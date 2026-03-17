CHÍNH THỨC: AFC xử thua Malaysia 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal

AFC chính thức xử thua Malaysia 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Malaysia

Như vậy sau nhiều ngày chờ đợi, LĐBĐ châu Á đã chính thức ra án phạt xử thua ĐT Malaysia 0-3 ở cả 2 trận đấu gặp Nepal và Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 do vi phạm sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định.

LĐBĐ Malaysia xác nhận án phạt xử thua 0-3 từ AFC

Đầu giờ chiều hôm nay, trang chủ của LĐBĐ Malaysia đã xác nhận thông tin trên. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nhận được quyết định từ Ủy ban Quy định & Đạo đức Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngày 17 tháng 3 năm 2026 về việc trừng phạt những cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu ở vòng loại Asian Cup.

Cụ thể án phạt ở 2 trận đấu dưới đây:

1 - Malaysia đấu với Nepal tại Sân vận động Sultan Ibrahim, Iskandar Puteri, Johor ngày 25 tháng 3 năm 2025 kết thúc Malaysia thắng 2-0;

2 - Malaysia đấu với Việt Nam tại Sân vận động Quốc gia, Bukit Jalil ngày 10 tháng 6 năm 2025, Malaysia thắng 4-0.

Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức AFC đã quyết định rằng Malaysia đã bị tuyên bố thất bại bởi tỷ số 0-3 ở cả 2 trận đấu nói trên dựa trên Điều 25.1 của Bộ luật Trật tự & Đạo đức AFC.

Ngoài ra, FAM cũng bị phạt 50.000 đô la (RM196,119).

FAM sẽ đưa ra một yêu cầu bằng văn bản để tìm kiếm lý luận về quyết định từ Ủy ban Trật tự & Đạo đức AFC trước khi xem xét các bước tiếp theo sẽ được thực hiện trong vấn đề này.

Vì sao AFC chậm ra án phạt?

Trước đó vào ngày hôm qua, AFC đã tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về quá trình điều tra cũng như nêu lý do giải thích cho sự chậm trễ đưa ra án phạt cuối cùng.

Trong buổi trả lời, Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John (người Malaysia), giải thích rằng Ủy ban Kỷ luật AFC hiện đang tuân theo các thủ tục pháp lý được quy định, bắt đầu bằng việc gửi thư yêu cầu giải trình tới Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Đây là quy trình bình thường, trong đó các bên liên quan được trao cơ hội tự bào chữa trước khi bất kỳ quyết định nào được đưa ra.

“Ủy ban kỷ luật đã bắt đầu quy trình từ tuần trước. Thông thường, họ sẽ cho FAM thời hạn từ một tuần đến mười ngày để trả lời lý do tại sao không thể áp dụng các biện pháp xử lý dựa trên những quy định được cho là đã bị vi phạm", Datuk Seri Windsor John chia sẻ.

AFC sẽ áp dụng 2 điều khoản để xử đội tuyển Malaysia. Hai điều khoản gồm, Điều 56 - Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ xử lý kỷ luật đối với liên đoàn và các cầu thủ vi phạm với mức phạt tối thiểu 1.000 USD mỗi bên. Và Điều 25 - kết quả trận đấu sẽ bị hủy bỏ, xử thắng cho đội đối phương với tỷ số 3-0 và đội đối phương được cộng 3 điểm.

Chuyên gia Malaysia chỉ trích cách xử lý của AFC

Chuyên gia thể thao Malaysia - ông Faithal Hassan đã lên tiếng chỉ trích Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vì thiếu sự rõ ràng trong việc xử lý vụ việc liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia bị phát hiện sử dụng giấy tờ giả.

ĐT Malaysia dính án phạt nặng từ FIFA và CAS

Cho đến nay, AFC vẫn chưa công bố bất kỳ án kỷ luật nào đối với FAM cũng như đội tuyển Malaysia. Ngoài ra, AFC mới đây cũng thông báo rằng bảy cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ việc sẽ không bị áp dụng án phạt ở cấp độ câu lạc bộ.

Bảy cầu thủ này gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Theo Tổng thư ký AFC Windsor Paul John, phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chỉ áp dụng đối với đội tuyển quốc gia, chứ không áp dụng cho các câu lạc bộ.

“AFC quá thận trọng, minh bạch đang ở mức thấp”

Những động thái này khiến ông Faithal Hassan bày tỏ sự không hài lòng: “Từ đầu tôi đã hoài nghi về cách AFC xử lý vấn đề của FAM. Tôi có thể nghi ngờ AFC, nhưng chưa bao giờ có cùng mức độ nghi ngờ với FIFA”.

Theo ông Hassan, AFC đang quá thận trọng trong việc đưa ra tuyên bố cũng như công bố các án phạt: “Không chỉ AFC, mà cả Malaysia Football League (MFL) cũng tỏ ra rất dè dặt. Minh bạch của AFC và bóng đá Malaysia đang ở mức thấp nhất”.

Tranh cãi khi cầu thủ dùng giấy tờ giả vẫn được thi đấu

Sau khi AFC cho phép các cầu thủ nhập tịch liên quan đến vụ việc tránh được án phạt tại các giải đấu cấp CLB như AFC Champions League Elite hay AFC Champions League Đông Nam Á 2025/26, MFL cũng đưa ra thông báo gây tranh cãi.

7 cầu thủ nhập tịch chui của ĐT Malaysia chưa rõ số phận ra sao

Theo báo cáo của New Straits Times, MFL tuyên bố vào ngày 13/3 rằng những cầu thủ nhập tịch từng bị bác đơn kháng cáo vẫn có thể thi đấu tại giải VĐQG Malaysia với tư cách cầu thủ nội.

Cụ thể, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel thuộc biên chế Johor Darul Ta'zim FC, trong khi Gabriel Palmero đang khoác áo Kuching City FC.

Tuy nhiên, chuyên gia Faithal Hassan lập tức phản bác quyết định này. Ông cho rằng tuyên bố của MFL “không phù hợp và đi ngược lại phán quyết của CAS cũng như các quy định của FIFA”.

Theo phán quyết trước đó của Tòa án Trọng tài Thể thao, đơn kháng cáo của FAM đã bị bác bỏ, đồng nghĩa với việc các án phạt do FIFA đưa ra được khôi phục, bao gồm tiền phạt và lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với những cầu thủ liên quan.

Tuy vậy, CAS cũng nới lỏng một phần khi quy định lệnh cấm chỉ áp dụng cho các trận đấu chính thức. Điều này đồng nghĩa với việc các cầu thủ vẫn có thể tập luyện cùng câu lạc bộ, tham gia sinh hoạt đội bóng và thi đấu trong những trận không chính thức.