Fan ĐT Việt Nam cuồng nhiệt, phủ đỏ sân Gò Đậu trước trận gặp Nepal

Sự kiện: Đội tuyển Việt Nam Asian Cup 2027

CĐV Việt Nam thể hiện sự cuồng nhiệt với bóng đá với sức đỏ ngập tràn sân Gò Đậu.

Các CĐV Việt Nam có mặt từ rất sớm ở sân Gò Đậu để cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik

Các CĐV Việt Nam có mặt từ rất sớm ở sân Gò Đậu để cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik 

Cờ đỏ sao vàng là những thứ dễ nhìn thấy nhất trên trang phục của các CĐV

Cờ đỏ sao vàng là những thứ dễ nhìn thấy nhất trên trang phục của các CĐV

Một CĐV với chiếc mũ độc đáo có cả cờ Việt Nam và cờ Hàn Quốc, quê hương của HLV Kim Sang Sik

Một CĐV với chiếc mũ độc đáo có cả cờ Việt Nam và cờ Hàn Quốc, quê hương của HLV Kim Sang Sik

Việt Nam tiến lên, Việt Nam chiến thăng thường xuyên được hô vang bên ngoài sân Gò Đậu

Việt Nam tiến lên, Việt Nam chiến thăng thường xuyên được hô vang bên ngoài sân Gò Đậu

Một em nhỏ theo bố tới cổ vũ ĐT Việt Nam

Một em nhỏ theo bố tới cổ vũ ĐT Việt Nam

Các cầu thủ nhí tới từ một số lò đào tạo cũng có dịp tới sân xem các đàn anh thi đấu

Các cầu thủ nhí tới từ một số lò đào tạo cũng có dịp tới sân xem các đàn anh thi đấu 

Thanh xuân đã qua nhưng nhiệt huyết dành cho ĐT Việt Nam của những CĐV lớn tuổi vẫn còn nguyên

Thanh xuân đã qua nhưng nhiệt huyết dành cho ĐT Việt Nam của những CĐV lớn tuổi vẫn còn nguyên

