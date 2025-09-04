Đại gia Ngoại hạng Anh “hút máu” Bundesliga, Bayern Munich bất lực làm ngơ

Kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 khép lại với kỷ lục mới được thiết lập bởi giải đấu khốc liệt số 1 hành tinh. Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng chi tiêu của Premier League vượt ngưỡng 3 tỷ bảng, bỏ xa kỷ lục 2,7 tỷ bảng từng lập năm 2022/23.

Trong ngày cuối cùng, thương vụ “bom tấn” Alexander Isak sang Liverpool với giá 125 triệu bảng chính là dấu chấm hết cho một mùa hè điên rồ, nơi bóng đá Anh tiếp tục thể hiện sức mạnh tài chính vượt trội so với phần còn lại của châu Âu.

Bundesliga trở thành “sân sau” cho Premier League?

Trong khi Premier League đang “ăn mừng” sau một mùa hè bùng nổ chuyển nhượng thì Bundesliga lại phải nuốt trọn nỗi đau. Giải đấu số 1 nước Đức gần như trở thành “chợ cầu thủ hạng sang” cho các đội bóng Anh, chứng kiến hàng loạt ngôi sao lần lượt rời đi.

Chưa bao giờ khoảng cách tài chính giữa hai giải đấu lại rõ rệt đến thế. Premier League không chỉ vung tiền mạnh tay mà còn tập trung “rút ruột” trực tiếp từ Bundesliga.

Dàn cầu thủ Bundesliga đắt giá chuyển sang Premier League (Ảnh: Premier League)

Trong số những thương vụ đáng chú ý nhất, Piero Hincapie, trung vệ trụ cột của Bayer Leverkusen, đã gia nhập Arsenal ngay trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng với giá 60 triệu euro. Bên cạnh đó, Florian Wirtz, ngôi sao sáng nhất bóng đá Đức đã rời Bundesliga để cập bến Liverpool với mức giá 100 triệu bảng. Đây không chỉ là cú sốc cho Leverkusen mà còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh “tiền tấn” từ nước Anh.

Khi những “viên ngọc sáng” lần lượt đổ bộ Ngoại hạng Anh

Theo Deloitte, chi tiêu ròng của Premier League hè 2025 đạt 1,2 tỷ bảng, tăng 114% so với năm ngoái và cao hơn 13% so với kỷ lục cũ năm 2022. Trong khi đó, Bundesliga chi ra hơn 800 triệu euro để tăng cường lực lượng. Điều ấn tượng là số tiền họ thu về từ việc bán cầu thủ vượt 1 tỷ euro, biến sân chơi bóng đá Đức trở thành một trong hai giải đấu (cùng Ligue 1) có lãi sau kỳ chuyển nhượng trong top 5 giải hàng đầu lục địa già hiện tại.

Thoạt nhìn, Bundesliga có thể tự hào về khả năng kinh doanh cầu thủ. Nhưng đằng sau những con số đẹp mắt lại là một thực tế phũ phàng: họ không đủ tiềm lực để níu kéo nhân tài. Cứ mỗi mùa hè, những viên ngọc sáng nhất lại lần lượt bị “hút máu” bởi những bản hợp đồng bạc tỷ từ Premier League.

Dàn cầu thủ Leverkusen của đội hình bất bại Bundesliga 2023/24 giờ chỉ còn 2 người, đa số đã đổ bộ tới Anh

Leverkusen là đội bóng bị xâu xé nghiêm trọng nhất khi có đến 8 trụ cột nói lời chia tay sân Bay Arena, khiến các nhà vô địch Bundesliga mùa 2023/24 đang rơi tự do trên BXH chỉ sau 2 vòng đầu.

Trong khi các CLB Anh trung bình hưởng hàng trăm triệu bảng từ bản quyền truyền hình, giúp họ thoải mái chi tiêu, thì những đại diện của Đức, kể cả giàu truyền thống, chỉ có thể đứng nhìn các ngôi sao hàng đầu rời đi.

Bayern cũng là nạn nhân

Không chỉ các CLB trung bình, ngay cả Bayern Munich, gã khổng lồ nước Đức cũng phải nếm trải cảm giác bị Premier League áp đảo.

