MU áp đảo Brighton với Mbeumo, Amorim chơi chiêu vụ Mount chấn thương?

Trận đấu nổi bật

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
PVF-CAND vs Ninh Bình
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
Borussia M'gladbach vs Bayern Munich
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
Newcastle United vs Fulham
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
Chelsea vs Sunderland
Logo Chelsea - CHE Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Napoli vs Inter Milan
Logo Napoli - NAP Napoli
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Borussia Dortmund vs Köln
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
Logo Köln - KOE Köln
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
Logo Toulouse - TFC Toulouse
Cremonese vs Atalanta
Logo Cremonese - CRE Cremonese
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Brentford vs Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Wolverhampton Wanderers vs Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
Arsenal vs Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
Logo Freiburg - SCF Freiburg
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
Logo Juventus - JUV Juventus
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
Logo Parma - PAR Parma
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
Logo Monaco - ASM Monaco
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
MU áp đảo Brighton với Mbeumo, Amorim chơi chiêu vụ Mount chấn thương?

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim

Đến lúc “Big Ben Sesko” ra sâ hay Bryan Mbeumo sẽ được kéo vào đá trung phong trong trận gặp Brighton lúc 23h tối nay, 25/10? Đó là những câu hỏi lớn có thể quyết định đến thắng bại của MU ở vòng 9 Ngoại hạng Anh.

   

Những câu hỏi trên là bài toán mà HLV Ruben Amorim của Manchester United phải giải vào tối nay, gần 1 tuần sau chiến thắng vang dội tại Anfield. Ở chiến thắng 2-1 của MU trước Liverpool, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gây bất ngờ khi để Benjamin Sesko ngồi dự bị. Điều gì sẽ chờ đợi Amorim và MU ở trận đấu tới?

Khả năng ra sân của Mason Mount (áo trắng) ảnh hưởng lớn đến cách MU thi đấu với Brighton

Khả năng ra sân của Mason Mount (áo trắng) ảnh hưởng lớn đến cách MU thi đấu với Brighton

🧩 Amorim chơi chiêu vụ Mount chấn thương?

MU đang có hàng công chơi cực kỳ thăng hoa, nhưng đồng thời cũng có một trung phong đang khao khát được đá chính. Theo chuyên gia Dean Scoggins trong chương trình Tactics Exposed, rất có thể Sesko sẽ lại phải bắt đầu từ ghế dự bị.

Khả năng đá chính của Sesko phụ thuộc rất nhiều vào Mason Mount. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Amorim xác nhận bộ đôi Mount và Maguire chấn thương, bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Nhưng theo dự đoán, đây hoàn toàn có thể là "đòn gió" của cựu thuyền trưởng Sporting Lisbon, nhằm đánh lạc hướng Brighton và Mount vẫn sẽ đá chính, hợp cùng Matheus Cunha - Bryan Mbeumo trên hàng công "Quỷ đỏ".

Một phương án khác mà Amorim có thể cân nhắc là đưa Amad Diallo từ vị trí wing-back (hậu vệ biên tấn công) lên đá cao hơn trong bộ ba tấn công. Điều đó đồng nghĩa với việc Mason Mount, “con cưng” của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, không thể góp mặt trong đội hình xuất phát.

Nếu thế, Cunha – Mbeumo – Amad Diallo tạo thành tam tấu tấn công mới cho MU trong trận đấu với Brighton. Khi đó, Mbeumo chơi ở vai trò hoàn toàn khác, không chỉ ở vị trí xuất phát mà cả những khoảng không gian anh di chuyển trong trận.

Diallo và Mbeumo chơi ăn ý bên cánh phải của MU

Diallo và Mbeumo chơi ăn ý bên cánh phải của MU

⚡ Rủi ro 2 cánh & “đòn phản công tốc độ” của Brighton

Amad Diallo là mũi nhọn có kỹ thuật và tốc độ, nhưng chơi wing-back trước Brighton lại là nước cờ đầy rủi ro với MU. Bởi lẽ, đội khách sở hữu “máy bay phản lực” Yankuba Minteh – chuyên trừng phạt những khoảng trống sau lưng đối thủ.

Trong hệ thống 3-4-3 của Amorim, nếu Diogo Dalot và Patrick Dorgu đảm nhiệm hai cánh, MU có vẻ sẽ an toàn hơn khi lùi về phòng ngự với khối đội hình 5 hậu vệ.

🧤 “Vũ khí thầm lặng” Senne Lammens

Thủ môn người Bỉ Senne Lammens đã có khởi đầu ấn tượng ở Old Trafford. Không chỉ chắc chắn trong khung gỗ, anh còn nổi bật với những đường phát bóng dài chính xác, giúp MU chuyển trạng thái cực nhanh.

Đáng chú ý, MU thường thắng trong các trận có quyền kiểm soát bóng thấp hơn – điển hình như trước Liverpool hay Chelsea. Và khi Brighton cũng ưa thích lối chơi phản công, có thể cả hai đội sẽ… thi đấu để mất bóng nhanh hơn chứ không phải giữ bóng lâu.

HLV Amorim đang gặp khó với Sesko

HLV Amorim đang gặp khó với Sesko

🔺 Bài toán khó mang tên Benjamin Sesko

Khi ban lãnh đạo MU bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ Benjamin Sesko, thật khó để tiền đạo người Slovenia liên tục ngồi ngoài. MU làm vậy ở Anfield và thắng lớn, và phải thừa nhận rằng tam tấu tấn công không Sesko lại di chuyển linh hoạt, hiệu quả hơn.

Vấn đề là, Brighton sở hữu cặp trung vệ Van Hecke và Lewis Dunk, cả hai đều cực mạnh trong tranh chấp bóng bổng.

Vậy nên, HLV Amorim phải lựa chọn: Có nên tung “số 9 khổng lồ” của mình vào sân để đối đầu trực diện? Hay chấp nhận bỏ qua cuộc chiến trên không và đánh vào tốc độ, kỹ thuật và tính cơ động?

Đó là bài toán hai mặt mà Amorim phải giải nếu muốn tiếp tục chuỗi thắng đang thăng hoa của "Quỷ đỏ".

Thông số của MU sau 8 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh

Đối thủ Kiểm soát bóng Dứt điểm Kết quả
Arsenal 61% 22 Thua
Fulham 48% 10 Hòa
Burnley 62% 26 Thắng
Man City 55% 12 Thua
Chelsea 41% 11 Thắng
Brentford 56% 14 Thua
Sunderland 50% 15 Thắng
Liverpool 37% 12 Thắng

