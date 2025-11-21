Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nhạt nhòa tuyển Việt Nam

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Dù 3 trận vừa qua tuyển Việt Nam toàn thắng nhưng thầy trò ông Kim chưa thể hiện rõ bản sắc thi đấu.

Là đương kim vô địch Đông Nam Á và nhỉnh hơn đối phương đến 77 bậc trên bảng xếp hạng thế giới (FIFA), song tuyển Việt Nam vẫn phải nhọc nhằn vượt qua chủ nhà Lào tối 19-11 với 2 bàn cách biệt.

Hồi tháng 3-2025, tuyển Việt Nam dễ dàng thắng Lào đến 5 bàn không gỡ. Thời điểm đó, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik vận hành đấu pháp chiến thuật với triết lý kiểm soát bóng, chủ động tấn công. Song, sau màn ra quân bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đầy hoành tráng, phong độ đội tuyển Việt Nam dần kém ổn định, các tuyển thủ giảm "nhiệt" khi ra sân và hiệu quả thi đấu sa sút.

Màn trình diễn gần đây của thầy trò ông Kim Sang-sik không còn thu hút, bắt nguồn từ khâu tấn công kém hiệu quả. Hiện nay, dàn tuyển thủ giàu kinh nghiệm dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp vì gánh nặng tuổi tác khiến HLV Kim Sang-sik phải sử dụng nhân tố mới. Qua những lần hội quân rèn luyện và thi đấu dịp FIFA Days gần nhất, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng trình làng được một số tài năng thuộc lứa U22 song vẫn chưa đủ sức thay thế thế hệ đàn anh.

Tuyển Việt Nam (giữa) cần cải thiện nhiều nếu muốn lật ngược tình thế trước Malaysia. (Ảnh: VFF)

Tuyển Việt Nam (giữa) cần cải thiện nhiều nếu muốn lật ngược tình thế trước Malaysia. (Ảnh: VFF)

Dù 3 trận vừa qua tuyển Việt Nam toàn thắng nhưng thầy trò ông Kim chưa thể hiện rõ bản sắc thi đấu. Trước 2 đối thủ được đánh giá yếu hơn là Nepal và Lào, lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam rất nghèo nàn, không còn những tình huống ban bật nhanh, nhỏ ở trung tuyến, mà chủ yếu là các mảng miếng chồng cánh, tấn công biên. Lối chơi này rất dễ bị đối phương "bắt bài", không thể phát huy tác dụng khi chạm trán hàng thủ có thể hình nổi bật hoặc nhiều lớp.

Bộ đôi tiền vệ Hoàng Đức và Quang Hải đều là những cầu thủ đẳng cấp cao của bóng đá Việt Nam nhưng chưa thể phát huy tài năng khi sát cánh cùng nhau ở khu trung tuyến. Tương tự, Nguyễn Tiến Linh là tiền đạo có khả năng dứt điểm đa dạng song thiếu sự đột biến, chậm thích nghi nếu bị hậu vệ đối phương kèm sát, "bắt bài".

Điểm sáng duy nhất trong chiến thắng trước tuyển Lào hôm 19-11 là sự nhiệt huyết, năng động của 2 chân sút Nguyễn Xuân Son và Phạm Tuấn Hải. Họ giúp tuyển Việt Nam phá vỡ hàng thủ dày đặc, thi đấu kỷ luật của tuyển Lào. Bộ đôi vào sân từ băng ghế dự bị này đã ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục nhen nhóm cơ hội đua tranh tấm vé lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, nếu tuyển Việt Nam không tăng cường sức mạnh tấn công, cải thiện hiệu quả thi đấu thì rất khó lật ngược tình thế, hoàn thành mục tiêu thắng đậm tuyển Malaysia với cách biệt 5 bàn ở màn tái đấu giữa 2 đội cuối tháng 3-2026. 

ĐT Việt Nam đấu "chung kết" với Malaysia, 5 ông lớn Đông Nam Á chờ đại náo Asian Cup
ĐT Việt Nam đấu "chung kết" với Malaysia, 5 ông lớn Đông Nam Á chờ đại náo Asian Cup

Sau lượt trận thứ 5 vòng loại Asian Cup 2027, Đông Nam Á đang chứng kiến một cuộc đua lịch sử. Singapore đã chắc suất dự vòng chung kết, trong khi...

Bấm xem >>

Theo T.Phước ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/11/2025 05:01 AM (GMT+7)
Nhiều người đọc
