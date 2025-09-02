Đội hình Ngoại hạng Anh đắt nhất lịch sử: Wirtz & Isak lấy chỗ của De Bruyne & Lukaku

Mùa hè 2025 sẽ được nhắc đến là một trong những mùa hè chuyển nhượng rầm rộ nhất trong lịch sử bóng đá Anh, do tổng chi của 20 CLB Premier League đã hơn cả tổng chi của Ligue 1, La Liga, Bundesliga và Serie A cộng lại.

Một mùa hè đầy ắp các vụ chuyển nhượng đình đám (Ảnh: Premier League)

Với những cầu thủ đắt giá mới chuyển đội trong những tháng qua, chúng ta có thể lắp họ vào những vị trí trong đội hình tiêu biểu các cầu thủ đắt tiền nhất trong lịch sử giải đấu.

Thủ môn – Kepa (71,6 triệu bảng)

Kepa vẫn tiếp tục là thủ môn đắt nhất từng được mua ở Premier League khi chuyển từ Athletic Bilbao đến Chelsea năm 2018 với giá 71,6 triệu bảng. Sau 7 năm Kepa đã không còn ở Chelsea mà dành thời gian tại Real Madrid, Bournemouth và giờ sang Arsenal dự bị cho David Raya, nhưng vẫn giữ kỷ lục về mức giá cho một thủ môn.

Trung vệ - Harry Maguire (80 triệu bảng), Virgil Van Dijk (75 triệu bảng) & Josko Gvardiol (77 triệu bảng)

Giá trị của Maguire đã lên xuống một cách thất thường từ khi anh chuyển tới MU, và giờ nó chỉ có đi xuống do tuổi tác, nhưng ít nhất anh không còn quá tệ như cách đây 2-3 năm. Van Dijk cũng đang già đi và không còn ở phong độ cao nhất, nhưng vai trò của anh ở Liverpool vẫn khó có thể bị thay thế lúc này.

Sự nghiệp của Gvardiol hơi lạ, anh là trung vệ nhưng chủ yếu đá cánh trái từ khi sang Man City. Anh đã có danh hiệu, nhưng ở mùa đầu tiên anh trắng tay tại CLB thì ngôi sao người Croatia lại đoạt giải Cầu thủ hay nhất mùa của CLB.

Đắt, nhưng phong độ và thành công của hai cầu thủ này khác xa nhau

Tiền vệ trái – Jack Grealish (100 triệu bảng)

Grealish đã giúp Man City đoạt cú ăn ba, nhưng từ đó tới nay anh thất sủng tại Man City và phải sang Everton để làm lại sự nghiệp. Tín hiệu ban đầu cho thấy Goodison Park có thể sẽ là mái nhà lâu dài cho Grealish những năm tới.

Tiền vệ phải – Antony (82 triệu bảng)

Vụ Antony là lý do vì sao giờ Erik Ten Hag không được ai tin tưởng trao quyền chuyển nhượng, và sư đòi hỏi quyền đó của HLV người Hà Lan là lý do vì sao Leverkusen tống tiễn ông chỉ sau 2 trận Bundesliga. Antony không phải kẻ lười biếng, nhưng anh hợp với tốc độ chậm hơn ở La Liga nên đã trở lại đá cho Betis sau mùa qua chơi rất hay ở đội bóng thành Seville.

Tiền vệ trung tâm – Moises Caicedo (100 triệu bảng), Enzo Fernandez (106,8 triệu bảng) & Declan Rice (100 triệu bảng)

Giá tiền có thể khiến nhiều người nhăn mặt, nhưng cả 3 cầu thủ này đều đã cho thấy họ đáng tiền. Caicedo đá một mình cũng ngang bằng 2 tiền vệ cùng lúc, và Chelsea ghép anh với Enzo đã tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo: Caicedo càn quét thu hồi bóng, trong khi Enzo phát động tấn công và đôi khi trực tiếp ghi bàn.

Caicedo và Enzo Fernandez đã nắm vững 2 vị trí tiền vệ trung tâm của Chelsea hơn 2 mùa qua

Rice trong khi đó thường xuyên đứng trong top 5 cầu thủ phát triển bóng tốt nhất của Premier League, cả bằng kéo bóng lên lẫn chuyền bóng, từ khi về Arsenal. Anh mùa vừa qua đã giúp Arsenal đánh bại Real Madrid ở tứ kết Cúp C1 với cú đúp đá phạt, tiếc rằng Arsenal chưa đủ mạnh để mang cúp về.

Tiền vệ tấn công – Florian Wirtz (100 triệu bảng)

Tròn 10 năm sau khi Man City mua Kevin De Bruyne từ Wolfsburg với giá 55 triệu bảng, giờ con số đó mới bị phá cho vị trí tiền vệ tấn công khi được dành cho một cầu thủ khác chuyển tới từ Bundesliga. Wirtz chưa để lại nhiều dấu ấn sau những trận đầu tiên, nhưng có lẽ đó chỉ là vấn đề thời gian.

Tiền đạo – Alexander Isak (130 triệu bảng)

Isak thay thế vị trí của Romelu Lukaku, người đã trở về Chelsea năm 2021 với giá 97,5 triệu bảng. Isak 2 mùa qua đã xác lập danh tiếng là một trong những trung phong hay nhất Premier League, và anh cảm thấy đây là lúc phải đến được Liverpool để nhắm tới các chức vô địch.