Fan ĐT Việt Nam cuồng nhiệt, phủ đỏ sân Gò Đậu trước trận gặp Nepal
CĐV Việt Nam thể hiện sự cuồng nhiệt với bóng đá với sức đỏ ngập tràn sân Gò Đậu.
Các CĐV Việt Nam có mặt từ rất sớm ở sân Gò Đậu để cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik
Cờ đỏ sao vàng là những thứ dễ nhìn thấy nhất trên trang phục của các CĐV
Một CĐV với chiếc mũ độc đáo có cả cờ Việt Nam và cờ Hàn Quốc, quê hương của HLV Kim Sang Sik
Việt Nam tiến lên, Việt Nam chiến thăng thường xuyên được hô vang bên ngoài sân Gò Đậu
Một em nhỏ theo bố tới cổ vũ ĐT Việt Nam
Các cầu thủ nhí tới từ một số lò đào tạo cũng có dịp tới sân xem các đàn anh thi đấu
Thanh xuân đã qua nhưng nhiệt huyết dành cho ĐT Việt Nam của những CĐV lớn tuổi vẫn còn nguyên
HLV Kim Sang Sik tung Văn Vĩ vào đầu hiệp 2 nhằm bổ sung thêm một mũi nhọn đánh biên.
