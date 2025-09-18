Tây Ban Nha vượt Argentina lấy ngôi số 1 FIFA, ĐT Việt Nam biến động thứ hạng ra sao?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
C1 - Champions League

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Copenhagen vs Bayer Leverkusen
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Club Brugge vs Monaco
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Sporting CP vs Kairat
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Manchester City vs Napoli
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Eintracht Frankfurt vs Galatasaray
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hải Phòng
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
PVF-CAND vs SHB Đà Nẵng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Liverpool vs Everton
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hoffenheim vs Bayern Munich
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Wolverhampton Wanderers vs Leeds United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
West Ham United vs Crystal Palace
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Burnley vs Nottingham Forest
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Brighton & Hove Albion vs Tottenham Hotspur
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hellas Verona vs Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Manchester United vs Chelsea
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Udinese vs Milan
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Fulham vs Brentford
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Sunderland vs Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Metz - MET Metz
-
Bayer Leverkusen vs Borussia M'gladbach
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Arsenal vs Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Fiorentina vs Como
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Como - COM Como
-
Borussia Dortmund vs Wolfsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Inter Milan vs Sassuolo
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Tây Ban Nha vượt Argentina lấy ngôi số 1 FIFA, ĐT Việt Nam biến động thứ hạng ra sao?

Sự kiện: Đội tuyển Tây Ban Nha Đội tuyển Argentina Đội tuyển Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Top 10 trên bảng xếp hạng FIFA xuất hiện nhiều biến động, trong khi thứ hạng của ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan cũng thay đổi.

🏆 Tây Ban Nha "lên đỉnh" FIFA, Argentina mất ngôi số 1 sau hơn 2 năm

Ngày 18/9, FIFA chính thức cập nhật bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia sau loạt trận quốc tế tháng 9. Theo đó, ĐT Tây Ban Nha chính thức vươn lên vị trí số 1 thế giới, nhờ những chiến thắng đậm trước Bulgaria (3-0) và Thổ Nhĩ Kỳ (6-0).

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đang sở hữu chuỗi 19 trận bất bại – thành tích tốt nhất trong số các đội tuyển quốc gia hiện tại. 

Tây Ban Nha trở thành đội tuyển số 1 thế giới

Tây Ban Nha trở thành đội tuyển số 1 thế giới

Trong khi đó, với kết quả 1 thắng, 1 thua ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, ĐT Argentina thậm chí tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 3, xếp sau cả ĐT Pháp. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm, kể từ ngày 6/4/2023, nhà vô địch thế giới phải ngậm ngùi chia tay ngôi số 1.

🔟 Brazil rớt khỏi top 5, Bồ Đào Nha - Ronaldo thăng tiến

Một đại diện khác của Nam Mỹ là ĐT Brazil văng khỏi top 5 sau trận thua bất ngờ Bolivia 0-1 ở lượt cuối vòng loại World Cup. Cụ thể, "Những vũ công samba" rơi xuống hạng 6, nhường lại vị trí thứ 5 cho ĐT Bồ Đào Nha. Đây là tín hiệu cảnh báo cho Brazil khi họ đang thiếu sự ổn định trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Nhìn chung, top 10 không có nhiều thay đổi lớn. ĐT Anh (4), ĐT Hà Lan (7) và ĐT Bỉ (8) giữ nguyên vị trí, trong khi ĐT Croatia và ĐT Italia lần lượt tăng 1 bậc để vươn lên vị trí thứ 9 và 10. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, 2 đội tuyển này cùng trở lại nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới.

Theo thống kê từ FIFA, Slovakia là đội tuyển thăng tiến nhất trong tháng (10 bậc, từ hạng 52 lên hạng 42), còn Zimbabwe là đội tụt hạng mạnh nhất (9 bậc, từ 116 xuống 125).

ĐT Việt Nam không đá trận giao hữu quốc tế nào và chấp nhận tụt 1 bậc

ĐT Việt Nam không đá trận giao hữu quốc tế nào và chấp nhận tụt 1 bậc

📌 ĐT Việt Nam tụt 1 bậc, Thái Lan áp sát top 100

Trong tháng 9, ĐT Việt Nam không tham dự trận giao hữu quốc tế nào mà chỉ có 2 trận đá tập với các CLB trong nước. Vì vậy, không ngạc nhiên khi "Những chiến binh sao vàng" tụt 1 bậc, xuống hạng 114 FIFA (hạng 20 châu Á). Theo chiều ngược lại, nhờ tham dự King's Cup với thành tích 1 thắng và 1 thua, ĐT Thái Lan tăng 1 bậc lên hạng 101 (hạng 16 châu Á).

Việt Nam và Thái Lan là 2 đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất khu vực Đông Nam Á. Xếp sau họ lần lượt gồm Indonesia (hạng 119 FIFA, 21 châu Á), Malaysia (123 FIFA, 23 châu Á), Philippines (143 FIFA, 27 châu Á), Singapore (158 FIFA, 30 châu Á).

8

Arsenal - Man City 21.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Manchester City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 21/09
Thể lệ
Yamal gây bão vì ăn mừng “đội vương miện”, báo chí Tây Ban Nha chê khoe khoang
Yamal gây bão vì ăn mừng “đội vương miện”, báo chí Tây Ban Nha chê khoe khoang

Màn ăn mừng bàn thắng mới của Lamine Yamal, lấy cảm hứng từ huyền thoại bóng rổ LeBron James, đã khiến truyền thông Tây Ban Nha phản ứng dữ dội.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/09/2025 18:13 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển Tây Ban Nha Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN