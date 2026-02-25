Chưa từng có trong lịch sử V.League: CLB Thanh Hóa thay thủ môn vào làm tiền đạo

Trong trận đấu với câu lạc bộ Công an Hà Nội (đá bù vòng 10 V.League) tối 24/2, đội Thanh Hóa có thời điểm sử dụng cùng lúc 2 thủ môn trên sân. Khoảnh khắc đặc biệt này xảy ra ở phút 90, khi cựu tuyển thủ U19 Việt Nam Y Êli Niê được tung vào sân nhưng không phải để thi đấu ở vị trí "gác đền" quen thuộc. Đội bóng xứ Thanh vẫn sử dụng Trịnh Xuân Hoàng từ đầu trận.

Y Êli Niê mặc áo thi đấu của cầu thủ tuyến trên và vào sân đảm nhiệm vai trò tiền đạo. CLB Thanh Hóa khủng hoảng lực lượng, không có đủ cầu thủ để thay người. Do đó, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp buộc phải đưa Y Êli Niê vào sân để thay cho đồng đội không còn đủ sức đá tiếp trong những phút cuối trận.

Thủ môn Y Êli Niê vào sân để thi đấu ở vị trí tiền đạo.

Ở trận đấu này, đội bóng xứ Thanh chỉ đăng ký thi đấu 16 cầu thủ (tối đa được phép là 20 người). Tuy nhiên, trong 5 cầu thủ dự bị của CLB Thanh Hóa, có 2 người là thủ môn. Y Êli Niê và Lê Anh Tuấn. Trước khi Y Êli Niê được đưa vào, huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đã dùng 3 quyền thay người để đưa Lục Xuân Hưng, Lê Văn Thắng và Doãn Ngọc Tân vào thi đấu, chỉ còn lại 2 thủ môn dự bị.

Sau khi chia tay hàng loạt cầu thủ - trong đó có đội trưởng Quế Ngọc Hải, 2 ngoại binh, 2 tuyển thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận, đội bóng xứ Thanh gặp khó khăn về nhân sự. Do phải chịu án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), CLB Thanh Hóa không được đăng ký cầu thủ mới, kể cả đưa người từ đội trẻ lên. Trong khi đó, nhân sự ở đội chính vốn ít lại càng giảm đi do chấn thương.

Đến sáng mai (25/2), CLB Thanh Hóa mới giải quyết xong các khoản nợ với huấn luyện viên và cầu thủ. Sau đó, đội bóng này có thể báo cáo lên FIFA để gỡ án phạt.

Song song với việc gỡ lệnh cấm chuyển nhượng, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sớm chuẩn bị phương án nhân sự với ít nhất 6 tân binh. Trong đó, Amar Catic – cựu cầu thủ của PSV Eindhoven đang tập luyện trong gần 2 tháng qua và chờ thời điểm được đăng kí thi đấu chính thức.