Nhận định bóng đá U23 Việt Nam - U23 Yemen: Đại chiến vì ngôi đầu bảng (U23 châu Á)

ĐT U23 Việt Nam bước vào lượt đấu cuối cùng tại vòng loại U23 châu Á với tư cách là đội đầu bảng C. Thầy trò HLV Kim Sang Sik toàn thắng 2 trận, ghi 3 bàn và chưa để lọt lưới lần nào.

U23 Việt Nam dẫn đầu trước lượt đấu cuối

Về mặt phòng ngự, HLV người Hàn Quốc có thể hài lòng phần nào nhưng về mặt tấn công, thầy Kim chắc chắn chưa thể yên tâm. Các cầu thủ trên hàng công của U23 Việt Nam đều là những người thường xuyên được cọ xát ở V-League cũng như ĐTQG.

Thế nhưng, Đình Bắc, Quốc Việt, Văn Khang đều chưa tìm được mảnh lưới đối phương. Cả hai đối thủ đã chạm mặt là Singapore và Bangladesh đều chọn lối chơi phòng ngự chặt khiến cho U23 Việt Nam gặp khó trong khâu triển khai bóng.

Nhưng cũng cần phải nói thêm rằng, các học trò của HLV Kim Sang Sik vẫn còn vội vàng trong khâu dứt điểm. Đó là điều cần được cải thiện trong trận đấu cuối này.

U23 Yemen cũng toàn thắng 2 trận đầu tiên

Đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là U23 Yemen, đội bóng cũng toàn thắng cả 2 lượt trước. Họ chỉ chiếm được vị trí thứ hai là do kém hơn về mặt hiệu số. Nên nhớ rằng, tấm vé tới thẳng vòng chung kết U23 châu Á 2026 chỉ dành cho đội đầu bảng. Bởi vậy, U23 Yemen chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình.

Sau 2 trận đấu, đội bóng này cũng thể hiện bản lĩnh khá tốt với khả năng phòng ngự khu vực tốt. Các cầu thủ Yemen có khả năng bứt tốc và tổ chức phản công rất nhanh. Đây là điều U23 Việt Nam cần đặc biệt quan tâm.

U23 Yemen có lẽ sẽ lựa chọn lối chơi chắc chắn. Họ đang là một trong bốn đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất, đồng nghĩa với một tấm vé dự VCK U23 châu Á. Bởi vậy, họ tập trung bảo vệ mảnh lưới trước khi nghĩ tới chuyện ghi bàn.

Đây sẽ là một trận đấu khó cho U23 Việt Nam. HLV Kim Sang Sik cần đưa ra chiến thuật khôn khéo để đảm bảo được ngôi đầu bảng.

Dự đoán tỉ số: U23 Việt Nam 1-0 U23 Yemen

Đội hình dự kiến

U23 Việt Nam: Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức, Nhật Minh, Anh Quân, Phi Hoàng, Xuân Bắc, Văn Trường, Văn Khang, Đình Bắc, Thanh Nhàn.

U23 Yemen: Osamah, Maroof, Godaimah, Dugin, Al Baton, Al Turaiqi, Moqbel, Ebraihim, Masnom, Al Sharafi, Agag.