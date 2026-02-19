Kết quả bóng đá AC Milan - Como: Đội Fabregas khó chịu, hụt hơi đua vô địch (Serie A)
(Vòng 24) Thầy trò Fabregas khiến AC Milan trải qua những giây phút thấp thỏm ngay trên San Siro.
Dù phải hành quân tới San Siro, Como mới là đội nhập cuộc tốt hơn và có phần lấn lướt AC Milan. Điều gì đến cũng phải đến, phút 32, Nico Paz đã đưa thầy trò HLV Cesc Fabregas vươn lên dẫn trước.
Milan bất lực trước Como
Khoảng thời gian tiếp theo, AC Milan nỗ lực tấn công nhưng các cầu thủ đội chủ nhà lại thiếu đi sự sắc bén để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.
Trong tình cảnh khó khăn, Rafael Leao đã sắm vai người hùng. Pha lập công của ngôi sao người Bồ Đào Nha ở phút 64 mang về trận hòa "hú vía" cho Milan. Trên bảng xếp hạng Serie A, thầy trò Max Allegri xếp nhì bảng (54 điểm/25 trận) nhưng vẫn kém Inter Milan 7 điểm.
