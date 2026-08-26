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Madam Pang 'tổng động viên' trước giờ sang Việt Nam xem chung kết ASEAN CUP 2026

Sự kiện: AFF Cup 2026 Bóng đá Thái Lan Đội tuyển Việt Nam

TPO - Madam Pang sẽ có mặt ở sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN CUP 2026 gặp Việt Nam. Tại sự kiện này, bà cũng sẽ có dịp gặp gỡ chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

   

Trên trang chủ, Madam Pang đã đăng những bức ảnh bà giao lưu cùng NHM ở sân bay trước khi đi chuyên cơ tới Việt Nam. Chuyến bay của bà dự kiến hạ cánh vào trưa nay (26/8). Sau đó Madam Pang sẽ di chuyển về khách sạn, nơi đội tuyển Thái Lan đang lưu trú.

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Trước hành trình sang Hà Nội, Việt Nam, Madam Pang đã gửi đi một thông điệp. Bà viết trên trang cá nhân: “Đồng lòng sát cánh. Dù chưa biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng chúng ta biết rằng tất cả sẽ chiến đấu bằng cả trái tim. Hãy cùng cổ vũ Voi chiến trong trận đấu quyết định hôm nay”.

Nualphan Lamsam (Madam Pang) là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng và đóng góp to lớn nhất cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan trong hơn một thập kỷ qua.

Madam Pang là thành viên gia tộc Lamsam - thế lực tài phiệt hàng đầu Thái Lan. Người phụ nữ 60 tuổi này có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Thái Lan. Bà là người đặt nền móng lịch sử cho bóng đá nữ. Trên cương vị Trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan (2008–2019), bà không chỉ tài trợ nguồn lực khổng lồ mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho các cầu thủ. Sự đầu tư bền bỉ này đã giúp đội tuyển nữ xứ Chùa vàng lập kỳ tích hai lần liên tiếp giành vé dự VCK World Cup (2015 và 2019).

Madam Pang 'check in' ở sân bay Don Mueang trước giờ sang Việt Nam

Madam Pang 'check in' ở sân bay Don Mueang trước giờ sang Việt Nam

Sau đó, bà tạo dựng tầm ảnh hưởng với đội tuyển nam. Trong giai đoạn làm Trưởng đoàn ĐTQG nam (2021-2024), Madam Pang đóng vai trò như chiếc cầu nối vững chắc giữa ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ. Sự tận tâm cùng nguồn động viên tài chính kịp thời của bà đã tiếp lửa giúp Voi chiến giành 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp (2020, 2022).

Đầu năm 2024, bà làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Tại đây, bà tập trung giải quyết các bài toán về bản quyền truyền hình, cải thiện tài chính cho các CLB hạng dưới và nâng tầm tính chuyên nghiệp của hệ thống giải quốc nội.

Bằng niềm đam mê, tiềm lực tài chính và tư duy quản trị hiện đại, Madam Pang không chỉ là một nhà bảo trợ hào phóng mà còn là biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ, đưa bóng đá Thái Lan mở rộng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Thái Lan gặp "dớp" ở chung kết AFF Cup, Kiatisak "bắt bài" ĐT Việt Nam
Thái Lan gặp "dớp" ở chung kết AFF Cup, Kiatisak "bắt bài" ĐT Việt Nam

Đội tuyển Thái Lan đứng trước nhiệm vụ đặc biệt khó khăn trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 khi phải làm khách trên sân Mỹ Đình của Việt Nam.

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 10:30 AM (GMT+7)
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