3 tay vợt "tỷ phú" chơi tennis cho vui ở Wimbledon: Gia đình nào giàu nhất?

Wimbledon ngoài chuyên môn còn được bàn tới thứ "gia vị" đầy xa xỉ: Tiền, hoặc chính xác hơn là rất nhiều tiền. Khi tay vợt vô danh người Anh Arthur Fery viết nên câu chuyện cổ tích tại London, người ta chợt nhận ra anh không phải kẻ nghèo vượt khó.

Ngược lại, Fery cùng hai ngôi sao người Mỹ Jessica Pegula và Emma Navarro đang tạo nên bộ ba "phú nhị đại" đình đám nhất làng banh nỉ, những người mà số tiền thưởng Grand Slam kiếm được đôi khi chỉ bằng một... quyết định đầu tư trong bữa sáng của cha họ.

Vậy, trong cuộc đua không chính thức của các vị phụ huynh đứng sau lưng họ, ai mới là "vua kiếm tiền"?

Đẹp trai, tài năng, con nhà giàu, Fery đang trở thành "bạn trai mơ ước" của nhiều cô gái

3. Arthur Fery: "Hoàng tử" nước Pháp và tấm séc triệu đô

Bước vào Wimbledon với vị trí 114 thế giới, tay vợt 23 tuổi Arthur Fery đã làm chấn động truyền thông khi hạ gục hạt giống số 9 Flavio Cobolli. Thành tích lọt vào bán kết giúp chàng trai trẻ đút túi một tấm séc đảm bảo ít nhất 900.000 bảng Anh (khoảng 1,2 triệu USD), con số khổng lồ, hơn cả gấp đôi toàn bộ số tiền anh tích góp cả sự nghiệp trước đó. Chiến tích này cũng đưa Fery trở thành tay vợt nhận vé đặc cách đầu tiên lọt vào bán kết Wimbledon kể từ sau kỳ tích vô địch lịch sử của huyền thoại Goran Ivanišević vào năm 2001.

Thế nhưng, truyền thông nhanh chóng bóc tách, số tiền thưởng ấy chưa thấm tháp gì so với gia sản của gia đình Fery. Cha anh, ông Loic Fery, là một tài phiệt sừng sỏ trong giới tài chính quốc tế, người sáng lập quỹ đầu tư phòng hộ Chenavari Investment Managers chuyên về tín dụng thay thế.

Không chỉ là một "cá mập" trên sàn giao dịch, ông Loic còn là chủ tịch đương nhiệm của câu lạc bộ bóng đá FC Lorient tại Pháp. Với khối tài sản gia đình ước tính khoảng 380 triệu USD (nằm trong top người giàu tại Pháp), Arthur Fery đích thị là một thiếu gia "ngậm thìa vàng" đi viễn chinh.

Ở trận bán kết với Zverev, dù nỗ lực nhưng Fery không thể tiếp tục viết nên chuyện cổ tích. Fery để thua chóng vánh 0-3 và dừng bước trước ngưỡng cửa thiên đường.

3. Emma Navarro: Ái nữ của "ông trùm" tín dụng Mỹ

Xếp trên Fery một bậc về độ giàu có là Emma Navarro, "đóa hồng" đang khuynh đảo top đầu quần vợt thế giới. Navarro sở hữu lối chơi lỳ lợm, kiên cường và cô cực kỳ dị ứng với cái mác "ái nữ tỷ phú". Cô luôn chứng minh năng lực bằng những trận đấu Grand Slam danh giá thay vì đứng dưới bóng của cha.

Nhà Emma được Forbes ghi nhận đang sở hữu khối tài sản ước tính 3,2 tỷ USD

Cha của Emma là ông Ben Navarro, một thế lực tài chính khét tiếng tại Mỹ, người sáng lập Sherman Financial Group và Beemok Capital. Khối tài sản ròng của gia đình Navarro hiện được Forbes ghi nhận ở mức 3,2 tỷ USD.

Đáng chú ý, nhà Navarro không chỉ giàu mà còn dùng tiền để hậu thuẫn đam mê của con gái, tập đoàn Beemok Capital của gia đình chính là chủ sở hữu của giải quần vợt danh giá Charleston Open cùng hệ thống trung tâm tennis phức hợp khổng lồ tại Nam Carolina. Việc thi đấu tại đây với Emma chẳng khác nào... đánh giải ở sân sau nhà mình.

Ở Wimbledon 2026, Navarro dừng bước ở vòng 3 sau khi thua Kostyuk 1-2.

1. Jessica Pegula: "Bà trùm" tuyệt đối của thế giới banh nỉ

Dù gia đình Fery hay Navarro có giàu đến đâu, họ vẫn phải "ngả mũ" trước người đàn chị Jessica Pegula. Xếp vị trí số 1 tuyệt đối trong danh sách các tay vợt có gia thế khủng nhất lịch sử thể thao, Pegula là con gái cưng của Terry và Kim Pegula, bộ đôi tỷ phú dầu khí và năng lượng Mỹ. Theo danh sách mới nhất, gia đình Pegula nắm giữ khối tài sản không tưởng lên đến 9,3 tỷ USD (lọt top 400 người giàu nhất hành tinh).

Xét về sự giàu có, dĩ nhiên trong giới tennis không ai qua mặt nổi nhà Pegula

Nhà Pegula sở hữu cả một đế chế thể thao đúng nghĩa tại Mỹ khi là chủ nhân của đội bóng bầu dục NFL Buffalo Bills và đội khúc côn cầu NHL Buffalo Sabres. Với khối tài sản này, Jessica giàu gấp gần 3 lần Emma Navarro và gấp gần 25 lần Arthur Fery.

Thậm chí, tài sản của gia đình cô còn lớn hơn cả tổng tài sản của ba huyền thoại Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic cộng lại. Dù vậy, Pegula vẫn duy trì lối sống giản dị, đi tàu điện ngầm và chiến đấu miệt mài trên sân đấu để tích lũy hơn 24 triệu USD tiền thưởng bằng chính mồ hôi của mình.

Ở Wimbledon 2026, Pegula lọt vào tứ kết và chịu gác vợt trước Coco Gauff với tỷ số 1-2 chung cuộc.