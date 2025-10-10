Dàn sao ĐT Việt Nam cười tươi, Đình Bắc dầm mưa tập chạy sau "thủy chiến"

Ở lượt trận thứ 3 bảng F vòng loại Asian Cup 2027, ĐT Việt Nam dã đánh bại ĐT Nepal 3-1

Sau trận đấu, dàn tuyển thủ ngồi dự bị hoặc vào sân trong nửa sau hiệp 2 như Đình Bắc, Khuất Văn Khang vẫn ra sân tập chạy, rèn thể lực dưới mưa

Tiến Linh thi đấu nổi bật ở trận này. Bên cạnh bàn mở tỷ số, "Quả bóng vàng Việt Nam 2024" còn khiến cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ, tạo điều kiện cho ĐT Việt Nam giành lợi thế

Cũng như Tiến Linh, Hoàng Đức đóng góp 1 bàn và trở thành "linh hồn" trong lối chơi của ĐT Việt Nam

Ngoại trừ bàn thua, đội trưởng Duy Mạnh và hàng thủ ĐT Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực

Trận thắng này cũng giúp HLV Kim Sang Sik và các học trò giữ vững vị trí thứ 2 bảng F vòng loại Asian Cup (6 điểm/3 trận), kém ĐT Malaysia 3 điểm

Các tuyển thủ cười tươi sau trận thắng

Cao Pendant Quang Vinh hào hứng

Trong lần tái xuất đội tuyển, thủ môn Đặng Văn Lâm cũng chơi tốt

2 thủ môn Văn Việt và Trung Kiên sẽ phải chờ đợi cơ hội ra sân ở màn tái đấu Nepal vào 19h30, ngày 14/10 trên sân Thống Nhất