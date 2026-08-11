Vì sao “vô địch kỳ chuyển nhượng” không giúp các CLB Premier League thắng trận?

Liverpool và bài học từ kỳ chuyển nhượng “hoàn hảo”

Sau khi đăng quang Premier League mùa giải 2024/25, Liverpool bước vào mùa hè với hàng loạt thương vụ đình đám, từ Florian Wirtz, Alexander Isak đến Hugo Ekitike, Milos Kerkez và Jeremie Frimpong. Trên giấy tờ, đội hình vốn đã mạnh nhất nước Anh còn được nâng cấp đáng kể.

Liverpool mua sắm lớn ở mùa hè năm ngoái, nhưng thành tích lại gây thất vọng

Thế nhưng, mùa giải sau đó lại trở thành bài học lớn. Liverpool thi đấu thất vọng, chỉ cán đích thứ năm, giành ít hơn mùa trước tới 24 điểm và chỉ có vé Champions League nhờ Premier League được trao thêm một suất. HLV Arne Slot cũng bị sa thải chỉ một năm sau khi giúp đội bóng giành chức vô địch.

Đáng nói, đây là Liverpool - CLB sở hữu một trong những hệ thống quản lý và ra quyết định được đánh giá tốt nhất bóng đá thế giới. Nếu đội bóng này có thể “vô địch kỳ chuyển nhượng” nhưng rồi sa sút, danh hiệu không chính thức ấy rõ ràng không đồng nghĩa với thành công trên sân cỏ.

Những “nhà vô địch” chuyển nhượng trong 10 năm

Nhìn lại 10 kỳ chuyển nhượng mùa hè gần nhất, nhiều đội bóng từng được truyền thông ca ngợi nhờ những bản hợp đồng đình đám. Manchester United được chọn năm 2016 sau khi chiêu mộ Paul Pogba, Eric Bailly, Henrikh Mkhitaryan và Zlatan Ibrahimovic. Một năm sau, PSG gây chấn động với Neymar và Kylian Mbappe.

MU từng gây tiếng vang ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2016

Liverpool là đội nổi bật nhất năm 2018 với Fabinho, Naby Keita, Alisson Becker và Xherdan Shaqiri. Arsenal được vinh danh năm 2019 sau khi mang về Nicolas Pepe, Kieran Tierney, Dani Ceballos và David Luiz.

Chelsea thắng năm 2020 nhờ những thương vụ Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech, Ben Chilwell và Edouard Mendy, bên cạnh Thiago Silva theo dạng tự do. PSG tiếp tục được chọn năm 2021 với Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma và Achraf Hakimi.

Manchester City là “nhà vô địch” chuyển nhượng năm 2022 nhờ Erling Haaland, còn Chelsea tiếp tục đứng đầu năm 2023 sau khi chi đậm cho Moises Caicedo, Romeo Lavia, Cole Palmer và Christopher Nkunku. Real Madrid thắng năm 2024 với Mbappe và Endrick, trước khi Liverpool một lần nữa được ca ngợi năm 2025.

“Vô địch kỳ chuyển nhượng” thực tế mang lại gì?

Nếu việc thắng kỳ chuyển nhượng thực sự quan trọng, thành tích của những đội bóng này phải cải thiện đáng kể ở mùa giải tiếp theo. Nhưng dữ liệu lại cho thấy điều ngược lại.

Liverpool từng gặt hái thành công lớn ở mùa giải 2018/19

Tính trung bình, sau kỳ chuyển nhượng được đánh giá là thành công, các CLB chỉ tăng 0,5 điểm, cải thiện 0,1 hiệu số bàn thắng bại và tiến 0,1 bậc trên bảng xếp hạng. Nói cách khác, tác động gần như bằng không ở giải quốc nội.

Ở đấu trường châu Âu, thành tích có phần khả quan hơn. Manchester United, Liverpool, Chelsea và Manchester City đều từng giành danh hiệu sau những mùa hè được đánh giá cao. Tuy nhiên, các giải đấu loại trực tiếp chứa đựng nhiều biến số và lịch thi đấu không đồng đều, nên rất khó quy toàn bộ thành công cho những bản hợp đồng mới.

Liverpool năm 2019 là trường hợp thuyết phục nhất khi vừa cải thiện điểm số, hiệu số, thứ hạng, vừa vô địch Champions League. Dù vậy, thành công ấy không chỉ đến từ các tân binh. Virgil van Dijk có mùa giải đầu tiên trọn vẹn, trong khi Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold cùng lúc vươn lên đẳng cấp hàng đầu.

Vì sao mua sắm đình đám chưa chắc thành công?

Một phần nguyên nhân nằm ở cách truyền thông đánh giá thị trường chuyển nhượng. Chúng ta thường nhìn vào số tiền CLB bỏ ra và tên tuổi cầu thủ để quyết định đội nào “thắng”. Nhưng lịch sử cho thấy các CLB không phải lúc nào cũng giỏi phát hiện tài năng, trong khi những thương vụ đắt giá cũng thường xuyên thất bại.

Thắng chuyển nhượng không đồng nghĩa với thắng về mặt kết quả thi đấu

Hơn nữa, một đội bóng được ca ngợi là “vua chuyển nhượng” thường đang có vấn đề cần giải quyết. Manchester United và Chelsea từng được tung hô sau những mùa giải thất vọng, nhưng những người chi tiền cũng chính là những người đưa ra các quyết định dẫn đến thất bại trước đó.

Real Madrid và PSG từng được đánh giá cao vì sở hữu những ngôi sao nổi tiếng, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ xây dựng được một tập thể cân bằng. Arsenal cũng từng “thắng” kỳ chuyển nhượng trong bối cảnh muốn tạo dấu ấn cho triều đại hậu Arsene Wenger.

Với Liverpool, việc mua sắm mạnh tay sau chức vô địch cũng xuất phát từ thực tế họ mất nhiều nhân tố quan trọng trong đội hình. Vì thế, khi kỳ chuyển nhượng còn khoảng một tháng, cần thận trọng trước khi trao danh hiệu “nhà vô địch” mùa hè.

Một CLB chi hàng trăm triệu euro và sở hữu hàng loạt ngôi sao chưa chắc là đội thành công nhất. Bởi kỳ chuyển nhượng được đánh giá bằng những cái tên trên giấy, còn mùa giải được quyết định trên sân cỏ.