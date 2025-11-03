Indonesia gọi 4 sao trẻ nhập tịch đá World Cup, đối đầu "Haaland xứ Brazil" 100 triệu euro

Tiếp tục mơ gây tiếng vang ở sân chơi giải trẻ

Giải U17 World Cup 2025 sẽ khởi tranh vào ngày 3/11 tới và Indonesia sẽ có đội tuyển dự giải. Đây là lần thứ 2 bóng đá Indonesia góp mặt tại sân chơi World Cup U17 nhưng là lần đầu tiên họ đoạt vé qua vòng loại thay vì tư cách chủ nhà. Đội bóng được dẫn dắt bởi HLV Nova Arianto, một nhà cầm quân đang lên từng là trợ lý thân tín ở ĐTQG cho HLV Shin Tae Yong.

HLV Nova Arianto của tuyển U17 Indonesia

U17 Indonesia đá ở bảng H và sẽ đương đầu với U17 Zambia, U17 Honduras và đặc biệt là U17 Brazil. Sức cạnh tranh của bảng đấu này là không nhỏ vì U17 Indonesia được đánh giá vẫn có khả năng đoạt vé đi tiếp, dù U17 Brazil được coi là ứng cử viên số 1 cho ngôi đầu bảng.

HLV Arianto đã gọi lên 21 tuyển thủ cho chiến dịch này, trong đó có 3 cầu thủ gốc nước ngoài và đang đá tại các giải ngoài lãnh thổ Indonesia. Thủ môn Mike Rajasa Hoppenbrouwers của CLB Utrecht tại Hà Lan dự kiến bắt chính, trong khi hàng thủ có Matthew Ryan Baker và Lucas Raphael Lee đang chơi cho Ballistic United FC tại Mỹ. Một cầu thủ khác, hậu vệ biên Eizar Tanjung, có cả 2 quốc tịch Indonesia & Australia và đang thi đấu ở Australia.

Mặc dù đội tuyển quốc gia của Indonesia có lượng cầu thủ “Indo kiều” nhập tịch rất đông đảo, đội trẻ không được như vậy do cầu thủ dưới 18 tuổi phải có ít nhất bố hoặc mẹ còn giữ quốc tịch Indonesia khi họ chào đời. Nếu không, nhóm cầu thủ dưới 18 tuổi chưa đủ tuổi để nhập tịch theo kênh thông thường.

Trọng tâm phòng ngự, đấu pháp phản công nhanh

Dù vậy, lực lượng của U17 Indonesia vẫn được đánh giá cao khi dàn cầu thủ Indo kiều toàn tập trung ở mặt trận phòng ngự và họ sẽ chơi lối chơi nặng tính thực dụng, bảo vệ chặt chẽ khung thành nhà và dùng bóng dài phản công nhanh. Mike Rajasa Hoppenbrouwers sẽ được che chắn bởi 3 trung vệ mà trong đó Matthew Ryan Baker chắc chắn có một suất, trong khi Lucas Lee sẽ đóng vai trò kéo bóng tấn công.

Matthew Baker, trung vệ "thép" của đội hình U17 Indonesia cũng có khả năng đánh đầu ghi bàn

HLV Arianto là người ưa thích sơ đồ 3-4-3 học được từ HLV Shin Tae Yong và dự kiến ông sẽ dùng 2 tiền đạo ở trên gồm Mierza Firjatullah trong vai trò đá cắm, Fadly Alberto Hengga và Zahaby Gholy lần lượt dạt trái & phải. Các dự bị trên hàng công của Arianto đa phần là các cầu thủ thiên về tốc độ để chơi nhanh khi đối phương mệt ở cuối trận, gồm Adi Dimas Prasetyo và Fandi Ahmad Muzaki.

Được biết mặc dù HLV Shin Tae Yong không còn vai trò chính thức gì ở LĐBĐ Indonesia, ông vẫn thường xuyên được HLV Arianto và các cộng sự trao đổi về cách sắp xếp đội hình và đấu pháp trước khi bắt đầu giải. Tờ Bola cho biết một số thậm chí đã ngỏ ý muốn HLV Shin được bổ nhiệm vào ban huấn luyện để cùng đội đến Qatar, nhưng LĐBĐ Indonesia làm ngơ trước đề nghị này.

Cơ hội đối đầu các "vũ công Samba"

U17 Indonesia sẽ bắt đầu chiến dịch U17 World Cup ở Qatar với trận gặp U17 Zambia lúc 22h45 ngày 4/11. U17 Zambia có 7 cầu thủ đã ra nước ngoài thi đấu và vừa thắng U17 Mexico 3-1 trong một trận đấu tập, nên đội bóng châu Phi này sẽ là đối thủ khó lường cho U17 Indonesia.

Ở lượt 2, U17 Brazil sẽ là đối thủ của U17 Indonesia và trận đấu này sẽ rất được không chỉ fan bóng đá Indonesia chờ đợi. Đã 4 lần vô địch giải, U17 Brazil lần này cũng mang đến dàn cầu thủ hùng hậu mà nổi bật nhất là trung phong Dell (tên thật Wendeson Wanderley Santos de Melo), chân sút cao 1m74 đang được đặt cho biệt danh “Haaland vùng Sertao” bởi truyền thông Brazil.

Dell, chân sút của Bahia đang có mức phí thanh lý 100 triệu euro, được nhiều CLB lớn quan tâm

Dell là một cầu thủ nhanh như sóc và sử dụng khả năng thoát xuống của mình để đón đường chuyền rồi ghi bàn. Cảm quan đánh hơi bàn thắng và chọn vị trí trong khu 16m50 đã khiến Dell đang được Man City và AC Milan chú ý, và vì CLB Bahia biết điều đó nên họ đã đặt điều khoản thanh lý cho cầu thủ này lên tới tận 100 triệu euro.

Giải U17 World Cup tới nhiều đội mạnh sẽ cử tuyển trạch viên đến xem Dell thi đấu. Nhưng không chỉ có tiền đạo 17 tuổi này, họ còn “xem giò” tiền đạo Gabriel Mac đang khoác áo Gremio sẽ đá cặp với Dell, trong khi hậu vệ biên Angelo Henrique (16 tuổi) đã được Strasbourg ở Ligue 1 ký hợp đồng để gia nhập vào đầu năm 2027. Với mối quan hệ giữa 2 CLB, không chừng Henrique có thể sẽ trở thành người của Chelsea trong tương lai.

Sau màn so tài với U17 Brazil, U17 Indonesia sẽ có lượt cuối vòng bảng gặp U17 Honduras, đội thi thoảng vẫn tạo ra bất ngờ ở các giải trẻ quốc tế. U17 Honduras có cầu thủ đáng gờm nhất là Luis Suazo, tiền đạo cánh 16 tuổi vừa rời Juventus hè qua để đá tại Braga của giải Bồ Đào Nha.