fernandez có khá hơn với mác “nhà vô địch World Cup” nhưng vẫn là một cầu thủ mới tỏa sáng ở giải Bồ Đào Nha.

Phải tới gần đây trình độ của họ mới bắt đầu được công nhận, nhưng cũng không dễ nếu không vì những khoảnh khắc. Với Rice là cú đúp đá phạt trước Real Madrid, với Caicedo là siêu phẩm trước MU hồi cuối năm 2024, và với Enzo Fernandez là pha sút phạt vào lưới Aston Villa ở FA Cup hồi tháng 2 năm ngoái. Với đa số fan bóng đá, đẳng cấp của các cầu thủ không hiện ra rõ mồn một cho họ thấy nếu không có những “khoảnh khắc”, nhất là trong các trận đấu lớn.

Bộ đôi Nam Mỹ này đã trở nên quá ăn ý với nhau sau 2 năm thi đấu

Bộ đôi Nam Mỹ này đã trở nên quá ăn ý với nhau sau 2 năm thi đấu

Cả 3 đều là tiền vệ nên không phải ai cũng tham gia vào công tác ghi bàn hay kiến tạo, khiến sự ghi nhận tài năng dành cho họ đến khá chậm so với các tiền đạo. Dominik Szoboszlai của Liverpool cũng là một ví dụ, anh nổi như cồn sau cú sút phạt thần sầu trước Arsenal mùa này nhưng từ mùa trước đội trưởng tuyển Hungary đã có những màn trình diễn đẳng cấp cao.

Trong 3 tiền vệ 100 triệu bảng nói trên, Caicedo và Enzo có vai trò khá rõ rệt. Caicedo đảm nhiệm khâu đánh chặn nên chỉ cần nhìn thành tích phòng ngự của Chelsea là rõ anh làm tốt hay không, trong khi Enzo là người điều phối tấn công chủ đạo.

Rice lại khác, Arsenal dù đá tương đối giống về sơ đồ so với Chelsea nhưng vai trò của Rice và Zubimendi được sắp xếp khác hẳn. Zubimendi cũng đánh chặn nhưng còn làm công việc chuyền xuyên tuyến, trong khi Rice là người dùng sức vóc và tốc độ để kéo bóng lên trên. Trong khi Caicedo là cơ bắp và Enzo là bộ não, ở Arsenal Zubimendi là bộ não trong khi Rice mới là cơ bắp.

Kimmich là một tiền vệ hàng đầu thế giới nhưng trước Rice anh cũng trở nên vô cùng chật vật

Kimmich là một tiền vệ hàng đầu thế giới nhưng trước Rice anh cũng trở nên vô cùng chật vật

Chỉ có những ai xem hiệp 2 của trận Arsenal – Bayern Munich mới có thể thấy ảnh hưởng của Rice to lớn thế nào. Phía Arsenal đi săn bóng theo nhóm và áp sát các cầu thủ Bayern đến ngộp thở, đặc biệt là các tình huống Rice vẫy tay ra hiệu để cùng các tiền đạo vây bắt Kimmich hay Laimer. Mặc dù quân số hai bên bằng nhau nhưng Rice tạo ra cảm giác Arsenal như đá hơn người.

Arsenal có hàng phòng ngự rất mạnh nhưng cặp tiền vệ của họ đã làm tới 90% công việc trước khi các hậu vệ hay David Raya phải mó tay. Zubimendi và Rice thường dập lửa ngay trước khi nó có thể bùng lên, và khi bị phản công, Rice thường phải mở hết tốc lực chạy về do anh hoạt động gần vòng cấm đối phương hơn.

Chelsea không hẳn có hàng thủ tốt hơn, Robert Sanchez vẫn bắt khá lập bập và ở hàng thủ này chỉ Marc Cucurella luôn đạt phong độ cao. Việc Enzo chơi gần vòng cấm khiến Caicedo lo gần như toàn bộ việc che chắn cho các trung vệ, và vì sức dai nên anh thường có thể đương đầu với mọi đối thủ, khiến đội bạn hay phải đẩy bóng ra biên khi tấn công thay vì đá trung lộ.

Rất hiếm khi đối thủ có thể vượt qua trung lộ của Chelsea khi Caicedo chắn đường

Rất hiếm khi đối thủ có thể vượt qua trung lộ của Chelsea khi Caicedo chắn đường

Đã hơn 2 năm kể từ khi những Rice, Enzo và Caicedo chuyển tới CLB của mình với mức phí 100 triệu bảng trở lên, và có thể nói cả 3 vụ chuyển nhượng đều đã khởi đầu cho sự đi lên về mặt thành tích của Arsenal & Chelsea. Giờ 2 đội đang dẫn đầu Premier League, vừa thắng lớn ở Cúp C1, và cuối tuần này họ sẽ có cuộc thư hùng không thể bỏ lỡ (23h30, 30/11).

Thông số Declan Rice Moises Caicedo Enzo Fernandez
Số phút 986 945 972
Bàn thắng 2 3 4
Bàn thắng trực tiếp mang lại thắng lợi 1 0 0
Tỷ lệ dứt điểm chính xác (%) 50 100 57,14
Bàn thắng trong vòng cấm 2 1 4
Bàn thắng ngoài vòng cấm 0 2 0
Kiến tạo 3 1 1
Cơ hội tạo ra cho đồng đội 20 6 20
Tỷ lệ chuyền chính xác (%) 90,11 90,68 85,19
Tỷ lệ chuyền dài chính xác (%) 53,7 53,57 46,67
Số đường chuyền chính xác trong phần sân đối phương 371 303 303
Tỷ lệ qua người thành công (%) 70 38,46 26,67
Câu lỗi 0 17 13
Tỷ lệ không chiến thành công (%) 69,57 33,33 56,25
Tỷ lệ tranh chấp dưới đất thành công (%) 51,79 59,57 43,59
Tỷ lệ xoạc chính xác (%) 57,1 70,4 56,3
Thu hồi bóng 52 57 43
Số pha cắt đường chuyền 9 26 5
Mất quyền kiểm soát (mất bóng + chuyền hỏng) 155 85 160
Tổng quãng đường phát triển bóng bằng đường chuyền (đơn vị: mét) 2817 2359 2021
Tổng quãng đường phát triển bóng bằng rê dắt (đơn vị: mét) 1380 865 887
Tổng quãng đường phát triển bóng bằng mọi hình thức (đơn vị: mét) 4197 3224 2908
Hiệu số của đội bóng khi cầu thủ có mặt trên sân (so với hiệu số của đội từ đầu mùa) +16 (+18) +10 (+12) +9 (+12)

So sánh Rice, Caicedo và Enzo tại Premier League 2025/26 (thông số cung cấp bởi Squawka & FBRef)

29/11/2025 09:10 AM (GMT+7)
Arsenal - Chelsea: Derby không khoan nhượng
