MU áp đảo Brighton với Mbeumo, Amorim chơi chiêu vụ Mount chấn thương?

Những câu hỏi trên là bài toán mà HLV Ruben Amorim của Manchester United phải giải vào tối nay, gần 1 tuần sau chiến thắng vang dội tại Anfield. Ở chiến thắng 2-1 của MU trước Liverpool, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gây bất ngờ khi để Benjamin Sesko ngồi dự bị. Điều gì sẽ chờ đợi Amorim và MU ở trận đấu tới?

Khả năng ra sân của Mason Mount (áo trắng) ảnh hưởng lớn đến cách MU thi đấu với Brighton

🧩 Amorim chơi chiêu vụ Mount chấn thương?

MU đang có hàng công chơi cực kỳ thăng hoa, nhưng đồng thời cũng có một trung phong đang khao khát được đá chính. Theo chuyên gia Dean Scoggins trong chương trình Tactics Exposed, rất có thể Sesko sẽ lại phải bắt đầu từ ghế dự bị.

Khả năng đá chính của Sesko phụ thuộc rất nhiều vào Mason Mount. Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Amorim xác nhận bộ đôi Mount và Maguire chấn thương, bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Nhưng theo dự đoán, đây hoàn toàn có thể là "đòn gió" của cựu thuyền trưởng Sporting Lisbon, nhằm đánh lạc hướng Brighton và Mount vẫn sẽ đá chính, hợp cùng Matheus Cunha - Bryan Mbeumo trên hàng công "Quỷ đỏ".

Một phương án khác mà Amorim có thể cân nhắc là đưa Amad Diallo từ vị trí wing-back (hậu vệ biên tấn công) lên đá cao hơn trong bộ ba tấn công. Điều đó đồng nghĩa với việc Mason Mount, “con cưng” của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, không thể góp mặt trong đội hình xuất phát.

Nếu thế, Cunha – Mbeumo – Amad Diallo tạo thành tam tấu tấn công mới cho MU trong trận đấu với Brighton. Khi đó, Mbeumo chơi ở vai trò hoàn toàn khác, không chỉ ở vị trí xuất phát mà cả những khoảng không gian anh di chuyển trong trận.

Diallo và Mbeumo chơi ăn ý bên cánh phải của MU

⚡ Rủi ro 2 cánh & “đòn phản công tốc độ” của Brighton

Amad Diallo là mũi nhọn có kỹ thuật và tốc độ, nhưng chơi wing-back trước Brighton lại là nước cờ đầy rủi ro với MU. Bởi lẽ, đội khách sở hữu “máy bay phản lực” Yankuba Minteh – chuyên trừng phạt những khoảng trống sau lưng đối thủ.

Trong hệ thống 3-4-3 của Amorim, nếu Diogo Dalot và Patrick Dorgu đảm nhiệm hai cánh, MU có vẻ sẽ an toàn hơn khi lùi về phòng ngự với khối đội hình 5 hậu vệ.

🧤 “Vũ khí thầm lặng” Senne Lammens

Thủ môn người Bỉ Senne Lammens đã có khởi đầu ấn tượng ở Old Trafford. Không chỉ chắc chắn trong khung gỗ, anh còn nổi bật với những đường phát bóng dài chính xác, giúp MU chuyển trạng thái cực nhanh.

Đáng chú ý, MU thường thắng trong các trận có quyền kiểm soát bóng thấp hơn – điển hình như trước Liverpool hay Chelsea. Và khi Brighton cũng ưa thích lối chơi phản công, có thể cả hai đội sẽ… thi đấu để mất bóng nhanh hơn chứ không phải giữ bóng lâu.

HLV Amorim đang gặp khó với Sesko

🔺 Bài toán khó mang tên Benjamin Sesko

Khi ban lãnh đạo MU bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ Benjamin Sesko, thật khó để tiền đạo người Slovenia liên tục ngồi ngoài. MU làm vậy ở Anfield và thắng lớn, và phải thừa nhận rằng tam tấu tấn công không Sesko lại di chuyển linh hoạt, hiệu quả hơn.

Vấn đề là, Brighton sở hữu cặp trung vệ Van Hecke và Lewis Dunk, cả hai đều cực mạnh trong tranh chấp bóng bổng.

Vậy nên, HLV Amorim phải lựa chọn: Có nên tung “số 9 khổng lồ” của mình vào sân để đối đầu trực diện? Hay chấp nhận bỏ qua cuộc chiến trên không và đánh vào tốc độ, kỹ thuật và tính cơ động?

Đó là bài toán hai mặt mà Amorim phải giải nếu muốn tiếp tục chuỗi thắng đang thăng hoa của "Quỷ đỏ".

Thông số của MU sau 8 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh