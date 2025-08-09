Cuộc chiến cân não ở giải nữ Đông Nam Á

Cuộc chơi lớn bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đang tạo nên những làn sóng bất ngờ khiến cuộc đua ở cả hai bảng A và B trở nên cực kỳ hấp dẫn. Và khi tuyển nữ Myanmar có chiến thắng bất ngờ Úc 2-1 vô tình đưa các đối thủ mạnh vào thế "tỷ muội tương tàn", thì hai ứng viên Việt Nam, Thái Lan thêm lo lắng vì không thể sớm biết sẽ gặp ai tại bán kết.

Hồi hộp chờ “chung kết bảng” Việt Nam – Thái Lan

Ở bảng A, tuyển nữ Việt Nam có màn khởi đầu hoàn hảo khi đánh bại Campuchia 6-0. Trận đấu cho thấy sự vượt trội toàn diện của các học trò HLV Mai Đức Chung, từ khả năng kiểm soát bóng, tốc độ triển khai tấn công, đến khả năng tận dụng cơ hội. Cùng bảng, Thái Lan cũng không chịu kém khi hủy diệt Indonesia 7-0, qua đó sớm khẳng định vị thế ứng viên cho một trong hai chiếc vé bán kết.

Cục diện này khiến bảng A trở thành cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Việt Nam và Thái Lan cho ngôi nhất bảng, còn Campuchia và Indonesia gần như chỉ còn cơ hội chiến thắng nhau mang tính danh dự ở sân chơi Đông Nam Á.

Tuyển nữ Thái Lan chiếm ưu thế ở bảng A nhưng phải chờ đến trận "chung kết" với chủ nhà Việt Nam ngày 12-8 mới biết nhất hay nhì bảng. Ảnh: CCT.

Ở bảng đấu này, lượt trận thứ hai ngày 9-8 sẽ chứng kiến Việt Nam gặp Indonesia và Thái Lan đối đầu Campuchia. Với chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, khả năng cao Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục có những cơn mưa gôn, đồng thời biến lượt trận cuối ngày 12-8 giữa hai đội trở thành trận “chung kết bảng” quyết định ngôi nhất, nhì.

Trên lý thuyết, vị trí này rất quan trọng bởi đội nhất bảng A sẽ tránh đối thủ mạnh nhất của bảng B ở bán kết giải Đông Nam Á. Tuy nhiên, cả chủ nhà Việt Nam và Thái Lan đều không chắc sẽ gặp ai trong cuộc chiến sống còn, khi nội tình bảng B diễn biến phức tạp, với ứng cử viên nặng ký Úc bất ngờ thua Myanmar. Điều này dẫn đến việc không ai biết đội nào sẽ nhận vé bán kết. Chính vì thế, cả 3 đội Philippines, Myanmar và Úc đều phải gồng mình chơi hai trận còn lại vòng bảng để không lỡ nhịp ở cuộc chơi lớn Đông Nam Á.

Những điểm nóng ở bảng B

Bảng B mới thực sự là tâm điểm của lượt trận tiếp theo ngày 10-8, sau cú sốc mà Myanmar tạo ra trước U-23 Úc. Trước giải, các chuyên gia lẫn người hâm mộ mặc định Úc dễ dàng giành ngôi đầu nhờ nền tảng thể lực và kỹ thuật vượt trội. Tuy nhiên, Myanmar dưới sự dẫn dắt của HLV Nhật Bản Yuki Tetsuro đã thi đấu đầy máu lửa, tổ chức phòng ngự khoa học và phản công sắc bén, để rồi thắng 2-1 đầy thuyết phục.

Các cô gái Myanmar bất ngờ thắng U-23 Úc đã khiến cho cuộc chiến ở bảng B trở nên khó lường. Ảnh: CCT.

Đây là một sự hồi sinh ngoạn mục của tuyển nữ Myanmar ở giải Đông Nam Á, đặc biệt họ từng gây thất vọng khi thua Bangladesh ngay tại Yangon, mất vé tham dự Cúp châu Á 2026. Cho nên trận thắng Úc không chỉ mang lại lợi thế điểm số, mà còn tạo cú hích tinh thần cực lớn cho Myanmar trong phần còn lại của vòng bảng.

Trong khi đó, Philippines dễ dàng vượt qua Đông Timor 7-0 để tái khẳng định là một thế lực đáng gờm của bóng đá nữ khu vực, nhờ sự tiến bộ vượt bậc về thể hình và chiến thuật từ các ngoại binh nhập tịch trong vài năm qua.

Chính vì kết quả này cộng với chiến thắng của Myanmar đã đẩy Úc và Philippines vào thế buộc phải thắng ở lượt trận thứ hai ngày 10-8. Trận đấu này chẳng khác gì “chung kết sớm” cho chiếc vé bán kết, trong lúc Myanmar có phần nhẹ nhàng hơn vì chắc chắn sẽ giành trọn 3 điểm trước Đông Timor ở cùng lượt trận.

Nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, tuyển nữ Philippines thắng dễ Đông Timor 7-0 vẫn chưa chắc vào bán kết. Ảnh: CCT.

Dễ thấy Myanmar đang ở vị thế “cửa trên” trong cuộc đua bán kết. Chỉ cần thắng Đông Timor, họ sẽ có 6 điểm và chiếm nhiều ưu thế giành suất đi tiếp. Trận còn lại Úc gặp Philippines trở thành điểm nóng, nơi mà bất kỳ đội nào thua sẽ gần như bị loại. U-23 Úc tuy có kỹ thuật và khả năng tổ chức tốt, nhưng đã bộc lộ hạn chế về kinh nghiệm và sức chịu đựng áp lực như khi đối đầu Myanmar. Phía bên kia, Philippines lại có sự hưng phấn sau chiến thắng đậm, cộng thêm lối chơi pressing mạnh mẽ và bóng bổng hiệu quả.

Giả sử tuyển nữ U-23 Úc thắng sẽ đẩy trận cuối Philippines một mất một còn với Myanmar. Còn trong trường hợp Úc hòa hoặc thua, họ dừng cuộc chơi sớm vì chắc chắn Myanmar và Philippines sẽ hòa nhã với nhau để cùng chia nhau vé bán kết.

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á năm nay rõ ràng đang nóng lên từng ngày, từ những tỷ số đậm và đặc biệt nhờ sự xuất hiện của cú sốc đầu tiên thú vị. Myanmar từ chỗ bị nghi ngờ đã trở thành nhân tố khiến bảng B đảo lộn, đồng thời tạo ra áp lực chiến thuật cho các đội mạnh khác. Việt Nam và Thái Lan ở bảng A vẫn duy trì sự ổn định, nhưng chắc chắn đang để mắt rất kỹ đến những biến động ở bảng B, bởi đối thủ ở bán kết sẽ quyết định rất nhiều đến cơ hội đăng quang Đông Nam Á.