MU bất ngờ đạt thỏa thuận cá nhân với Tchouameni, chờ Real Madrid chốt “bom tấn”

MU tiếp tục săn tiền vệ sau khi chiêu mộ Tielemans và Andrey Santos

Manchester United đã hoàn tất hai bản hợp đồng ở hàng tiền vệ là Youri Tielemans từ Aston Villa và Andrey Santos từ Chelsea trong nỗ lực tái thiết tuyến giữa dưới thời HLV Michael Carrick.

MU đã mua Santos và Tielemans

Đội chủ sân Old Trafford từng ở rất gần việc chiêu mộ tiền vệ Ederson của Atalanta làm tân binh thứ ba ở khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, thương vụ đổ bể vào phút chót do những lo ngại liên quan đến kết quả kiểm tra y tế.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho rằng MU đã rút gọn danh sách mục tiêu xuống còn hai cái tên là Carlos Baleba (Brighton) và Manu Kone (AS Roma).

Chuyên gia chuyển nhượng Romano: Baleba và Kone đều còn cơ hội

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết Manchester United đang được liên hệ với nhiều tiền vệ, nhưng mức độ đàm phán ở mỗi trường hợp là hoàn toàn khác nhau.

Ông tiết lộ tiền vệ Danilo của Botafogo chỉ được người đại diện giới thiệu tới MU, chứ CLB không chủ động mở đàm phán.

Trong khi đó, “Quỷ đỏ” đã trực tiếp liên hệ với người đại diện của Manu Kone, dù các cuộc thương lượng chính thức giữa hai CLB vẫn chưa diễn ra.

Romano cũng khẳng định Carlos Baleba rất muốn khoác áo Manchester United. Thậm chí từ mùa hè năm ngoái, tiền vệ người Cameroon đã bày tỏ mong muốn chuyển đến Old Trafford. Tuy nhiên, quyết định có nối lại đàm phán với Brighton hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ban lãnh đạo MU.

MU dốc sức để chiêu mộ Tchouameni

Nhà báo Ben Jacobs: Tchouameni mới là mục tiêu số một của MU

Trái với những đồn đoán gần đây, tờ Football 365 tiết lộ rằng Aurelien Tchouameni của Real Madrid mới là ưu tiên số một của Manchester United trong phần còn lại phiên chợ hè 2026.

Theo nguồn tin kể trên, giữa MU và Tchouameni đã có những bước tiến lớn trong thương vụ. Thậm chí, hai bên được cho là đã đạt được thỏa thuận cá nhân, bao gồm các mức lương thưởng và thời hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, thương vụ chỉ có thể hoàn tất một khi Real Madrid chiêu mộ Rodri. Khi đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cần giải phóng quỹ lương, đồng thời muốn có tiền để cân bằng tài chính. Với bối cảnh hiện tại, MU sẽ phải chờ, hoặc đưa ra con số đủ lớn để thuyết phục ban lãnh đạo “Kền kền trắng”.

Nhà báo Ben Jacobs tiết lộ: “Giữa Real Madrid và Tchouameni đúng là có điều khoản về bản hợp đồng mới. Tuy vậy, nếu việc gia hạn không hoàn tất, yếu tố quyết định sẽ là mức phí chuyển nhượng chứ không phải tiền lương. MU có thể đã đạt thỏa thuận cá nhân với Tchouameni, vấn đề nằm ở số tiền mà Real Madrid yêu cầu".

Jacobs nhấn mạnh rằng nếu Real Madrid để ngỏ khả năng bán cầu thủ với mức giá hợp lý, Manchester United sẽ ngay lập tức nhập cuộc: "Về lý thuyết, chỉ cần cánh cửa hé mở và mức giá phù hợp, MU sẽ muốn thực hiện thương vụ này. Tchouameni chính là mục tiêu hàng đầu của họ”.