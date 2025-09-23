Chiến thắng bệnh viêm màng não, Bonmati không tin lần thứ 3 giành Quả bóng vàng

Cô gái đến từ Sant Pere de Ribes, ngôi sao của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, đã làm nên lịch sử khi trở thành cầu thủ nữ đầu tiên trong lịch sử giành Quả bóng vàng ba năm liên tiếp. Từ lần đầu tiên danh hiệu này được tổ chức năm 2018 đến nay, chưa từng có một cái tên nào tạo nên chuỗi thống trị dài đến vậy. Nếu Alexia Putellas từng mở ra kỷ nguyên Tây Ban Nha với hai Quả bóng vàng, thì Bonmati đã nối dài và nâng tầm nó bằng một kỳ tích chưa từng có.

Mùa giải 2024-2025 của nữ tuyển thủ Bonmati thực sự là một hành trình phi thường. Trong màu áo Barcelona, cô tiếp tục cho thấy sự hiệu quả của một tiền vệ sáng tạo và thủ lĩnh tinh thần. Barcelona nữ đã hoàn tất cú ăn ba quốc nội với Liga F, Cúp quốc gia và Siêu cúp. Trong suốt mùa bóng, Bonmati ghi 16 bàn và kiến tạo 12 lần, cùng sự ảnh hưởng khổng lồ mà cô mang đến cho đội hình. Trên sân cỏ, Bonmati thường là người tạo nên sự khác biệt trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.

Đặc biệt ở đấu trường châu Âu, Bonmati được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của UEFA Women’s Champions League. Dù Barcelona phải chịu thất bại 0-1 trước Arsenal ở trận chung kết tại Lisbon, hành trình mà Bonmati dẫn dắt đồng đội đi đến tận trận đấu cuối cùng đã khẳng định bản lĩnh của một ngôi sao lớn.

Bonmati là thủ lĩnh tinh thần ở tuyển Tây Ban Nha lẫn CLB Barca. Ảnh: EPA.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Quả bóng vàng Aitana Bonmati mang trong mình câu chuyện giàu cảm xúc. Chỉ vài ngày trước khi Euro 2025 khởi tranh tại Thụy Sĩ, cô bất ngờ nhận chẩn đoán viêm màng não do virus. Đó là một cú sốc, và nhiều người đã nghi ngờ khả năng ra sân của cô. Nhưng bằng ý chí phi thường, Bonmati kịp trở lại và thi đấu trọn vẹn.

Bonmati góp công trong mọi trận đấu, kiến tạo cho Athenea del Castillo ghi bàn ở tứ kết trước chủ nhà Thụy Sĩ, rồi tự mình ghi bàn quyết định vào lưới Đức ở bán kết, đưa Tây Ban Nha vào chung kết. Dù cuối cùng đội tuyển phải dừng bước trước Anh trên chấm phạt đền, Bonmati vẫn được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, như phần thưởng lớn cho nghị lực, tài năng của một thủ lĩnh ở hàng tiền vệ.

Khoảnh khắc Bonmati bước lên sân khấu ở Paris để nhận Quả bóng vàng từ tay thần tượng Andres Iniesta, người mà cô cùng thế hệ với Xavi đã học hỏi từ những ngày còn ở lò La Masia, càng khiến chiến thắng thêm phần ý nghĩa. Bonmati xúc động nói: “Đây là lần thứ ba liên tiếp tôi có mặt tại đây, và thật sự tôi vẫn chưa thể tin được. Được nhận nó từ tay Iniesta, một thần tượng lớn, cùng với Xavi, những người đã dạy tôi bóng đá, tôi mang ơn họ rất nhiều”.

Lần thứ 3 liên tiếp, Quả bóng vàng nữ vinh danh Bonmati. Ảnh: EPA.

Bonmati cũng nhấn mạnh đến giá trị tập thể. Cô dành lời cảm ơn cho ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các đồng đội, đặc biệt là CLB Barcelona đã nuôi dưỡng và trao cho cô cơ hội tỏa sáng: “Tôi nợ Barcelona tất cả. Đây là CLB của cuộc đời tôi. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục đại diện cho màu áo này trong nhiều năm nữa”.

Giải thưởng năm nay còn có một điểm đặc biệt quan trọng: lần đầu tiên hệ thống của bóng đá nữ được tổ chức tương đồng với nam giới, từ quy mô, quy trình cho đến tầm vóc. Bonmati không quên gửi lời cảm ơn đến Tạp chí France Football: “Cảm ơn vì đã cải thiện mọi thứ qua từng năm. Chúng tôi đã nỗ lực để đạt đến sự bình đẳng này từ rất lâu, và hôm nay thật sự là một bước tiến lớn”.

Ở tuổi 27, Bonmati đã sớm trở thành huyền thoại sống. 3 Quả bóng vàng, những danh hiệu tập thể cùng Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha, cùng tầm ảnh hưởng trên sân cỏ khiến tên tuổi cô trở thành biểu tượng của thế hệ mới.

Ngôi sao 27 tuổi người Tây Ban Nha chiến thắng bệnh tật và chiến thắng trên sân cỏ. Ảnh: EPA.