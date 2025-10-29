Cựu sao MU giúp Arsenal xây "tường đồng vách sắt" là ai?

Cựu sao MU giúp Arsenal cải thiện hàng thủ

Arsenal đang thể hiện cực tốt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Hiện tại, họ đang dẫn đầu với 22 điểm/9 vòng. Điểm đáng chú ý hơn cả là "Pháo thủ" mới chỉ để thủng lưới 3 lần, tương đương với việc trung bình 3 trận mới thủng lưới 1 bàn. Đây là con số cực kỳ đáng nể ở hạng đấu cao nhất của Anh vào lúc này.

Thực tế, Mikel Arteta đang áp dụng lối chơi cực kỳ khó chịu. Ví dụ, trong trận đấu với Crystal Palace ở vòng 9, "Pháo thủ" cầm bóng tới 72% trong khoảng 30 phút đầu nhưng họ không sút một lần nào. Ưu tiên của đội chủ sân Emirates lúc này không phải là ghi thật nhiều bàn thắng mà là không để thủng lưới. Đó là phong thái cần có của ứng viên đua vô địch tại Ngoại hạng Anh.

Rõ ràng, Mikel Arteta không muốn lặp lại thành tích về nhì trong 3 mùa giải gần nhất. Một điểm khá thú vị là Arsenal cải thiện khả năng phòng ngự trong mùa giải này là nhờ một người cũ của MU, Gabriel Heinze.

Heinze đã làm được những gì?

HLV người Argentina được lựa chọn thay thế cho Carlos Cuesta, người chuyển tới Parma mùa hè vừa qua. Mikel Arteta đánh giá rất cao Heinze về kiến thức cũng như khả năng truyền lửa cho các học trò. Thực tế, hàng phòng ngự của Arsenal vốn đã rất tốt trước khi cựu cầu thủ người Argentina gia nhập.

Tuy nhiên, Heinze nhanh chóng chứng minh giá trị khi nâng tầm hàng thủ của Arsenal thành loại tốt bậc nhất châu Âu. Điều đầu tiên cần nói tới là Heinze giúp các cầu thủ kỷ luật hơn, giữ cự ly đội hình tốt hơn.

Các cầu thủ đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng ngự và gắn kết tốt hơn. Ngoài ra, các cầu thủ Arsenal còn cho thấy sự cải thiện rõ rệt về vị trí và khả năng giao tiếp trong những màn trình diễn gần đây. Phương pháp của Heinze được cho là nhấn mạnh vào cường độ, sự tập trung và sự chuẩn bị, đảm bảo đội bóng luôn vững vàng trước mọi đối thủ.

Cách tiếp cận của ông được mô tả là đòi hỏi cao và cực kỳ hiệu quả, thúc đẩy các cầu thủ duy trì tiêu chuẩn cao nhất cả trong và ngoài sân cỏ. Sự cải thiện này đã giúp duy trì sự ổn định trong phòng ngự của Arsenal, góp phần vào khởi đầu mùa giải mạnh mẽ của họ trên mọi đấu trường.