Video bóng đá Nottingham Forest - Porto: Điểm nhấn 2 quả 11m, tướng mới ra mắt suôn sẻ (Europa League)

Đây là trận đầu tiên của HLV Sean Dyche trên cương vị dẫn dắt Nottingham Forest, thay thế Ange Postecoglou đã bị sa thải. Đội chủ nhà nhập cuộc tốt và nhanh chóng tạo thế ép sân, phút 18 họ được hưởng penalty sau khi Bednarek để bóng chạm tay trong pha nhảy lên tranh chấp với Igor Jesus.

Gibbs-White sút 11m thành công đưa Nottingham Forest dẫn bàn

Morgan Gibbs-White bình tĩnh đánh lừa Diogo Costa trên chấm 11m và Nottingham sau bàn mở điểm chơi thận trọng nhưng vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn. Porto bắt đầu vùng lên, và ở phút 38 họ đã suýt quân bình 1-1, nhưng Matz Sels rất cảnh giác cản phá cú sút từ cự ly gần 40m của Varela đưa bóng đi rất khó chịu. Trước khi hết hiệp, Porto có thêm cơ hội nữa từ một quả tạt bổng, nhưng Rosario đánh đầu đi chệch cột dọc.

Đầu hiệp 2, tưởng như Porto đã có bàn gỡ hòa do công của Bednarek ở phút 51 trong một pha phạt góc, nhưng Samu đã bị bắt việt vị. Nottingham tiếp tục phải chống đỡ một số quả phạt góc nguy hiểm của đội khách trong khi chờ thời cơ phản công.

Phút 74, Savona ngã trong vòng cấm Porto và bị thẻ vàng vì ăn vạ, nhưng tổ VAR vào cuộc và xác định cầu thủ của Porto đã phạm lỗi. Trên chấm 11m, Igor Jesus ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 và lúc này Nottingham có thế trận an toàn. Họ bảo toàn cách biệt 2-0 tới hết trận.

Tỷ số trận đấu: Nottingham Forest 2-0 Porto.

Ghi bàn (kiến tạo): Gibbs-White 19' (pen), Igor Jesus 77'

Đội hình xuất phát:

Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo, Zinchenko; Anderson, Douglas Luiz, Gibbs-White; Hudson-Odoi, Igor Jesus, Ndoye.

Porto: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior, Moura; Froholdt, Varela, Rosario; Sainz, Samu, Pepe.