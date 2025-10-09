Fan ĐT Việt Nam cuồng nhiệt, phủ đỏ sân Gò Đậu trước trận gặp Nepal

Các CĐV Việt Nam có mặt từ rất sớm ở sân Gò Đậu để cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik

Cờ đỏ sao vàng là những thứ dễ nhìn thấy nhất trên trang phục của các CĐV

Một CĐV với chiếc mũ độc đáo có cả cờ Việt Nam và cờ Hàn Quốc, quê hương của HLV Kim Sang Sik

Việt Nam tiến lên, Việt Nam chiến thăng thường xuyên được hô vang bên ngoài sân Gò Đậu

Một em nhỏ theo bố tới cổ vũ ĐT Việt Nam

Các cầu thủ nhí tới từ một số lò đào tạo cũng có dịp tới sân xem các đàn anh thi đấu

Thanh xuân đã qua nhưng nhiệt huyết dành cho ĐT Việt Nam của những CĐV lớn tuổi vẫn còn nguyên