FIFA sẽ thay đổi quy định về thẻ vàng tại World Cup 2026

Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
Logo Burnley - BUR Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
Logo West Ham United - WHU West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
Logo Napoli - NAP Napoli
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Logo Fulham - FUL Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Logo Genoa - GEN Genoa
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
Logo Lens - RCL Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
Logo Milan - MIL Milan
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Parma - PAR Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
Logo Rennes - REN Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Logo Lazio - LAZ Lazio
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
Logo Manchester City - MCI Manchester City
FIFA sẽ thay đổi quy định về thẻ vàng tại World Cup 2026

Sự kiện: World Cup 2026

TPO - Theo The Athletic, FIFA dự tính sẽ thay đổi về quy định phạt thẻ vàng. Dự kiến tất cả các thẻ vàng sẽ được xóa bỏ sau khi kết thúc vòng bảng và sau vòng tứ kết World Cup 2026. Thay đổi này để giảm thiểu nguy cơ cầu thủ bỏ lỡ các trận đấu loại trực tiếp.

Theo quy định mới, các cầu thủ sẽ được xóa thẻ vàng ở 2 thời điểm quan trọng: sau khi kết thúc vòng bảng và sau khi kết thúc vòng tứ kết. Trước đây, quy định cũ thường chỉ xóa thẻ sau vòng tứ kết, khiến nhiều cầu thủ đối mặt với nguy cơ lỡ các trận cầu quan trọng do tích lũy thẻ từ tận vòng bảng.

Tuy nhiên với thể thức thi đấu mới, các đội bóng sẽ phải chơi nhiều trận hơn để tiến sâu vào chung kết. Việc duy trì hệ thống tích lũy thẻ vàng như cũ sẽ tạo ra áp lực tâm lý quá lớn và khiến các trận đấu mất đi những trụ cột vì những lỗi không quá nghiêm trọng.

Ví dụ 1 cầu thủ nếu dính 1 thẻ vàng từ vòng bảng sẽ phải chịu áp lực tránh thẻ trong suốt chặng đường còn lại, khiến họ không thể ra sân với tư tưởng thoải mái cống hiến.

Các tuyển thủ sẽ được giảm bớt nguy cơ treo giò

Các tuyển thủ sẽ được giảm bớt nguy cơ treo giò

Nếu đề xuất được thông qua, cầu thủ sẽ được xóa thẻ vàng sau giai đoạn vòng bảng và sau vòng tứ kết. Điều này có nghĩa một cầu thủ chỉ bị treo giò vì tích lũy thẻ nếu nhận 2 thẻ vàng ở 3 trận vòng bảng, hoặc nhận 2 thẻ trong 3 vòng knock-out đầu tiên trước bán kết (vòng 1/16, 1/8 và tứ kết). Đây là thay đổi đáng chú ý, bởi World Cup 2026 sẽ có tổng cộng 104 trận, nhiều hơn hẳn so với các kỳ trước.

Động thái này được xem là cách FIFA bảo vệ chất lượng chuyên môn của giải đấu. Trong các kỳ World Cup, không ít đội từng chịu thiệt khi trụ cột bị treo giò ở vòng knock-out vì những thẻ vàng tích lũy. Với lịch thi đấu dày hơn, quy định cũ có thể khiến nhiều cầu thủ quan trọng phải nghỉ ở giai đoạn quyết định.

Tuy nhiên, thay đổi mới nhất (nếu được thông qua) cũng có thể tạo ra tranh luận. Một số ý kiến cho rằng việc xóa thẻ nhiều hơn giúp giải đấu hấp dẫn hơn, tránh các án treo giò đáng tiếc. Ngược lại, cũng có lo ngại rằng cầu thủ sẽ chơi rắn hơn nếu biết mình có cơ hội “sạch” thẻ sau vòng bảng.

28/04/2026 14:00 PM (GMT+7)
