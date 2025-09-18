Tây Ban Nha vượt Argentina lấy ngôi số 1 FIFA, ĐT Việt Nam biến động thứ hạng ra sao?

🏆 Tây Ban Nha "lên đỉnh" FIFA, Argentina mất ngôi số 1 sau hơn 2 năm

Ngày 18/9, FIFA chính thức cập nhật bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia sau loạt trận quốc tế tháng 9. Theo đó, ĐT Tây Ban Nha chính thức vươn lên vị trí số 1 thế giới, nhờ những chiến thắng đậm trước Bulgaria (3-0) và Thổ Nhĩ Kỳ (6-0).

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đang sở hữu chuỗi 19 trận bất bại – thành tích tốt nhất trong số các đội tuyển quốc gia hiện tại.

Tây Ban Nha trở thành đội tuyển số 1 thế giới

Trong khi đó, với kết quả 1 thắng, 1 thua ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ, ĐT Argentina thậm chí tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 3, xếp sau cả ĐT Pháp. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm, kể từ ngày 6/4/2023, nhà vô địch thế giới phải ngậm ngùi chia tay ngôi số 1.

🔟 Brazil rớt khỏi top 5, Bồ Đào Nha - Ronaldo thăng tiến

Một đại diện khác của Nam Mỹ là ĐT Brazil văng khỏi top 5 sau trận thua bất ngờ Bolivia 0-1 ở lượt cuối vòng loại World Cup. Cụ thể, "Những vũ công samba" rơi xuống hạng 6, nhường lại vị trí thứ 5 cho ĐT Bồ Đào Nha. Đây là tín hiệu cảnh báo cho Brazil khi họ đang thiếu sự ổn định trong giai đoạn chuyển giao lực lượng.

Nhìn chung, top 10 không có nhiều thay đổi lớn. ĐT Anh (4), ĐT Hà Lan (7) và ĐT Bỉ (8) giữ nguyên vị trí, trong khi ĐT Croatia và ĐT Italia lần lượt tăng 1 bậc để vươn lên vị trí thứ 9 và 10. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, 2 đội tuyển này cùng trở lại nhóm 10 đội mạnh nhất thế giới.

Theo thống kê từ FIFA, Slovakia là đội tuyển thăng tiến nhất trong tháng (10 bậc, từ hạng 52 lên hạng 42), còn Zimbabwe là đội tụt hạng mạnh nhất (9 bậc, từ 116 xuống 125).

ĐT Việt Nam không đá trận giao hữu quốc tế nào và chấp nhận tụt 1 bậc

📌 ĐT Việt Nam tụt 1 bậc, Thái Lan áp sát top 100

Trong tháng 9, ĐT Việt Nam không tham dự trận giao hữu quốc tế nào mà chỉ có 2 trận đá tập với các CLB trong nước. Vì vậy, không ngạc nhiên khi "Những chiến binh sao vàng" tụt 1 bậc, xuống hạng 114 FIFA (hạng 20 châu Á). Theo chiều ngược lại, nhờ tham dự King's Cup với thành tích 1 thắng và 1 thua, ĐT Thái Lan tăng 1 bậc lên hạng 101 (hạng 16 châu Á).

Việt Nam và Thái Lan là 2 đội tuyển có thứ hạng FIFA cao nhất khu vực Đông Nam Á. Xếp sau họ lần lượt gồm Indonesia (hạng 119 FIFA, 21 châu Á), Malaysia (123 FIFA, 23 châu Á), Philippines (143 FIFA, 27 châu Á), Singapore (158 FIFA, 30 châu Á).