Tranh cãi Liverpool mất phạt đền trước MU: Ngoại hạng Anh lên tiếng giải thích

Premier League lên tiếng giải thích

Chỉ sau 63 giây bóng lăn, Bryan Mbeumo mở tỷ số cho MU vớ pha dứt điểm hạ gục thủ môn Giorgi Mamardashvili, khiến số đông CĐV Liverpool tại Anfield sững sờ. Tuy nhiên, ngay sau đó, bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng khi trọng tài không cho dừng trận đấu dù Alexis Mac Allister dính chấn thương đầu từ pha va chạm với Virgil Van Dijk.

Gakpo tạt bóng từ cánh trái, bóng chạm tay Amad trong vòng cấm

Sự bức xúc của các cầu thủ và CĐV Liverpool càng tăng lên khi vài phút sau, cú tạt bóng của Cody Gakpo chạm vào tay Amad trong vòng cấm, nhưng trọng tài lại xua tay từ chối cho “Lữ đoàn đỏ” hưởng phạt đền. VAR sau đó kiểm tra tình huống và giữ nguyên quyết định trên sân.

Theo thông tin được tài khoản chính thức của Trung tâm điều hành trận đấu Premier League đăng tải trên mạng xã hội X, lý do được đưa ra là: “Quyết định không thổi phạt đền của trọng tài trên sân đã được VAR kiểm tra và xác nhận, với kết luận rằng cánh tay của Amad ở vị trí tự nhiên và hợp lệ”.

Chuyên gia nói gì về tình huống tranh cãi?

Bình luận trên kênh Sky Sports, cựu đội trưởng MU Gary Neville nhận định: “Cánh tay của Amad ở vị trí mà thông thường các trọng tài sẽ thổi phạt đền. Nhưng bóng lại chạm vào tay kia của cậu ấy. Amad chỉ cần hạ tay xuống một chút. Cậu ấy rơi vào tình huống mà mình không quen, đó là khi phải chặn các quả tạt”.

Bình luận về bàn mở tỷ số sớm của MU, Neville tỏ ra phấn khích: “Thật là một khởi đầu trong mơ cho MU! Các cổ động viên của họ đang phát cuồng. Mbeumo và Cunha phối hợp tuyệt vời, Mbeumo băng ra sau lưng Van Dijk, tôi nghĩ Van Dijk không nhìn thấy cậu ấy! Mbeumo như một võ sĩ quyền anh, bùng nổ và lao đi! Một khởi đầu choáng váng của MU!”

MU lần đầu ca khúc khải hoàn tại Anfield sau 9 năm

Phải đến phút 78, Liverpool mới tìm được bàn gỡ nhờ công của Cody Gakpo, với cú đệm bóng chính xác từ đường căng ngang của tiền vệ vào sân thay người Federico Chiesa. Nhưng ít phút sau, Harry Maguire khiến cả Anfield chết lặng với pha đánh đầu ghi bàn, mang về chiến thắng 2-1 cho MU và chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng của “Quỷ đỏ” trên sân Liverpool. Trận thua này cũng đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2014, Liverpool để thua 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Với chiến thắng này, MU có lần đầu thắng 2 trận Premier League liên tiếp kể từ khi HLV Ruben Amorim tiếp quản đội bóng, đồng thời rút ngắn cách biệt với Liverpool xuống còn 2 điểm. Trong khi đó, “Lữ đoàn đỏ” hiện kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm và tiếp tục sa lầy trong khủng hoảng phong độ.