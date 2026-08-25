Chelsea thắng ra mắt Xabi Alonso: Điệu nhảy của Cole Palmer

Cuộc chiến Alonso vs Arbeloa

Cả Xabi Alonso lẫn Alvaro Arbeloa đều nhắc lại rằng họ vẫn là “những người bạn tốt” khi chuẩn bị cho ngày ra mắt Ngoại hạng Anh.

Nhưng trước giờ bóng lăn, trong cuộc tái ngộ tại sân Craven Cottage thơ mộng bên bờ sông Thames, họ chỉ trao nhau một cái ôm lạnh nhạt - cứ như hai người đang ôm một thân cây.

Xabi Alonso ra mắt thuận lợi. Ảnh: CFC

Một người mặc áo xanh đậm, Xabi Alonso, trên cương vị HLV Chelsea. Người mặc đồ đen, Arbeloa, dẫn dắt Fulham.

Họ đối đầu ngay vòng đấu đầu tiên Premier League 2026/27, nhưng thật khó để câu chuyện mùa trước tại Real Madrid không lởn vởn quanh họ.

Mùa trước, Alonso bị sa thải sau nỗ lực bất thành nhằm áp đặt quyền lực lên một tập thể cầu thủ đã tìm đến sự che chở của chủ tịch CLB (Florentino Perez).

Người thay thế ông là Arbeloa, một HLV tỏ ra quá dễ dãi, thậm chí chiều chuộng, với chính những cầu thủ từng chống lại người bạn của mình.

Số phận, vốn luôn vận hành theo vòng tròn, đã dành cho họ cuộc đối đầu này. Arbeloa bước vào trận đấu với gương mặt như đưa đám.

Mùa hè vừa qua, “học trò cưng của Jose Mourinho” dành thời gian quay những video về các buổi tập, trong đó ông giảng giải cho các cầu thủ trẻ Fulham và thực hiện những bài nói chuyện mang màu sắc tự quảng bá khá rõ ràng.

Joao Pedro ghi bàn lịch sử Ngoại hạng Anh ở giây 31. Ảnh: CFC

Màn hướng dẫn rất dữ dội nhưng không thể thay đổi “bo mạch chủ” Jorge Cuenca, trung vệ thuộc mẫu cầu thủ chuyền bóng bằng đôi chân tinh tế nhưng thi đấu theo phong cách nhường cả khoảng không sau lưng cho đối phương khai thác.

Chưa đầy 1 phút, pha phá bóng của Acheampong cùng cú chạm bóng nhanh như tia sáng của Cole Palmer đã đưa Joao Pedro vào thế đối mặt thủ môn Fulham. Cuenca chỉ còn biết xoay người nhìn tiền đạo Brazil vui vẻ đưa bóng vào lưới, mở tỷ số 1-0. Chính xác là giây thứ 31, trở thành bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử vòng mở màn Premier League.

Dấu ấn Cole Palmer

Nếu Arbeloa bước vào trận với nỗi buồn, bàn thua bất ngờ cũng không khiến ông thay đổi quá nhiều, ngoài việc phủ lên khuôn mặt một tấm màn u sầu càng lúc càng dày.

Bộ trang phục gồm áo khoác và áo phông tối màu càng khiến hình ảnh của ông trở nên ảm đạm.

Nhiệm vụ của Arbeloa không có gì hào hùng: chỉ cần giúp Fulham duy trì vị trí ở nhóm giữa bảng. Kể từ khi thăng hạng 4 năm trước, đội bóng Tây Nam London luôn kết thúc mùa giải trong khoảng từ vị trí 10-13.

Rodgers ghi bàn trận ra mắt. Ảnh: CFC

Với Reece James giữ vai trò điều phối thay Moises Caicedo - người bị Alonso để trên ghế dự bị - Chelsea tạo cảm giác họ có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, kể cả khi đôi lúc tự đẩy mình vào khó khăn vì quá thư giãn.

Sau khi có lợi thế, Chelsea giảm mức độ quyết liệt và khi lùi sâu, họ phơi bày những hạn chế của Hato, người thay thế không thuyết phục cho Cucurella, cùng sự thiếu chắc chắn của Robert Sanchez trong khung thành.

Một tỷ bảng tiền chuyển nhượng vẫn chưa thể mang đến cho đội bóng giàu thứ 9 thế giới một thủ môn đủ an toàn.

Bàn gỡ 1-1 của King, một cầu thủ rất khó nắm bắt, nhắc Chelsea nhớ về vấn đề u ám ấy.

Nhưng sau đó Lacroix - trung vệ hay nhất trận - kiến tạo cho Morgan Rogers nâng tỷ số lên 2-1, sau một tình huống khác cũng có dấu ấn Palmer, cầu thủ luôn xuất hiện vào những thời khắc thăng hoa nhất của Chelsea.

Không có hai trung vệ đủ nhanh cả về tư duy lẫn đôi chân, Alonso bố trí hàng thủ 3 người. Cùng với Reece James chơi phía trên, Chelsea có được sự chắc chắn nhất định, qua đó tạo bệ phóng cho những pha chuyển trạng thái hướng tới hàng công tuyệt vời của họ.

Palmer và hàng công Chelsea bùng nổ. Ảnh: CFC

Và ở đó xuất hiện điểm mới phản ánh rõ nhất dấu ấn của “giáo sư” Xabi: ông đã khôi phục Palmer - ít nhất là ở giai đoạn đầu mùa giải.

Cầu thủ người Anh tài năng nhất nhưng cũng thất thường nhất hiện tại có thể tạo ra khác biệt. Sau một năm mờ nhạt, Palmer đang phát đi những tín hiệu tích cực - luôn tỉnh táo, tham gia vào trận đấu, khuấy đảo hàng thủ đối phương.

Cần thêm thời gian để kiểm chứng sự ổn định, nhưng trước Fulham, Palmer liên tục mang đến những giải pháp chói sáng cho hàng công đầy sức công phá.

Chính Palmer ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 sau cú đánh đầu nối bóng của Rogers và đường kiến tạo từ Joao Pedro.

Bộ ba này hứa hẹn sẽ tạo nên một thứ thuốc nổ thực sự, làm say mê CĐV “The Blues” đến mức họ không lo lắng khi Gonzalo Garcia ghi bàn 2-3 cho Fulham.