Mùa hè này, Bayern coi Florian Wirtz và Nick Woltemade là hai mục tiêu tối thượng để tái thiết đội hình dưới thời HLV Vincent Kompany. Thế nhưng, họ lần lượt thất bại. Wirtz chọn Liverpool, Woltemade cũng đi theo tiếng gọi từ Premier League.

Trong một cuộc trả lời báo chí, HLV Kompany chỉ thốt ra từ duy nhất để miêu tả sự khác biệt: “Tiền”. Đó là sự thừa nhận cay đắng nhưng phản ánh đúng bản chất, bởi Bayern dù có lịch sử, có thương hiệu, có sức hút, vẫn không thể cạnh tranh nổi khi đối mặt với sức mạnh tài chính “không đáy” từ các đội bóng Anh.

Woltemade & Wirtz

Premier League hiện chiếm tới 51% tổng chi tiêu của 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trong khi đó, chi tiêu ròng trung bình của bốn giải đấu còn lại chỉ đạt 90 triệu euro. Những con số ấy không chỉ phản ánh chênh lệch tài chính, mà còn chỉ ra tương lai gần bóng đá Anh sẽ tiếp tục là “miền đất hứa” cho các ngôi sao hàng đầu.

Bundesliga có thể tự hào với công tác đào tạo trẻ, với việc “làm ra” các ngôi sao rồi bán đi để tái đầu tư. Nhưng cách làm này chỉ khiến họ trở thành một “trạm trung chuyển” hơn là một bến đỗ danh giá. Và khi mọi viên ngọc sáng đều hướng về Premier League, sức hút của giải đấu Đức trên trường quốc tế ngày càng mờ nhạt.

Luật 50+1 đang dần lỗi thời?

Trên thực tế, các đội bóng Bundesliga bị hạn chế chi tiêu, do quy định từ luật 50+1.

Giám đốc thể thao Bayern Munich, Max Eberl đã có những chia sẻ thẳng thắn về nguyên nhân khiến “Hùm xám” thất thế trước các CLB Premier League. Ông nhấn mạnh: “Một số điều không thể thực hiện trong kỳ chuyển nhượng, bởi chúng tôi phải thận trọng tài chính”

Còn Oliver Kahn, cựu CEO Bayern Munich, không giấu sự bức xúc: “Bundesliga đang chơi quá an toàn và đã quên cách mạo hiểm. Chúng ta muốn tiếp tục là giải đấu sản sinh tài năng để rồi mất đi, hay muốn tạo điều kiện để họ ở lại?”.

Thực tế cho thấy, luật 50+1 vốn được xem là niềm tự hào của bóng đá Đức khi bảo đảm quyền kiểm soát từ người hâm mộ, nhưng lại trở thành rào cản trong cuộc đua kim tiền. Trong khi các đội bóng Anh có thể dễ dàng nhận những khoản đầu tư khổng lồ từ giới chủ giàu có, Bayern gần như đơn thương độc mã gồng gánh cả giải đấu. Sự thống trị gần ba thập kỷ của “Hùm xám” khiến Bundesliga ngày càng trở nên nhàm chán, khán giả quốc tế mất dần sự quan tâm.

Bayern Munich là đội dư dả tài chình nhất bóng đá Đức, nhưng gần đây thua khá nhiều khi cạnh tranh mục tiêu chuyển nhượng với các CLB Premier League

Và nếu Bundesliga không sớm thay đổi, họ hoàn toàn có thể đối mặt với tình cảnh khủng hoảng bản quyền truyền hình giống Ligue 1. Giải VĐQG Pháp từng ký hợp đồng phát sóng khổng lồ với DAZN. Nhưng chỉ sau một mùa thua lỗ nặng, đài truyền hình này buộc hủy hợp đồng sớm, khiến Ligue 1 mất hơn một nửa giá trị bản quyền và rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài.

Bóng đá Đức vẫn còn nền tảng vững chắc từ truyền thống và hệ thống đào tạo trẻ, nhưng trong thời đại bóng đá toàn cầu hóa, sức hút thương mại và tính cạnh tranh mới là yếu tố quyết định. Nếu Bundesliga không dám nhìn thẳng vào hạn chế của luật 50+1, họ có nguy cơ bị Premier League, thậm chí cả La Liga bỏ lại phía sau…rất xa.