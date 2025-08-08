Huỳnh Như và TP.HCM mơ 14 lần lên ngôi Nữ hoàng, Thái Nguyên T&T có thể ngáng đường?

👩‍🦰 Mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2025 sẽ khai màn vào 4/9 tại Hà Nội

Ngày 8/8/2025, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ chính đồng thời bốc thăm xếp lịch thi đấu cho giải bóng đá nữ vô địch quốc gia (VĐQG) - Cúp Thái Sơn Bắc 2025. Sự kiện đánh dấu năm thứ 14 liên tiếp nhà tài trợ này đồng hành cùng giải đấu.

Buổi lễ công bố diễn ra vào chiều 8/8 tại Hà Nội

Lễ bốc thăm xác định 6 đội bóng tham dự mùa giải năm nay, gồm Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TP Hồ Chí Minh I, TP Hồ Chí Minh II, Than Khoáng sản Việt Nam, và Thái Nguyên T&T. Giải đấu sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng từ thứ vô địch tới hạng 6.

Giai đoạn lượt đi sẽ diễn ra từ 4 đến 21/9/2025, lượt về từ 26/9 đến 13/10/2025, tất cả trận đấu đều được tổ chức tại Hà Nội. Đội vô địch nhận 500 triệu đồng, Á quân 300 triệu đồng, hạng Ba 200 triệu đồng.

Đặc biệt, đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam tham dự giải bóng đá nữ vô địch các câu lạc bộ châu Á (AFC Women’s Champions League) mùa giải 2026/27.

Theo kết quả bốc thăm, tại vòng 1, diễn ra vào 4/9, Hà Nội sẽ gặp Phong Phú Hà Nam, 2 đội TP Hồ Chí Minh chạm trán và trận đấu còn lại là màn so tài giữa Thái Nguyên T&T gặp Than Khoáng sản Việt Nam.

Hiện tại, ĐT nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung đang thi đấu giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2025 tại Phú Thọ và Hải Phòng. Sau giải đấu (kết thúc 19/8), giải nữ VĐQG 2025 sẽ là bước chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan.

🔥 Thái Nguyên có "quật ngã" được TP.HCM của Huỳnh Như ở giải bóng đá nữ VĐQG 2025?

Đội bóng TP Hồ Chí Minh I, nhà vô địch 13 lần trong lịch sử giải đấu và đang giữ kỷ lục 6 lần vô địch liên tiếp gần đây, tiếp tục là ứng viên hàng đầu cho mùa giải 2025. Đội bóng này vừa được tiếp sức lớn với sự trở lại của tiền đạo Huỳnh Như, ngôi sao lớn của bóng đá nữ Việt Nam sau quãng thời gian thi đấu tại Bồ Đào Nha.

Huỳnh Như (số 9) và Chương Thị Kiều (số 19) sẽ giúp TP Hồ Chí Minh I mạnh hơn mùa giải 2025

Mùa bóng 2024, TP Hồ Chí Minh I đã trải qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, sự kiên trì của đội dưới sự dẫn dắt của HLV Đoàn Thị Kim Chi, cùng sự trưởng thành của nhiều cầu thủ trẻ giúp họ giữ vững ngôi hậu. Trong 13 vòng đấu không thua, TP HCM I tỏ ra bản lĩnh và ổn định vượt trội. Điểm sáng lớn là sự gắn kết tinh thần và nền tảng kinh nghiệm từ các ngôi sao như Trần Thị Thùy Trang, Tuyết Ngân, Chương Thị Kiều luôn sẵn sàng chiến đấu vì danh hiệu.

Đối trọng lớn nhất với TP Hồ Chí Minh I chính là CLB Thái Nguyên T&T. Đây là đội bóng mới nổi, được đầu tư mạnh từ đơn vị chủ quản, từng giành tấm huy chương đồng năm ngoái và á quân Cúp Quốc gia 2025, chỉ chịu thua sít sao 0-1 trước TP HCM I trong trận chung kết, với bàn thắng duy nhất từ pha đá phạt đền thành công của Huỳnh Như.

Thái Nguyên T&T do HLV Văn Thị Thanh dẫn dắt đã gây ấn tượng mạnh với chiến thuật phòng ngự chặt và phòng ngự, phản công sắc bén. Đội bóng này còn có những cá nhân nổi bật như Bích Thùy và thủ môn Trần Thị Kim Thanh.

Mặc dù mùa giải nữ VĐQG 2025 chỉ còn 6 đội tham dự, do sự vắng mặt của Sơn La và Hà Nội II, sự cạnh tranh sẽ không hề giảm nhiệt khi các đội như Hà Nội, Phong Phú Hà Nam và Than Khoáng sản luôn là những đối thủ khó chịu cho hai "đại gia" bóng đá miền Nam và miền Bắc.

TP Hồ Chí Minh I vẫn giữ thế mạnh với dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm. Thế nhưng Thái Nguyên T&T, với sự đầu tư và phong cách chơi ngày càng có bản sắc, hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều bất ngờ thú vị, giúp mùa giải VĐQG nữ 2025 trở nên hấp dẫn hơn.