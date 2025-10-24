Video bóng đá Nottingham Forest - Porto: Điểm nhấn 2 quả 11m, tướng mới ra mắt suôn sẻ (Europa League)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-

(Vòng bảng Europa League) HLV Sean Dyche có trận ra mắt Nottingham Forest và đã có khởi đầu không tệ.

Đây là trận đầu tiên của HLV Sean Dyche trên cương vị dẫn dắt Nottingham Forest, thay thế Ange Postecoglou đã bị sa thải. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt và nhanh chóng tạo thế ép sân, phút 18 họ được hưởng penalty sau khi Bednarek để bóng chạm tay trong pha nhảy lên tranh chấp với Igor Jesus.

Gibbs-White sút 11m thành công đưa Nottingham Forest dẫn bàn

Morgan Gibbs-White bình tĩnh đánh lừa Diogo Costa trên chấm 11m và Nottingham sau bàn mở điểm chơi thận trọng nhưng vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Porto bắt đầu vùng lên, và ở phút 38 họ đã suýt quân bình 1-1, nhưng Matz Sels rất cảnh giác cản phá cú sút từ cự ly gần 40m của Varela đưa bóng đi rất khó chịu. Trước khi hết hiệp, Porto có thêm cơ hội nữa từ một quả tạt bổng, nhưng Rosario đánh đầu đi chệch cột dọc.

Đầu hiệp 2, tưởng như Porto đã có bàn gỡ hòa do công của Bednarek ở phút 51 trong một pha phạt góc, nhưng Samu đã bị bắt việt vị. Nottingham tiếp tục phải chống đỡ một số quả phạt góc nguy hiểm của đội khách trong khi chờ thời cơ phản công.

Phút 74, Savona ngã trong vòng cấm Porto và bị thẻ vàng vì ăn vạ, nhưng tổ VAR vào cuộc và xác định cầu thủ của Porto đã phạm lỗi. Trên chấm 11m, Igor Jesus ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và lúc này Nottingham có thế trận an toàn. Họ bảo toàn cách biệt 2-0 tới hết trận.

Tỷ số trận đấu: Nottingham Forest 2-0 Porto.

Ghi bàn (kiến tạo): Gibbs-White 19' (pen), Igor Jesus 77'

Đội hình xuất phát: 

Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Zinchenko; Anderson, Douglas Luiz, Gibbs-White; Hudson-Odoi, Igor Jesus, Ndoye.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Rosario; Sainz, Samu, Pepe.

Trực tiếp bóng đá Genk - Real Betis: Nghẹt thở cuối trận (Hết giờ)
Trực tiếp bóng đá Genk - Real Betis: Nghẹt thở cuối trận (Hết giờ)

(Lượt 3 vòng bảng) Cả Genk lẫn Real Betis đều dốc toàn lực tấn công trong những phút cuối, nhưng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

-24/10/2025 02:54 AM (GMT+7)
