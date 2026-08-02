Báo Indonesia gọi ĐT Việt Nam là "thử thách lớn", đặc biệt dè chừng Đình Bắc

Thử thách thực sự dành cho Indonesia

Tờ CNN Indonesia phân tích có đoạn: "Đây mới là bài kiểm tra thực sự. Indonesia và Việt Nam đã nhiều lần chạm trán nhau, đến mức có thời điểm hai đội được ví như 'có duyên' trên sân cỏ. Không chỉ gặp nhau tại AFF Cup hay SEA Games, hai đội còn đối đầu ở vòng loại World Cup cũng như VCK Asian Cup.

Việt Nam được xem là thử thách lớn với Indonesia nhờ thành tích ấn tượng ở cấp độ khu vực cũng như vị trí cao trên bảng xếp hạng FIFA. Trên sân, đội tuyển Việt Nam luôn biết cách gây khó khăn cho Indonesia và điều ngược lại cũng đúng. Những cuộc đối đầu giữa hai nền bóng đá láng giềng thường xuyên diễn ra cân bằng với những chiến thắng được chia đều cho cả hai phía".

Trận đấu giữa Indonesia và ĐT Việt Nam sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng đi tiếp của hai đội tại bảng A

Theo đánh giá của CNN Indonesia, Indonesia có lịch thi đấu tương đối thuận lợi tại AFF Cup năm nay. Hai chiến thắng mở màn của đội bóng xứ vạn đảo đều trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn lần lượt là Campuchia và Timor Leste.

Indonesia hiện đứng nhì bảng A với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận toàn thắng. Đội bóng xứ vạn đảo đứng sau Singapore, đội đang dẫn đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận, trong khi ĐT Việt Nam mới có 4 điểm sau 2 trận và xếp thứ ba. Với cục diện hiện tại, Indonesia sẽ chính thức giành vé vào bán kết nếu đánh bại ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam đến Indonesia sau cú sảy chân trước Singapore. Việc không thể đánh bại đảo quốc sư tử khiến ĐT Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé đi tiếp, nhưng đồng thời cũng tạo thêm động lực để đoàn quân của HLV Kim Sang Sik chiến đấu hết mình trong chuyến làm khách trước Indonesia.

"Nếu những đối thủ như Campuchia hay Timor Leste còn không thể bị xem thường, thì sự xuất hiện của Việt Nam càng đòi hỏi Indonesia phải duy trì sự tập trung cao độ ở mọi vị trí. Trận hòa trước Singapore không đồng nghĩa sức mạnh tấn công của Việt Nam suy giảm. Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane) là những sự bổ sung mới đáng chú ý trong đội hình của HLV Kim Sang Sik", tờ CNN Indonesia cảnh báo đội nhà.

"Trong khi đó, những cái tên quen thuộc như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đoàn Văn Hậu, Phạm Xuân Mạnh hay Nguyễn Thành Chung đều không còn xa lạ với Indonesia. Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam được dự báo sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện của cả hai đội tại giải đấu. Với tính chất quan trọng, màn so tài nhiều khả năng sẽ diễn ra với cường độ cao trong suốt 90 phút".

Báo Indonesia đặc biệt dè chừng Đình Bắc

Tại giải đấu năm nay, ĐT Việt Nam có sự phục vụ của các cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane). Rafaelson đã ghi được 1 bàn thắng, trong khi Hendrio có 2 pha lập công. Bên cạnh ba cầu thủ nhập tịch kể trên, HLV Kim Sang Sik vẫn còn trong tay nhiều gương mặt khác.

Đình Bắc được đánh giá có khả năng gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Indonesia

Tờ BolaSport (Indonesia) cho rằng Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức và Đoàn Văn Hậu là 3 cầu thủ Việt Nam mà Indonesia cần đặc biệt dè chừng.

"Đình Bắc là một trong những tài năng trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, Hoàng Đức là nhân tố chủ chốt nơi tuyến giữa của ĐT Việt Nam và cũng là cái tên Indonesia cần đặc biệt lưu tâm", tờ BolaSport nhận xét.

Còn về Đoàn Văn Hậu, tờ BolaSport đánh giá: "Anh được xem là thử thách lớn đối với hàng công Indonesia trong nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng. Văn Hậu được bố trí đóng vai trò chốt chặn nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam".

Trong khi đó, tờ báo Bola (Indonesia) cảnh báo rằng đoàn quân của HLV John Herdman sẽ phải dành sự quan tâm đặc biệt đến 3 cái tên gồm Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son.

Dù vừa có màn trình diễn chưa như kỳ vọng ở trận đấu gần nhất gặp Singapore, Đình Bắc vẫn là nhân tố đặc biệt nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam. Trong cuộc đối đầu với Singapore, tiền đạo cánh 21 tuổi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Chính vì vậy, anh bị HLV Kim Sang Sik rút khỏi sân ở phút 41 do màn trình diễn không đáp ứng được kỳ vọng.

Tuy nhiên, Đình Bắc vẫn sở hữu khả năng tạo đột biến lớn. Điều đó đã được chứng minh ở trận ra quân, khi anh ghi 3 bàn thắng và đóng góp thêm 1 pha kiến tạo. Hiện tại, Đình Bắc vẫn là chân sút số 1 của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.