Arsenal vs Burnley
AFC Bournemouth vs Manchester City
Chelsea vs Tottenham Hotspur
Freiburg vs Aston Villa
Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Bologna vs Inter Milan
Cremonese vs Como
Fiorentina vs Atalanta
Lazio vs Pisa
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Napoli vs Udinese
Parma vs Sassuolo
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Tranh sút phạt đền với đồng đội, Đình Bắc nói gì?

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng CLB Công an Hà Nội Nguyễn Đình Bắc

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc lý giải khoảnh khắc bất đồng, tranh sút phạt đền với Alan Sebastiao ở trận CLB Công an Hà Nội thắng Thanh Hoá 2-0.

Tối 17/5 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) vô địch V-League 2025-2026 sau khi đánh bại Thanh Hoá 2-0. Khoảnh khắc mở ra chiến thắng của đội chủ nhà là quả phạt đền mà Alan Sebastiao thực hiện thành công sau khi tranh giành với đồng đội Nguyễn Đình Bắc.

Phút 84, Đình Bắc bị Lê Văn Hưng đạp trúng cổ chân trái trong vòng cấm Thanh Hóa. Sau gần hai phút tham khảo VAR và trực tiếp xem lại tình huống, trọng tài Ngô Duy Lân quyết định cho CAHN hưởng phạt đền khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

Ban đầu, Đình Bắc cầm bóng và có ý định thực hiện cú sút. Tuy nhiên, sau vài giây trao đổi, anh phải nhường lại cho Alan Sebastiao. Đội trưởng Nguyễn Quang Hải cùng trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã tiến tới khuyên tiền đạo người Brazil để Đình Bắc thực hiện, nhưng Alan vẫn giữ quyết định sút phạt đền. Trong lúc tranh luận, ngoại binh này thậm chí còn có động tác đẩy Việt Anh ra ngoài.

Đình Bắc và ngoại binh Alan Sebastiao tranh cãi ở tình huống phạt đền.

Sau trận đấu, Đình Bắc chia sẻ: "Anh Quang Hải và Việt Anh, những anh em trong đội rất muốn em thực hiện quả phạt đền đấy. Các anh luôn động viên em và muốn giao cho em quả phạt đền này. Nhưng lúc em muốn sút thì Alan có nói là sẽ thực hiện và hai bên đã xảy ra cãi vã. Em nghĩ đó là tranh cãi giữa đàn ông với nhau. Tuy nhiên, thành tích của đội quan trọng hơn cả. Khi CAHN ghi được bàn thắng rồi thì em và Alan cũng chung vào một nhịp ăn mừng thôi".

Alan là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V.League 2025-2026 tính đến hiện tại. Thông thường, những quả phạt đền của câu lạc bộ Công an Hà Nội do tiền đạo này thực hiện.

Cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai của CAHN chính là Đình Bắc (10 bàn). Chuỗi 6 trận liên tiếp ghi bàn của tiền đạo sinh năm 2004 giúp CLB Công an Hà Nội duy trì thành tích bất bại khi Alan chấn thương.

Về pha phạm lỗi của đối thủ dẫn đến quả phạt đền, Đình Bắc nói: "Em nghĩ là mình cần phải đi chụp chiếu để xác định. Cuối trận, em tiếp tục chạy nhưng thấy đau ở mắt cá chân và muốn xin ra ngoài. Nhận một cú đạp ngay thẳng vào mắt cá nên em thấy rất đau. Em muốn cố để hết trận đấu nhưng chỉ được mấy phút thôi. Em đã không cố được nữa và quyết định xin ra".

“Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son có thể trở thành “song sát” toàn diện nhất lịch sử ĐT Việt Nam”

Nguyễn Đình Bắc đang thi đấu thăng hoa và theo đánh giá của cựu danh thủ Nguyễn Quốc Hiền, tiền đạo trẻ này đủ sức kết hợp với Nguyễn Xuân Son để tạo...

Theo Khánh Ly

Nguồn:

-18/05/2026 09:21 AM (GMT+7)
