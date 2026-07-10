Cựu sao Arsenal & Man City Samir Nasri bị cảnh sát bắt giữ, bóng đá Pháp rúng động

Cựu sao Ngoại hạng Anh hợp tác điều tra suốt 10 giờ đồng hồ

Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh Samir Nasri vừa bị cuốn vào một cuộc điều tra mở rộng của cảnh sát xung quanh các mối liên hệ bị cáo buộc với mạng lưới tội phạm của một tên trùm buôn lậu khét tiếng tại Marseille.

Cựu ngôi sao Manchester City Samir Nasri được cho là đã bị bắt giữ trong một cuộc điều tra rửa tiền có liên quan đến đường dây buôn lậu ma túy.

Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh bị cuốn vào một cuộc điều tra mở rộng của cơ quan chức năng.

Tờ Le Parisien đưa tin, Nasri người hiện đang làm bình luận viên cho kênh truyền hình Pháp Canal Plus đã bị cảnh sát áp giải và thẩm vấn trong khoảng 10 tiếng đồng hồ vào ngày thứ Năm.

Buổi lấy lời khai này là một phần của chiến dịch điều tra lớn nhắm vào các nghi án nhập khẩu ma túy, âm mưu tội phạm và rửa tiền có tổ chức từ nguồn thu nhập bất hợp pháp.

Cựu ngôi sao bóng đá 39 tuổi đã được thả tự do vào tối cùng ngày và hiện chưa phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc pháp lý chính thức nào. Các điều tra viên đang tập trung làm rõ mối liên hệ giữa Nasri và mạng lưới tội phạm xung quanh Hakim Berrebouh, kẻ có biệt danh là “Heo Rừng” (Wild Boar) và đã bị tống giam từ năm 2021. Vụ án gây chấn động này cũng gọi tên Olivier Sabbah (biệt danh “Paulo”), người được xác định là một trong những trụ cột then chốt của đường dây rửa tiền kết nối với các hoạt động phạm pháp của Berrebouh.

Giao kèo bằng lời tại hộp đêm đen và nguy cơ đối mặt án truy tố

Cơ quan chức năng đang đặc biệt xem xét sự liên quan của Nasri trong khía cạnh “rửa tiền có tổ chức” thông qua hộp đêm XS ở Ivry-sur-Seine, thuộc vùng Val-de-Marne. Nasri đã rót vốn trở thành cổ đông của địa điểm này vào khoảng năm 2016 sau khi đầu tư vài trăm nghìn euro số tiền nhỏ so với mức thu nhập hàng triệu euro thời anh còn khoác áo Manchester City.

Samir Nasri (bìa phải) hiện đang đảm nhận vai trò bình luận viên cho kênh truyền hình Canal Plus của Pháp.

Cựu tiền vệ tuyển Pháp sau đó trở thành đồng sở hữu của hộp đêm này cùng với Bilele Z., một khách hàng trung thành của anh và cũng là người vừa bị cảnh sát tạm giữ vào ngày thứ Năm.

Cuộc điều tra tập trung vào giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 nhằm xác minh các cáo buộc rằng một lượng lớn tiền mặt đã được tuồn ra từ địa điểm này. Theo bằng chứng thu thập được, vợ của trùm ma túy Berrebouh bị nghi ngờ đã đến hộp đêm này vài lần để rút những khoản tiền lớn trong thời gian chồng bà ta đang ở sau song sắt. Mối quan hệ giữa Nasri và gia đình Berrebouh thực chất đã bắt nguồn từ thời thơ ấu của anh ở Marseille. Hai bên được cho là đã kết nối lại tại Dubai trong đợt phong tỏa đại dịch vào năm 2020.