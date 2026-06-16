Tiền đạo vô địch Europa League bị kết án tù 8 năm rưỡi tù giam, sớm giã từ sự nghiệp

Quyết định này khép lại một vụ án thu hút sự chú ý rất lớn từ dư luận và giới truyền thông châu Âu kể từ khi các cáo buộc đầu tiên được đưa ra vào tháng 9/2024. Khi ấy, Rafa Mir bị bắt giữ vì tình nghi tấn công tình dục. Một cô gái đã tố cáo anh cưỡng hiếp cô trong bữa tiệc ở tư dinh.

Không lâu sau đó, Mir bị tạm giam. Phiên tòa xét xử chính thức diễn ra tại tòa án Valencia bắt đầu từ cuối tháng 5/2026. Trong suốt quá trình điều tra kéo dài cũng như lấy lời khai tại tòa, Rafa Mir luôn lên tiếng khẳng định mình vô tội.

Đội ngũ luật sư bào chữa cho cầu thủ người Tây Ban Nha liên tục lập luận rằng quan hệ xảy ra "hoàn toàn dựa trên sự đồng thuận và không hề có sự ép buộc hay bạo lực nào". Tuy nhiên, căn cứ vào các bằng chứng, tòa án đã bác bỏ lời bào chữa này. Thậm chí các công tố viên ban đầu còn đề nghị bản án 10 năm rưỡi tù giam cho chân sút 28 tuổi.

Rafa Mir bị tòa tuyên án 8 năm rưỡi tù giam

Sau phiên tòa vào sáng 15/6, thẩm phán công bố mức án cho Mir là 8 năm rưỡi tù giam. Ngoài án tù, chân sút sinh năm 1997 còn phải đối mặt với các khoản bồi thường tài chính và phải chịu lệnh cấm tiếp xúc với nạn nhân.

Bản án 8 năm 6 tháng tù là một đòn giáng mạnh, coi như đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp bóng đá của Rafa Mir. Tiền đạo 29 tuổi từng vô địch Europa League 2022/23 cùng Sevilla, giành HCB Olympic 2020 cùng Tây Ban Nha. Anh cũng khoác áo các đội trẻ Tây Ban Nha một thời và từng được coi là chân sút tiềm năng của xứ bò tót.

Một khi chấp hành xong bản án, khi đó Mir cũng đã bước sang tuổi 37 và rất khó để anh trở lại chơi bóng đỉnh cao sau gần 1 thập kỷ trong tù. Trước Mir, không ít cầu thủ đã vào tù ra tội vì những vụ việc tương tự như Dani Alves, Adam Johnson, Benjamin Mendy hay nổi tiếng nhất là 2 trường hợp Mason Greenwood và Robinho.