Hai đội bóng Việt Nam thuộc top 10 đắt giá nhất Đông Nam Á

Ở bảng thống kê đầu mùa giải 2025/26 công bố hồi tháng 8-2025, tốp 10 đội bóng đắt giá nhất Đông Nam Á được phân bổ gồm: Thái Lan - 3, Việt Nam - 2, Malaysia - 2, Indonesia - 2, Singapore - 1.

Trong đó, Buriram Utd (Thái Lan) dẫn đầu danh sách với tổng giá trị đội hình 15,25 triệu euro. Việt Nam góp hai đại diện là Nam Định - 9,81 triệu euro, xếp hạng 3/10, và Công an Hà Nội - 6,8 triệu euro, xếp hạng 8/10.

Bảng xếp hạng 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á hiện tại

Trải qua 1/2 mùa giải, bảng xếp hạng tốp 10 CLB đắt giá nhất Đông Nam Á có nhiều biến động.

Cụ thể, theo cập nhật mới nhất từ Transfermarkt, CLB Johor Darul Ta'zim (Malaysia) gia tăng giá trị từ 14,4 lên 15,95 triệu euro, qua đó chiếm vị trí số 1, đẩy Buriram Utd (12,83 triệu euro) xuống vị trí thứ hai.

Việt Nam vẫn có 2 đại diện trong tốp 10. CLB Nam Định gia tăng giá trị đội hình từ 9,81 lên 10,23 triệu euro để duy trì vị trí thứ 3. Trong khi CLB Công an Hà Nội (6,73 triệu euro) rơi từ hạng 8 xuống 10.

Đa số các CLB đều gia tăng giá trị chuyển nhượng sau khi có những bổ sung chất lượng ở giai đoạn lượt về để đua nước rút vô địch chung cuộc, bên cạnh tham vọng tiến xa tại các đấu trường quốc tế.

Tại đấu trường Cúp C2 châu Á, cả Nam Định và Công an Hà Nội đều đã dừng bước. Trong khi với Cúp C1 Đông Nam Á, hiện còn Nam Định góp mặt vòng bán kết, với hai lượt trận đi/về gặp Selangor (Malaysia) trong tháng 5.