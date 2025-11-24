Tái xuất sau 811 ngày, Paul Pogba mơ về viễn cảnh khoác áo tuyển Pháp tại World Cup 2026

Trong trận đấu giữa Monaco và Rennes thuộc vòng 13 Ligue 1 đêm thứ Bảy, Paul Pogba được tung vào sân phút 85 trong sự hoan nghênh nhiệt liệt của người hâm mộ tại Roazhon Park. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Pogba cũng kịp có 18 lần chạm bóng, thực hiện 14/15 đường chuyền chính xác và có 1 tình huống tranh chấp chiến thắng. Mặc dù vậy, anh không thể cứu được thất bại 1-4 của Monaco, đội đã rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH.

Nhưng với cá nhân Pogba, những phút hiện diện trên sân thực sự đáng nhớ, đánh dấu sự trở lại sau hơn 2 năm bị cấm thi đấu vì dùng doping. Chính xác, tiền vệ người Pháp đã không chơi bóng 811 ngày, kể từ lần cuối ra sân trong màu áo Juventus ngày 3/9/2023.

Trước biến cố xảy ra, Pogba được coi là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Năm 2016, anh là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử bóng đá khi trở lại MU từ Juventus với mức phí chuyển nhượng lên đến 105 triệu euro. Pogba cũng là nhân tố quan trọng trong chức vô địch World Cup 2018 của ĐT Pháp. Sau khi rời MU, Pogba quay về Juventus nhưng bị tòa án chống doping Italia cấm thi đấu 4 năm vì dương tính với chất cấm testosterone. Án phạt sau đó giảm xuống còn 18 tháng với phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao.

Hoàn thành án phạt, Pogba đã khóc khi ký hợp đồng hai năm với Monaco. Ngày tái xuất của anh liên tục bị trì hoãn vì vấn đề thể lực cũng như chấn thương, cho đến trận đấu Rennes. "Bóng đá chưa kết thúc với tôi. Tôi đã nỗ lực hết mình và kiên nhẫn chờ đợi hơn hai năm để trở lại. Cuối cùng ngày ấy đã tới", Pogba nói sau trận đấu.

"Tôi thực sự xúc động khi chứng kiến người hâm mộ đứng dậy và vỗ tay. Thực sự tôi không ngờ lại nhận được tình cảm ấy. Được chơi bóng trở lại là điều tuyệt vời nhất, nhưng tôi còn nhiều việc phải làm, từ lấy lại thể lực tốt nhất đến chơi trọn 90 phút và hỗ trợ đội bóng chiến thắng", anh cho biết.

Cách đây ít lâu, Pogba cũng nói về giấc mơ được khoác áo tuyển Pháp một lần nữa và xuất hiện tại World Cup 2026. Đây không phải viễn cảnh xa vời bởi HLV Didier Deschamps vẫn luôn tìm kiếm mẫu thủ lĩnh như Pogba và để ngỏ khả năng gọi anh trở lại Les Bleus.