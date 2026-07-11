Sinner - Zverev chạm nhiều kỷ lục, nói gì trước khi đấu chung kết Wimbledon?

Trận chung kết đơn nam Wimbledon 2026 giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev không chỉ là màn thượng đỉnh giữa hạt giống số 1 và hạt giống số 2, mà còn là cuộc chiến sẽ xô đổ hàng loạt kỷ lục lịch sử quần vợt đương đại sau vòng bán kết ngày 10/7/2026.

Trận chung kết Wimbledon 2026 là trận đấu giữa hai hạt giống hàng đầu đơn nam: Sinner (trái) và Zverev (phải)

Khởi đầu bùng nổ: Loạt kỷ lục bị xô đổ sau bán kết

Vòng bán kết Wimbledon 2026 chứng kiến cả hai tay vợt thể hiện sức mạnh tuyệt đối bằng những chiến thắng cùng với tỷ số 3-0, đồng thời thiết lập nên những cột mốc vô tiền khoáng hậu:

Jannik Sinner

Bằng chiến thắng áp đảo 6-4, 6-4, 6-4, Sinner chính thức dập tắt giấc mơ giành danh hiệu Grand Slam thứ 25 của Novak Djokovic.

Sinner trở thành tay vợt người Ý đầu tiên trong lịch sử lọt vào nhiều hơn một trận chung kết đơn nam tại All England Club.

Nâng chuỗi đối đầu với Nole lên 7 trận thắng. Anh cũng là người thắng tới 6 trong 7 lần chạm trán gần nhất với ngôi sao người Serbia.

Sinner tung ra 16 cú ace, đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên đến 88% và chỉ phải đối mặt duy nhất với 1 break-point trong cả trận đấu.

Alexander Zverev

Phá dớp sân cỏ: Đánh bại hiện tượng nước chủ nhà Arthur Fery (7-6(0), 6-2, 6-4), Zverev lần đầu tiên ghi tên mình vào chung kết Wimbledon sau nhiều năm chỉ biết đến vòng 4.

31 năm chờ đợi: Anh là tay vợt nam người Đức đầu tiên lọt vào chung kết đơn nam tại đây kể từ thời của huyền thoại Boris Becker năm 1995.

Cơ hội lập cú đúp vĩ đại: Vừa lên ngôi tại Roland Garros 2026 tháng trước, Zverev đứng trước cơ hội trở thành tay vợt tiếp theo vô địch liên tiếp cả giải Pháp Mở rộng lẫn Wimbledon trong cùng một mùa giải.

Họ nói gì về nhau trước trận chung kết?

Khi được hỏi về đối thủ tiềm năng trước khi trận bán kết của Sinner kết thúc, tay vợt người Đức hóm hỉnh chia sẻ với Yahoo Sports: "Tôi ước mình được gặp một tay vợt trẻ ở lứa tuổi thiếu niên trong trận chung kết, điều đó sẽ dễ thở hơn nhiều. Dù đối thủ là nhà đương kim vô địch Sinner hay một người từng vô địch 48 lần ở đây như Novak, mọi thứ chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, tôi đã biết cách chiến thắng một giải đấu lớn sau Roland Garros. Tôi phải tin tưởng vào bản thân và tin rằng mình có thể làm được điều đó vào Chủ Nhật".

Nhà đương kim vô địch Sinner lại tỏ ra vô cùng cẩn trọng khi trả lời phỏng vấn trên trang BBC Sport: "Wimbledon là giải đấu thiêng liêng và đặc biệt nhất đối với tôi, được chơi trận chung kết thứ hai liên tiếp tại đây là một vinh dự lớn. Việc đối đầu với một Sascha (Zverev) đang có phong độ cực cao sau chức vô địch Grand Slam đầu tay đòi hỏi tôi phải có những điều chỉnh chiến thuật chính xác trên mặt sân cỏ này".

Trận chung kết đơn nam Wimbledon 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 22h ngày Chủ Nhật, 12/7/2026 (giờ Việt Nam). Người chiến thắng không chỉ mang về chiếc cúp vàng danh giá mà còn đút túi khoản tiền thưởng khổng lồ lên tới 3.600.000 Bảng Anh cùng 2.000 điểm thưởng trên bảng xếp hạng ATP. Đây sẽ là trận đấu không thể bỏ lỡ với fan tennis trên toàn thế giới.