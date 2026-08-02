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Văn Hậu - Đình Bắc hừng hực khí thế chờ quyết đấu Indonesia

Sự kiện: Việt Nam - Indonesia: Đại chiến Đông Nam Á Đoàn Văn Hậu Bóng đá Indonesia Nguyễn Đình Bắc AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam

Thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng, trước khi đối đầu Indonesia ở lượt trận thứ ba của bảng A AFF Cup 2026.

   

17h chiều ngày 2/8, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Pakansari (Bogor, Indonesia).

17h chiều ngày 2/8, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Pakansari (Bogor, Indonesia).

Buổi tập của ĐT Việt Nam thu hút sự quan tâm của khoảng gần 50 phóng viên Việt Nam lẫn nước chủ nhà Indonesia.

Buổi tập của ĐT Việt Nam thu hút sự quan tâm của khoảng gần 50 phóng viên Việt Nam lẫn nước chủ nhà Indonesia.

Đình Bắc, Văn Hậu được cho là những ngôi sao được truyền thông Indonesia săn đón nhiều nhất trong số các tuyển thủ Việt Nam.

Đình Bắc, Văn Hậu được cho là những ngôi sao được truyền thông Indonesia săn đón nhiều nhất trong số các tuyển thủ Việt Nam.

Truyền thông Indonesia đánh giá cao Đình Bắc, dù tiền đạo sinh năm 2004 vừa có trận đấu không như ý trước Singapore.

Truyền thông Indonesia đánh giá cao Đình Bắc, dù tiền đạo sinh năm 2004 vừa có trận đấu không như ý trước Singapore.

Trong khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu là tuyển thủ có nhiều va chạm nhất với các cầu thủ Indonesia và khá nổi tiếng ở đất nước vạn đảo.

Trong khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu là tuyển thủ có nhiều va chạm nhất với các cầu thủ Indonesia và khá nổi tiếng ở đất nước vạn đảo.

Trước hàng chục ống kính phóng viên Việt Nam lẫn Indonesia, Đình Bắc và Văn Hậu vẫn xuất hiện trên sân tập với phong thái vô cùng tự tin.

Trước hàng chục ống kính phóng viên Việt Nam lẫn Indonesia, Đình Bắc và Văn Hậu vẫn xuất hiện trên sân tập với phong thái vô cùng tự tin.

Các tuyển thủ Việt Nam thoải mái cười đùa trước trận cầu quyết định tấm vé đi tiếp ở bảng A của AFF Cup 2026.

Các tuyển thủ Việt Nam thoải mái cười đùa trước trận cầu quyết định tấm vé đi tiếp ở bảng A của AFF Cup 2026.

Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc cũng thể hiện sự tập trung cao độ, hướng tới kết quả tốt nhất trước Indonesia.

Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc cũng thể hiện sự tập trung cao độ, hướng tới kết quả tốt nhất trước Indonesia.

8

Indonesia - Việt Nam 03.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Indonesia
Việt Nam
Gửi dự đoán
Trước 20:30 ngày 03/08
Thể lệ

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Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/08/2026 18:18 PM (GMT+7)
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