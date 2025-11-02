Yamal bị nghi “cắm sừng” bạn gái ca sĩ, qua đêm với siêu mẫu Ý tại Milan

📱 Nữ ca sĩ Argentina xóa mối liên hệ với Yamal

Mối tình giữa Lamine Yamal và Nicki Nicole chính thức khép lại chỉ sau 67 ngày công khai hẹn hò. Tin đồn bắt đầu bùng lên khi nữ ca sĩ người Argentina xóa toàn bộ hình ảnh chụp chung với cầu thủ Barcelona khỏi Instagram cá nhân.

Yamal và bạn gái Nicole đã chia tay

Cùng lúc đó, Javi Hoyos – người dẫn chương trình “D Corazon” kiêm TikToker nổi tiếng – tiết lộ rằng anh đã nói chuyện trực tiếp với Yamal, và chính cầu thủ này xác nhận đã chia tay.

Phóng viên Javi Hoyos cho biết anh đã nhận được lời khẳng định từ Yamal: “Lamine Yamal nói với tôi rằng cậu ấy đã chia tay Nicki Nicole, nhưng chuyện này không phải mới xảy ra hôm nay và hoàn toàn không liên quan đến tin đồn ngoại tình”.

Hoyos nhấn mạnh thêm: “Họ đã chia tay từ trước khi Yamal thực hiện chuyến đi gây chú ý, nên cậu ấy không hề phản bội Nicki Nicole. Hai người chỉ đơn giản là không tiếp tục bên nhau nữa”.

Theo Hoyos, cặp đôi vốn đã chọn cách giữ kín mối quan hệ: “Yamal từng nói với tôi: ‘Javi, chúng tôi không muốn nói gì về chuyện tình cảm vì người ta bịa đặt quá nhiều. Dù còn hay hết, chúng tôi muốn giữ mọi thứ riêng tư’. Vậy nên, mọi thứ lại càng trở nên ồn ào”.

💃 Yamal bị tố “cắm sừng” bạn gái cũ

Lamine Yamal bị một số tờ báo Argentina tố “cắm sừng” bạn gái cũ Nicki Nicole. Cái tên được nhắc đến trong vụ việc là Anna Gegnoso, người mẫu kiêm diễn viên người Italy, được cho là đã có một đêm bên Yamal tại Milan.

Có tin đồn Yamal hẹn hò với siêu mẫu Anna Gegnoso

Sinh ra tại Milan, năm nay 20 tuổi, Anna Gegnoso là gương mặt quen thuộc trong giới thời trang và mạng xã hội châu Âu. Cô sở hữu hơn 700.000 người theo dõi trên Instagram và 800.000 trên TikTok, thường xuyên đăng tải nội dung về thời trang, phong cách sống và hợp tác cùng nhiều thương hiệu danh tiếng.

Với vẻ đẹp hiện đại, phong thái tự tin cùng khả năng định hình hình ảnh cá nhân, Gegnoso được xem là một trong những ngôi sao mạng xã hội nổi bật nhất của Italy hiện nay.

Tên tuổi của Anna Gegnoso thực ra đã gắn liền với Yamal từ cuối năm 2024. Tháng 12 năm đó, cô cùng nhóm bạn du lịch Barcelona, và một số bức ảnh cho thấy cả hai xuất hiện gần nhau trong một buổi tiệc riêng.

Trước đó, tháng 8/2024, Gegnoso thông báo chia tay bạn trai cũ Alex Padilla. Chỉ ít lâu sau, tin đồn hẹn hò với Yamal bắt đầu lan rộng khi hai người bị bắt gặp mua sắm tại trung tâm thương mại La Roca Village, ngoại ô Barcelona.

Cụ việc mới nhất diễn ra khi Yamal di chuyển bằng chuyên cơ riêng từ Barcelona tới Milano, nghỉ tại khách sạn Armani và tham dự một buổi tiệc cùng bạn bè.

Đáng chú ý, Anna Gegnoso đăng hình trong khách sạn này cùng thời điểm đó, khiến dư luận cho rằng cả hai đã ở bên nhau. Tuy nhiên cho đến nay, Yamal và Gegnoso đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin này.

📷 Bạn gái cũ minh oan cho Yamal

Phóng viên ảnh Jordi Martin cũng cho biết anh đã nhận được lời xác nhận trực tiếp từ phía Nicki Nicole. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi không quen làm những chuyện như thế này, nhưng tôi muốn làm rõ rằng tôi và Lamine đã không còn bên nhau vài ngày rồi, từ sau khi tôi rời Barcelona”.

Bạn gái cũ khẳng định Yamal không cắm sừng mình

Cô cũng phủ nhận mọi tin đồn bạn trai cũ ngoại tình: “Nếu ai đó phản bội tôi, tôi sẽ là người đầu tiên nói ra, như tôi từng làm trong quá khứ. Nhưng lần này thì không. Chúng tôi chia tay từ trước rồi. Ban đầu không định công khai, nhưng vì những tin đồn vừa qua, tôi muốn làm rõ”.

Theo Javi Hoyos, việc tan vỡ giữa Yamal và Nicki Nicole “không bắt nguồn từ sự không chung thủy, mà là do những nguyên nhân riêng khác”.

Hiện cả hai vẫn giữ thái độ im lặng trên mạng xã hội. Lamine Yamal tập trung cho các trận đấu cùng Barcelona, còn Nicki Nicole trở về Buenos Aires để tiếp tục hoạt động âm nhạc.