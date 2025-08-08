Tuyển nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Liverpool vs AFC Bournemouth
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Aston Villa vs Newcastle United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Burnley
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Sunderland vs West Ham United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Nottingham Forest vs Brentford
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Brighton & Hove Albion vs Fulham
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester City
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Chelsea vs Crystal Palace
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Tuyển nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TPO - Ngày 7/8, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng bóng đá nữ mới nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí hạng 37 thế giới, vững vàng ở ngôi số 1 khu vực Đông Nam Á.

Tuyển nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á - 1

Trong đợt xếp hạng này, thầy trò HLV Mai Đức Chung được cộng thêm 2,09 điểm nhờ thành tích toàn thắng 3 trận tại Vòng loại châu Á 2026( đồng thời là vòng sơ loại FIFA World Cup nữ 2027) trước Maldives 7-0, UAE 6-0 và Guam 4-0.

Xếp sau Việt Nam trong khu vực là Philippines với hạng 39 thế giới, tăng 2 bậc. Thái Lan tụt 7 bậc, xuống hạng 53.

Trên bình diện châu lục, tuyển nữ Việt Namđứng thứ 6 châu Á, sau Nhật Bản (hạng 8 thế giới), CHDCND Triều Tiên (hạng 10), Australia (hạng 15), Trung Quốc (hạng 16) và Hàn Quốc (hạng 21).

Tuyển nữ Việt Nam giữ vững ngôi đầu Đông Nam Á - 2

Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Tây Ban Nha vượt Mỹ để lên ngôi số 1. Thụy Điển tăng 3 bậc lên hạng 2 sau 4 trận thắng tại VCK UEFA Women’s Euro 2025. Đội tuyển Anh tăng 1 bậc lên hạng 4, còn Đức tụt xuống hạng 5.

Việc giữ vững thứ hạng phản ánh phong độ ổn định của tuyển nữ Việt Nam thời gian qua, đồng thời tạo đà cho mục tiêu chinh phục ngôi vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, hiện diễn ra tại Hải Phòng và Phú Thọ.

Bảng xếp hạng FIFA tiếp theo sẽ được công bố vào ngày 11/12 tới.

Giấc mơ của 2 đội tuyển nữ Việt Nam
Giấc mơ của 2 đội tuyển nữ Việt Nam

(PLO)- Với chiến thắng đậm đà U-20 Singapore 5-0 ở trận ra quân, thầy trò Okiyama có màn khởi đầu như mơ tại bảng B vòng loại U-20 nữ châu Á 2026,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trọng Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/08/2025 11:10 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN