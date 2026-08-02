Văn Hậu - Đình Bắc hừng hực khí thế chờ quyết đấu Indonesia

17h chiều ngày 2/8, ĐT Việt Nam có buổi tập làm quen sân vận động Pakansari (Bogor, Indonesia).

Buổi tập của ĐT Việt Nam thu hút sự quan tâm của khoảng gần 50 phóng viên Việt Nam lẫn nước chủ nhà Indonesia.

Đình Bắc, Văn Hậu được cho là những ngôi sao được truyền thông Indonesia săn đón nhiều nhất trong số các tuyển thủ Việt Nam.

Truyền thông Indonesia đánh giá cao Đình Bắc, dù tiền đạo sinh năm 2004 vừa có trận đấu không như ý trước Singapore.

Trong khi hậu vệ Đoàn Văn Hậu là tuyển thủ có nhiều va chạm nhất với các cầu thủ Indonesia và khá nổi tiếng ở đất nước vạn đảo.

Trước hàng chục ống kính phóng viên Việt Nam lẫn Indonesia, Đình Bắc và Văn Hậu vẫn xuất hiện trên sân tập với phong thái vô cùng tự tin.

Các tuyển thủ Việt Nam thoải mái cười đùa trước trận cầu quyết định tấm vé đi tiếp ở bảng A của AFF Cup 2026.

Xuân Son, Hoàng Hên hay Tài Lộc cũng thể hiện sự tập trung cao độ, hướng tới kết quả tốt nhất trước Indonesia.