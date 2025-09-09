Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Cưa" điểm căng thẳng ở trận cầu đinh vòng 2

(PLO)-Hà Nội đấu Thái Nguyên T&T - trận cầu đinh vòng 2 giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 chứng kiến màn cưa điểm kịch tính.

Hà Nội (hồng) "cưa" điểm ở trận cầu đinh vòng 2. Ảnh: CMQ

Sau chiến thắng trước Phong Phú Hà Nam ở ngày ra quân, các cầu thủ nữ Hà Nội nhập cuộc với lợi thế tâm lý. Đội quân của HLV Nguyễn Thị Mai Lan nhập cuộc khí thế, sớm dồn đội hình tấn công. Những pha lên bóng chủ yếu tập trung vào các mũi nhọn như đội trưởng Hải Yến, Vũ Thị Hoa và các tình huống phối hợp biên tốc độ.

Trong khi đó, Thái Nguyên T&T dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Thị Thanh lại lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Các cầu thủ áo xanh chủ động nhường thế trận cho đối thủ, nhưng hàng thủ kín kẽ và sự xuất sắc của thủ môn tuyển thủ quốc gia Trần Thị Kim Thanh đã khiến những đợt tấn công của Hà Nội rơi vào bế tắc.

Phải đến phút 31, Hà Nội mới tạo được cơ hội rõ rệt trong trận cầu đinh vòng 2. Từ pha treo bóng bên cánh trái, Hải Yến bật cao đánh đầu hiểm hóc nhưng Kim Thanh đã phản xạ kịp thời, cứu thua cho Thái Nguyên T&T. Đây cũng là tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một nghiêng về đội bóng thủ đô.

Thanh Nhã (11) vào sân nhưng từ ghế dự bị chưa đem lại thành quả cho Hà Nội. Ảnh: CMQ

Hiệp hai kịch tính

Sau giờ giải lao, Hà Nội tiếp tục đẩy cao nhịp độ nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 64, HLV Mai Lan tung tiền đạo Thanh Nhã vào sân thay cho đội trưởng Hải Yến, hy vọng tạo sự đột biến trên hàng công. Thanh Nhã ngay lập tức mang đến sức ép với những pha đi bóng tốc độ, nhưng trước sự chắc chắn của Kim Thanh, các cơ hội lần lượt trôi qua đáng tiếc.

Về phía Thái Nguyên T&T, dù chịu sức ép lớn nhưng họ vẫn giữ được sự tập trung. Đặc biệt, thủ thành Kim Thanh nhiều lần xuất sắc cản phá, từ những pha sút xa đến tình huống đối mặt. Càng về cuối trận, hai đội đều nỗ lực chơi đôi công. Dẫu vậy, sự nóng vội trong dứt điểm khiến bàn thắng vẫn không xuất hiện ở “trận cầu đinh vòng 2”.

Kết quả và cục diện bảng xếp hạng

Trận hòa 0-0 giúp Hà Nội có 4 điểm sau hai lượt trận, tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng nhờ hơn TP.HCM I 1 điểm nhưng đá nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Thái Nguyên T&T tiếp tục đứng thứ ba với 2 điểm, giữ thành tích bất bại nhưng chưa thể giành chiến thắng.

Với sự khởi đầu cân bằng này, cuộc đua vô địch Giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2025 hứa hẹn sẽ còn nhiều kịch tính ở những vòng tiếp theo.

Chiều 9-9, vòng 2 sẽ tiếp tục với hai cặp đấu Than KSVN gặp TP.HCM II (15 giờ 30), TP.HCM I đối đầu PP Hà Nam (16 giờ). Đây hứa hẹn sẽ là những trận cầu hấp dẫn khi Than KSVN và Phong Phú Hà Nam rất cần điểm để cải thiện vị trí, trong khi TP.HCM I đang đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để lấy lại ngôi đầu.

Trận hòa không bàn thắng giữa Hà Nội và Thái Nguyên T&T cho thấy sự căng thẳng, quyết liệt ngay từ đầu mùa giải. Sự chắc chắn nơi hàng thủ cùng phong độ chói sáng của thủ môn Kim Thanh đã giúp Thái Nguyên T&T đứng vững trước sức tấn công mạnh mẽ của Hà Nội.

08/09/2025 20:16 PM (GMT+7)
